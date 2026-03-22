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傑昇通信限時「蘋反日」全系列下殺 iPhone Air省近8千、iPad萬元有找

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
免萬元買iPad不是夢！傑昇通信蘋反日快閃，A16版iPad 11驚喜價9,890元。圖／傑昇通信提供
免萬元買iPad不是夢！傑昇通信蘋反日快閃，A16版iPad 11驚喜價9,890元。圖／傑昇通信提供

還在觀望要不要出手換機的果粉們注意！近期全球電子產業供應鏈吃緊，從關鍵晶片到精密零組件全面告急，手機市場價格也蠢蠢欲動，通路業者預警未來上漲趨勢。為逆勢抗漲，傑昇通信宣布推出限時「蘋反日」活動，3月22日限時祭出蘋果產品優惠，涵蓋iPhoneiPad、AirPods與Apple Watch等熱門品項，主打地板價搶市。

此次促銷以iPhone系列為主打，其中主攻高階用戶的iPhone Air（1TB）從原價50,900元下調至42,990元，現省7,910元；活動期間購買iPhone 17系列機種，另加贈500元配件購物金。針對追求效能與價格平衡的消費者，iPhone 16（256GB）亦大幅降價，原價33,400元，活動價23,990元，約7.2折入手AI旗艦機。至於基本使用需求族群，iPhone 15（128GB）則以18,490元快閃價登場。

傑昇通信同步鎖定不同族群需求，入門款iPad 11 A16 WiFi（128GB）下殺至9,890元，壓低至萬元以下門檻，鎖定學生與影音族；性能直逼輕薄筆電的iPad Air 13 M3 5G（512GB），從42,400元調降至33,890元，降幅達8,510元，主打行動生產力需求。

穿戴與配件產品同樣納入優惠範圍。AirPods 4（一般版）搭配保護套加購方案，優惠價3,690元，現省800元；Apple Watch Series 11（46mm GPS版）則由13,900元降至12,190元，輕鬆入手Apple大全配。

旗艦機皇降價了！傑昇通信iPhone Air 1TB現省近8,000元，購機再送配件金。圖／傑昇通信提供
旗艦機皇降價了！傑昇通信iPhone Air 1TB現省近8,000元，購機再送配件金。圖／傑昇通信提供

全台漲聲響起！傑昇通信逆風推「蘋反日」，iPhone 15只要18,490元挑戰市場最低價。圖／傑昇通信提供
全台漲聲響起！傑昇通信逆風推「蘋反日」，iPhone 15只要18,490元挑戰市場最低價。圖／傑昇通信提供

供應鏈 蘋果產品 iPhone iPad iPhone Air

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