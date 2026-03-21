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把握最後兩天！「Beautyworld Taipei」眾多限定專屬優惠不容錯過

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「Beautyworld Taipei」共有數百家國際品牌進駐，並推出眾多限定專屬優惠。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」共有數百家國際品牌進駐，並推出眾多限定專屬優惠。記者林士傑／攝影

全面升級的「Beautyworld Taipei」於台北世界貿易中心展出至3月23日，今日適逢周末，逛展人潮更為踴躍，現場許多攤位買氣旺盛，包括VIAN LA BEAUTE最大單190,076元，靚白透亮私密面膜最熱銷；ILLON最大單60,000元，當歸潔面凝膠、紫草根精華、三重膠原蛋白霜皆是熱門選項；東森自然美美妝集團最大單20,000元，BIO UP酵肽活能精油潔膚露最受歡迎。

本屆展會共有數百家國際品牌進駐，集結醫美、美容保養、美甲美睫、歐洲高端美妝、潛力新秀品牌，還有全台首創香氣美學展、夢幻連動的「500甜店家專區」，邀請大眾親身感受2026美麗力量。

展會推出眾多限定專屬優惠，3月22日S+全新商品Sterile Code上市，原價每瓶840元、展場限定優惠價每瓶280元，購買24色套組優惠價6,000元、再送品牌精美提袋；VERO Veil Romance調香體驗券原價1,200元、展場限定價950元，居家調香禮盒原價2,000元、展場限定價1200元，一生一世香氛禮盒組原價1,314元、展場限定價999元。

主辦單位舉辦的好康活動也不容錯過，凡持當日單筆消費滿1,000元（含）以上之發票，即可獲得一次抽獎機會（以發票張數為準、金額不累計計算），獎項為攤位精美小禮，限量抽完為止。現場購票也能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品。

「Beautyworld Taipei」展會現場設有「500甜店家專區」，用甜點補給美力。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」展會現場設有「500甜店家專區」，用甜點補給美力。記者林士傑／攝影

「Beautyworld Taipei」於台北世界貿易中心展出至3月23日。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」於台北世界貿易中心展出至3月23日。記者林士傑／攝影

「Beautyworld Taipei」限定專屬優惠：3月22日VERO Veil Romance一生一世香氛禮盒組原價1,314元、展場限定價999元。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」限定專屬優惠：3月22日VERO Veil Romance一生一世香氛禮盒組原價1,314元、展場限定價999元。記者林士傑／攝影

「Beautyworld Taipei」限定專屬優惠：3月22日S+全新商品Sterile Code上市，原價每瓶840元、展場限定優惠價每瓶280元。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」限定專屬優惠：3月22日S+全新商品Sterile Code上市，原價每瓶840元、展場限定優惠價每瓶280元。記者林士傑／攝影

今天（3月21日）適逢周末，「Beautyworld Taipei」湧入大批人潮逛展。記者林士傑／攝影
今天（3月21日）適逢周末，「Beautyworld Taipei」湧入大批人潮逛展。記者林士傑／攝影

今天（3月21日）適逢周末，「Beautyworld Taipei」湧入大批人潮逛展。記者林士傑／攝影
今天（3月21日）適逢周末，「Beautyworld Taipei」湧入大批人潮逛展。記者林士傑／攝影

「Beautyworld Taipei」打造全台首創香氣美學展，帶領消費者感受全球的嗅覺脈動。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」打造全台首創香氣美學展，帶領消費者感受全球的嗅覺脈動。記者林士傑／攝影

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