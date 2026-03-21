檀健次入鏡HOGAN 2026春夏形象廣告 全新H691、Hyperlight時髦亮相

HOGAN發表2026春夏形象廣告，邀請全球代言人、中國明星檀健次再次入鏡，透過腳上的Athletic、H691與Hyperlight三系列全新鞋款，在行走、冒險和暫停小歇之間，呈現義大利風格的愜意休閒生活風格。

HOGAN 2026春夏系列再度玩轉具High Street風格的街頭運動風，亮點之一的Hyperlight男士老爹鞋將慢跑鞋的街頭活力注入精緻工藝，雖然外型粗獷率性，卻擁有輕盈鞋底，尤其內建記憶鞋墊讓男士（孩）們不管趕場或周末約會走跳，都能享受全天候的緩震舒適，告別沉重的行走負擔。

針對內斂的時尚迷，H691與Athletic系列則帶來材質疊加與日常俐落的風格新提案：H691延續經典薄底設計，但微調比例後顯得更年輕洗鍊，並帶來納帕皮、反絨皮與獨特仿舊水洗質感等鞋面選擇。

Athletic系列則忠實還原了田徑鞋輪廓，並以柔軟皮革與麂皮堆疊，同時搭配具高辨識度的H形防滑釘紋鞋底。將競速DNA轉化為優雅日常，也讓2026春夏的整體穿搭更顯俐落、愜意開步。

檀健次自2024年成為HOGAN全球代言人，每一季皆為品牌拍攝形象視覺。圖／HOGAN提供