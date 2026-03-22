TWICE台北開唱不見訂房亂象「還有粉絲10萬裝潢主題房」 業者分析曝光
南韓女團TWICE連續3天在台北大巨蛋展開世界巡演並吸引12萬人朝聖，先前高雄演唱會雖帶動驚人觀光商機，卻也衍生旅宿房價飆漲亂象，但此次台北卻未發生爭議。業者分析，除大巨蛋周邊旅宿地利之便房價略有小幅上揚外，整體房價並未出現劇烈波動，這是對台北市觀光整合能力的一次檢閱，從平穩的房價到豐富的加值服務，顯示台北已建構兼具價格透明度與服務深度的「追星友善城市」模式。
南韓女團TWICE自3月20日起連續3天於大巨蛋開唱，預計吸引海內外眾多粉絲湧入台北，引爆住宿、餐飲及周邊消費等觀光商機。先前高雄隨著BTS、TWICE等國際級巨星接連開唱，演唱會期間飯店房價翻倍，甚至傳出從一晚2000元飆升至1萬8000元的案例，此次TWICE登台北大巨蛋展開巡演卻未發生高房價亂象。
台北市旅館商業同業公會理事長趙一任觀察，盡管追星熱潮席捲，除大巨蛋周邊旅宿因地利之便房價略有小幅上揚外，台北市整體旅宿房價並未出現劇烈波動，顯示台北旅宿供給充足、量能穩健，面對大型演唱會引發的瞬間住宿需求，仍能展現首都城市強大的接待韌性與市場自我調節能力。
不僅如此，為回饋粉絲並擴大「演唱會經濟」效益，台北市多家旅宿業者趁勢祭出超值專案，內容涵蓋住宿折扣、專案房價、入住贈品、延遲退房及餐飲加值等服務。
台灣觀光創新協會李奇嶽表示，本次優惠方案以北投晶泉丰旅「星光 Check In」下殺66折起最為吸睛；此外，茹曦酒店提供指定房型81折，新驛旅店復興北路店與水美溫泉會館也同步推出官網訂房9折優惠，鎖定預算考量的粉絲族群。
除了業者提供優惠，還有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。
李奇嶽指出，除了演唱會本身熱度，台北市政府更推出系列城市應援打卡活動，成功將偶像魅力與在地觀光結合，這類跨界整合將演唱會人潮導流至各大景點。
他指出，從社群上觀察到，許多粉絲為了參與這次的「九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽」，也順道走訪貓空、北投溫泉博物館與臺北玫瑰園等多處景點，深度體驗城市風情，不少遠道而來的外國粉絲也加入打卡行列，展現出流行文化結合觀光資源的行銷策略，顯見這波活動不僅營造了熱烈話題，更讓海內外粉絲在追星之餘，也感受到台北的多元風貌與城市活力。
李奇嶽說，TWICE來台不僅是演藝盛事，更是對台北市觀光整合能力的一次檢閱。從平穩的房價到豐富的加值服務，台北已建構出兼具價格透明度與服務深度的「追星友善城市」模式，透過演唱會帶動的觀光人潮與產業串聯，不僅強化了海外粉絲對台北的好感度，更讓這座城市在追星熱潮之餘，同步向國際傳遞台北的溫暖與觀光魅力。
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