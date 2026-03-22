TWICE台北開唱不見訂房亂象「還有粉絲10萬裝潢主題房」 業者分析曝光

南韓女團TWICE連續3天在台北大巨蛋展開世界巡演並吸引12萬人朝聖，先前高雄演唱會雖帶動驚人觀光商機，卻也衍生旅宿房價飆漲亂象，但此次台北卻未發生爭議。業者分析，除大巨蛋周邊旅宿地利之便房價略有小幅上揚外，整體房價並未出現劇烈波動，這是對台北市觀光整合能力的一次檢閱，從平穩的房價到豐富的加值服務，顯示台北已建構兼具價格透明度與服務深度的「追星友善城市」模式。

南韓女團TWICE自3月20日起連續3天於大巨蛋開唱，預計吸引海內外眾多粉絲湧入台北，引爆住宿、餐飲及周邊消費等觀光商機。先前高雄隨著BTS、TWICE等國際級巨星接連開唱，演唱會期間飯店房價翻倍，甚至傳出從一晚2000元飆升至1萬8000元的案例，此次TWICE登台北大巨蛋展開巡演卻未發生高房價亂象。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任觀察，盡管追星熱潮席捲，除大巨蛋周邊旅宿因地利之便房價略有小幅上揚外，台北市整體旅宿房價並未出現劇烈波動，顯示台北旅宿供給充足、量能穩健，面對大型演唱會引發的瞬間住宿需求，仍能展現首都城市強大的接待韌性與市場自我調節能力。

不僅如此，為回饋粉絲並擴大「演唱會經濟」效益，台北市多家旅宿業者趁勢祭出超值專案，內容涵蓋住宿折扣、專案房價、入住贈品、延遲退房及餐飲加值等服務。

台灣觀光創新協會李奇嶽表示，本次優惠方案以北投晶泉丰旅「星光 Check In」下殺66折起最為吸睛；此外，茹曦酒店提供指定房型81折，新驛旅店復興北路店與水美溫泉會館也同步推出官網訂房9折優惠，鎖定預算考量的粉絲族群。

除了業者提供優惠，還有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。

李奇嶽指出，除了演唱會本身熱度，台北市政府更推出系列城市應援打卡活動，成功將偶像魅力與在地觀光結合，這類跨界整合將演唱會人潮導流至各大景點。

他指出，從社群上觀察到，許多粉絲為了參與這次的「九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽」，也順道走訪貓空、北投溫泉博物館與臺北玫瑰園等多處景點，深度體驗城市風情，不少遠道而來的外國粉絲也加入打卡行列，展現出流行文化結合觀光資源的行銷策略，顯見這波活動不僅營造了熱烈話題，更讓海內外粉絲在追星之餘，也感受到台北的多元風貌與城市活力。

李奇嶽說，TWICE來台不僅是演藝盛事，更是對台北市觀光整合能力的一次檢閱。從平穩的房價到豐富的加值服務，台北已建構出兼具價格透明度與服務深度的「追星友善城市」模式，透過演唱會帶動的觀光人潮與產業串聯，不僅強化了海外粉絲對台北的好感度，更讓這座城市在追星熱潮之餘，同步向國際傳遞台北的溫暖與觀光魅力。

TWICE公開大巨蛋高清美照。圖／Live Nation Taiwan提供

北投晶泉丰旅「星光 Check In」，晚間19:00後入住，即享房價66折起優惠，翌日可享用「草山舒活健康早餐」，並享延遲退房禮遇。圖／台灣觀光創新協會提供

北投晶泉丰旅持憑台北大巨蛋或臺北小巨蛋之台事活動或演唱會票根，指定房型住宿可享有房價81折優惠；午餐或晚餐則享八折優惠。圖／台灣觀光創新協會提供

有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供

路徒Plus行旅-站前館連續入住3晚以上，享標準房價8折；連續入住5晚以上，享標準房價75折。圖／台灣觀光創新協會提供

有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供

有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供