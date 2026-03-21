快訊

小學低年級為何不能用自動鉛筆？老師親揭兩大原因：不禁用真的會後悔

伊朗戰爭未歇…金價本周卻暴跌近10% 3理由致黃金避險功能失靈

檀健次入鏡HOGAN 2026春夏形象廣告 全新H691、Hyperlight時髦亮相

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
中國男星、品牌代言人檀健次再度入鏡HOGAN 2026春夏形象廣告，呈現米蘭的街頭時髦與愜意。圖／HOGAN提供
中國男星、品牌代言人檀健次再度入鏡HOGAN 2026春夏形象廣告，呈現米蘭的街頭時髦與愜意。圖／HOGAN提供

HOGAN發表2026春夏形象廣告，邀請全球代言人、中國明星檀健次再次入鏡，透過腳上的Athletic、H691與Hyperlight三系列全新鞋款，在行走、冒險和暫停小歇之間，呈現義大利風格的愜意休閒生活風格。

HOGAN 2026春夏系列再度玩轉具High Street風格的街頭運動風，亮點之一的Hyperlight男士老爹鞋將慢跑鞋的街頭活力注入精緻工藝，雖然外型粗獷率性，卻擁有輕盈鞋底，尤其內建記憶鞋墊讓男士（孩）們不管趕場或周末約會走跳，都能享受全天候的緩震舒適，告別沉重的行走負擔。

針對內斂的時尚迷，H691與Athletic系列則帶來材質疊加與日常俐落的風格新提案：H691延續經典薄底設計，但微調比例後顯得更年輕洗鍊，並帶來納帕皮、反絨皮與獨特仿舊水洗質感等鞋面選擇。

Athletic系列則忠實還原了田徑鞋輪廓，並以柔軟皮革與麂皮堆疊，同時搭配具高辨識度的H形防滑釘紋鞋底。將競速DNA轉化為優雅日常，也讓2026春夏的整體穿搭更顯俐落、愜意開步。

檀健次自2024年成為HOGAN全球代言人，每一季皆為品牌拍攝形象視覺。圖／HOGAN提供
檀健次自2024年成為HOGAN全球代言人，每一季皆為品牌拍攝形象視覺。圖／HOGAN提供

HOGAN發表2026春夏形象廣告，由檀健次示範了包含Athletic、H691與Hyperlight三系列新設計。圖／HOGAN提供
HOGAN發表2026春夏形象廣告，由檀健次示範了包含Athletic、H691與Hyperlight三系列新設計。圖／HOGAN提供

義大利

延伸閱讀

CELINE打造當代巴黎的日常衣櫥 富有視覺張力細節的全新經典

LOEWE 180周年慶 翻轉經典 開啟奇幻視覺之旅

相關新聞

檀健次入鏡HOGAN 2026春夏形象廣告 全新H691、Hyperlight時髦亮相

HOGAN發表2026春夏形象廣告，邀請全球代言人、中國明星檀健次再次入鏡，透過腳上的Athletic、H691與Hyperlight三系列全新鞋款，在行走、冒險和暫停小歇之間，呈現義大利風格的愜意休閒生活風格。

把握最後兩天！「Beautyworld Taipei」眾多限定專屬優惠不容錯過

全面升級的「Beautyworld Taipei」於台北世界貿易中心展出至3月23日，今日適逢周末，逛展人潮更為踴躍，現場許多攤位買氣旺盛，包括VIAN LA BEAUTE最大單190,076元，靚白透亮私密面膜最熱銷；ILLON最大單60,000元，當歸潔面凝膠、紫草根精華、三重膠原蛋白霜皆是熱門選項；東森自然美美妝集團最大單20,000元，BIO UP酵肽活能精油潔膚露最受歡迎。

「亞洲50」延伸榜單揭曉！晶華軒首度進榜排第64、MUME連續10年進百大

2026「亞洲 50 最佳餐廳（ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS）」公布本年度第 51～100 名榜單，國內有兩家餐廳入榜，分別是連續第10年進榜的新歐式摩登料理餐廳「MUME」，今年排名第61；首次進榜的粵菜餐廳「晶華軒」，則獲得排名第64肯定。

Apple啟動全球慶祝活動 Alicia Keys紐約揭序幕、CORTIS首爾嗨唱新歌

歡慶50周年，Apple在全球展開一系列慶祝活動，3月13日在紐約地標Apple Grand Central中央車站舉辦特別演出，正式揭開全球慶祝活動序幕。當天由榮獲17座葛萊美獎的音樂人Alicia Keys登上標誌性階梯現場演奏鋼琴，帶來多首經典作品外，整場演出同時透過iPhone 17 Pro進行影像紀錄，，細膩捕捉現場的情感張力與親密互動，展現當人們手中擁有合適的Apple產品時所能創造的精彩成果。

保養品牌「品木宣言」全台撤出百貨專櫃日期確定！轉往線上購物

保養品牌「品木宣言」發出會員信、並在官方社群平台公告，確定將於5月31日結束全台百貨專櫃服務，接下來將轉往品木宣言官方網站、momo購物網品木宣言官方旗艦店銷售，品牌感性表示：「我們將告別百貨櫃點，但不會離開你的生活」。

法拉利Ferrari出鋼筆？合作萬寶龍致敬經典1950、1960 GT跑車太懷念

萬寶龍（Montblanc）近日發表與法拉利（Ferrari）聯名的全新Tailor Made Classica特別版書寫工具，本次合作是雙方近年第四度合作，將萬寶龍經典的「大師傑作系列」鋼筆注入1950、1960年代的法拉利經典跑車精神，呈現平面紙張上的思潮狂飆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。