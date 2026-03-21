把握最後兩天！「Beautyworld Taipei」眾多限定專屬優惠不容錯過

色彩是人在線條輪廓之外最直覺的印象傳遞，更能帶來鮮明立體的感知。瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE曾在2021年首次發表RM 07-01彩色陶瓷系列，展現品牌在色彩實驗的大膽品味。2026年RICHARD MILLE再度發表了RM 07-01彩色陶瓷表款的最新也是最終系列，包含粉紅、粉紫與粉藍色，三款各限量50只，像一座迷你的手上遊樂場、呼喚所有的童心未泯即刻集合。

2026-03-21 18:09