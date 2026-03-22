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《世外》才不過一千年的承諾！生生世世的輪迴與陪伴

聯合新聞網／ 若鯨
世外 劇照
世外 劇照

看完奪下2025年金馬獎最佳動畫片的香港電影《世外》，心裡的餘波盪漾久久無法平息。

這部由吳啟忠執導、改編自日本小說《千年鬼》的作品，建構了一個介於生與死之間的奇異空間「世外」。

本以為這只是一部畫風絢麗、探討生死輪迴的奇幻冒險，但隨著劇情推進，才發現它其實是一部痛徹心扉卻又極度溫柔的救贖之作。

世外 劇照
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電影在絢爛的水彩畫風下，藏著極為沉重的人性探討，尤其是對於執念與放下的刻劃，真實得讓人心碎。

整個故事的情感核心，緊緊圍繞在靈守小鬼與亡魂小妹的相遇。小妹因生前遭遇了無法抹滅的巨大悲劇，帶著極度強烈的痛苦與怨恨來到了世外。

世外 劇照
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這些無法排解的怨念會在靈魂深處種下「鬼之芽」若沒有被及時拔除，惡化到長出「鬼角」亡魂就會徹底被憤怒吞噬，最終異化成失去理性的「人鬼」；就必須被「灰飛煙滅」。

世外 劇照
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推上情感巔峰的，是引渡亡魂的靈守小鬼與小妹之間的深刻羈絆。

小鬼只是個沒有人類情感起伏的引路者，日復一日地執行著帶領靈魂前往來世的任務。

然而，遇見小妹，看見她靈魂裡那無底的痛楚時，那原本如機器般冰冷的心卻產生了動搖。他開始對人類的感受產生好奇，進而在一次次的互動中長出了同理心。

不讓小妹墮落成人鬼，他做出了整部電影最讓人動容的決定，他選擇違背靈守的常規，甚至賭上自己的一切。

小鬼堅定地向天女立下誓言，輕描淡寫卻又重如泰山地說出那句「才不過一千年」。

世外 劇照
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在隨後漫長的歲月裡，自願投入這1000年的輪迴之中，生生世世跟隨著小妹的轉世。

無論小妹經歷了多麼悲慘的命運，無論她是否還記得他，小鬼都默默守護在旁，用他全部的耐心與溫柔去接住她的每一次心碎，只為了能一點一滴地拔除她心中的鬼之芽。

世外 劇照
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這種將千年光陰傾注於一人的純粹與執著，超越了所有言語能形容的愛...

小鬼從不懂掛念到學會流淚，看著他用1000年的時光去治癒一個千瘡百孔的靈魂，真的會讓人忍不住在戲院裡淚流滿面。

《世外》用最奇幻的輪迴，包裹著人間最殘酷的惡意，最後卻給出了最不可思議的溫柔。

當小妹的創傷終於在1000年的守候中被治癒，這部電影也不僅僅是一場視覺饗宴，是小鬼跨越千年的承諾，一份最深情且不求回報的接住與守候。

◎感謝 若鯨 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

若鯨

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