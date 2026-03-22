快訊

賴總統拋核二、核三具重啟條件 趙少康：民進黨欠台灣人民2300億元

7-11再掀布丁話題？「統一布布」傳將開賣掀網7.6萬按讚延燒、業者回應曝光

伊朗報復預告驚現「危險關鍵字」！美智庫：恐影響中東1億人

聽新聞
0:00 / 0:00

TWICE台北開唱不見訂房亂象「還有粉絲10萬裝潢主題房」 業者分析曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供
有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供

南韓女團TWICE連續3天在台北大巨蛋展開世界巡演並吸引12萬人朝聖，先前高雄演唱會雖帶動驚人觀光商機，卻也衍生旅宿房價飆漲亂象，但此次台北卻未發生爭議。業者分析，除大巨蛋周邊旅宿地利之便房價略有小幅上揚外，整體房價並未出現劇烈波動，這是對台北市觀光整合能力的一次檢閱，從平穩的房價到豐富的加值服務，顯示台北已建構兼具價格透明度與服務深度的「追星友善城市」模式。

南韓女團TWICE自3月20日起連續3天於大巨蛋開唱，預計吸引海內外眾多粉絲湧入台北，引爆住宿、餐飲及周邊消費等觀光商機。先前高雄隨著BTS、TWICE等國際級巨星接連開唱，演唱會期間飯店房價翻倍，甚至傳出從一晚2000元飆升至1萬8000元的案例，此次TWICE登台北大巨蛋展開巡演卻未發生高房價亂象。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任觀察，盡管追星熱潮席捲，除大巨蛋周邊旅宿因地利之便房價略有小幅上揚外，台北市整體旅宿房價並未出現劇烈波動，顯示台北旅宿供給充足、量能穩健，面對大型演唱會引發的瞬間住宿需求，仍能展現首都城市強大的接待韌性與市場自我調節能力。

不僅如此，為回饋粉絲並擴大「演唱會經濟」效益，台北市多家旅宿業者趁勢祭出超值專案，內容涵蓋住宿折扣、專案房價、入住贈品、延遲退房及餐飲加值等服務。

台灣觀光創新協會李奇嶽表示，本次優惠方案以北投晶泉丰旅「星光 Check In」下殺66折起最為吸睛；此外，茹曦酒店提供指定房型81折，新驛旅店復興北路店與水美溫泉會館也同步推出官網訂房9折優惠，鎖定預算考量的粉絲族群。

除了業者提供優惠，還有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。

李奇嶽指出，除了演唱會本身熱度，台北市政府更推出系列城市應援打卡活動，成功將偶像魅力與在地觀光結合，這類跨界整合將演唱會人潮導流至各大景點。

他指出，從社群上觀察到，許多粉絲為了參與這次的「九大神曲打卡點舞蹈挑戰賽」，也順道走訪貓空、北投溫泉博物館與臺北玫瑰園等多處景點，深度體驗城市風情，不少遠道而來的外國粉絲也加入打卡行列，展現出流行文化結合觀光資源的行銷策略，顯見這波活動不僅營造了熱烈話題，更讓海內外粉絲在追星之餘，也感受到台北的多元風貌與城市活力。

李奇嶽說，TWICE來台不僅是演藝盛事，更是對台北市觀光整合能力的一次檢閱。從平穩的房價到豐富的加值服務，台北已建構出兼具價格透明度與服務深度的「追星友善城市」模式，透過演唱會帶動的觀光人潮與產業串聯，不僅強化了海外粉絲對台北的好感度，更讓這座城市在追星熱潮之餘，同步向國際傳遞台北的溫暖與觀光魅力。

TWICE公開大巨蛋高清美照。圖／Live Nation Taiwan提供
TWICE公開大巨蛋高清美照。圖／Live Nation Taiwan提供

北投晶泉丰旅「星光 Check In」，晚間19:00後入住，即享房價66折起優惠，翌日可享用「草山舒活健康早餐」，並享延遲退房禮遇。圖／台灣觀光創新協會提供
北投晶泉丰旅「星光 Check In」，晚間19:00後入住，即享房價66折起優惠，翌日可享用「草山舒活健康早餐」，並享延遲退房禮遇。圖／台灣觀光創新協會提供

北投晶泉丰旅持憑台北大巨蛋或臺北小巨蛋之台事活動或演唱會票根，指定房型住宿可享有房價81折優惠；午餐或晚餐則享八折優惠。圖／台灣觀光創新協會提供
北投晶泉丰旅持憑台北大巨蛋或臺北小巨蛋之台事活動或演唱會票根，指定房型住宿可享有房價81折優惠；午餐或晚餐則享八折優惠。圖／台灣觀光創新協會提供

有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供
有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供

路徒Plus行旅-站前館連續入住3晚以上，享標準房價8折；連續入住5晚以上，享標準房價75折。圖／台灣觀光創新協會提供
路徒Plus行旅-站前館連續入住3晚以上，享標準房價8折；連續入住5晚以上，享標準房價75折。圖／台灣觀光創新協會提供

有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供
有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供

有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供
有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供

有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供
有粉絲大手筆包下五星級飯店房間，耗資10萬布置TWICE主題房，免費提供其他粉絲參觀、同樂。圖／粉絲小西提供

粉絲 大巨蛋 演唱會 TWICE

延伸閱讀

子瑜要來了！台北「金豬食堂」宣布包場 粉絲嗨翻：TWICE包場？

TWICE攻大巨蛋「Mina不露臉」！子瑜唱這首歌粉絲暴動

相關新聞

TWICE台北開唱不見訂房亂象「還有粉絲10萬裝潢主題房」 業者分析曝光

南韓女團TWICE連續3天在台北大巨蛋展開世界巡演並吸引12萬人朝聖，先前高雄演唱會雖帶動驚人觀光商機，卻也衍生旅宿房價飆漲亂象，但此次台北卻未發生爭議。業者分析，除大巨蛋周邊旅宿地利之便房價略有小幅上揚外，整體房價並未出現劇烈波動，這是對台北市觀光整合能力的一次檢閱，從平穩的房價到豐富的加值服務，顯示台北已建構兼具價格透明度與服務深度的「追星友善城市」模式。

攜手最高價當代藝術家之一Richard Orlinski 都彭推出限量聯名系列

法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）攜手法國當代雕塑藝術家Richard Orlinski推出全新聯名系列，將當代藝術融入品牌經典配件之中。系列涵蓋打火機與書寫工具兩大品項，並分為Premium與Access兩個系列：Premium系列以品牌標誌性的Ligne 2打火機與Line D Eternity書寫工具為藍本，以金屬工藝與漆面細節展現收藏級質感；Access系列則推出Biggy與Slimmy打火機及Initial書寫工具，以更鮮明的色彩與俐落設計呈現藝術風格，為日常配件注入強烈的設計感與個性。

傑昇通信限時「蘋反日」全系列下殺 iPhone Air省近8千、iPad萬元有找

還在觀望要不要出手換機的果粉們注意！近期全球電子產業供應鏈吃緊，從關鍵晶片到精密零組件全面告急，手機市場價格也蠢蠢欲動，通路業者預警未來上漲趨勢。為逆勢抗漲，傑昇通信宣布推出限時「蘋反日」活動，3月22日限時祭出蘋果產品優惠，涵蓋iPhone、iPad、AirPods與Apple Watch等熱門品項，主打地板價搶市。

《世外》才不過一千年的承諾！生生世世的輪迴與陪伴

香港電影《世外》奪得2025年金馬獎最佳動畫片，由吳啟忠執導，探討生死輪迴。影片圍繞靈守小鬼與亡魂小妹的深厚羈絆，他為了救贖小妹，甘願投入千年輪迴，展現愛與温柔的力量。

無業男砸15萬找少女開房圓夢 遇仙人跳還被她爸媽抓到想吃未成年

高雄羅姓男子開出15萬元高價，請少女小君（化名）幫忙找其他少女跟他援交，小君在社群刊登訊息後，少女小文（化名）便主動應徵，但小文與羅男開房時，實際是想趁機「仙人跳」，事後兩方不歡而散，但小文父母早懷疑女兒從事八大，報警後逮到羅男，羅被依違反兒少性剝削條例，判刑11月。可上訴。

檀健次入鏡HOGAN 2026春夏形象廣告 全新H691、Hyperlight時髦亮相

HOGAN發表2026春夏形象廣告，邀請全球代言人、中國明星檀健次再次入鏡，透過腳上的Athletic、H691與Hyperlight三系列全新鞋款，在行走、冒險和暫停小歇之間，呈現義大利風格的愜意休閒生活風格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。