1980年代風格的科幻遊樂場！RICHARD MILLE發表RM 07-01腕表最終回

色彩是人在線條輪廓之外最直覺的印象傳遞，更能帶來鮮明立體的感知。瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE曾在2021年首次發表RM 07-01彩色陶瓷系列，展現品牌在色彩實驗的大膽品味。2026年RICHARD MILLE再度發表了RM 07-01彩色陶瓷表款的最新也是最終系列，包含粉紅、粉紫與粉藍色，三款各限量50只，像一座迷你的手上遊樂場、呼喚所有的童心未泯即刻集合。

在發表RM 07-01彩色陶瓷腕表的前兩個系列時，品牌創意與研發總監Cécile Guenat便曾表示：「此系列腕表以鮮活色彩與材質碰撞為巧思，塑造獨樹一幟、顛覆常規的視覺符號。」

RM 07-01彩色陶瓷腕表系列設計靈感溯源1980年代的創作活力——大膽、撞色、並運用前衛（或特殊）材質自由混搭。因此在RM 07-01表款中人們可看到以微米為單位進行細膩切割修飾的彩色陶瓷、經雷射切割後的彩色橡膠嵌飾，以及經灰色PVD鍍層處理的紅金面盤三合為一，表殼、面盤的細節處再以宛如emoji或電腦發展初期8 Bit風格的鑽石鑲嵌，一種無法被歸類的奇異景象，構成了RM 07-01彩色陶瓷腕表的玩味所在。

三款全新配色的陶瓷表殼分別為粉紅、粉紫與粉藍色，同時TZP陶瓷表殼並擁有濃郁色彩、高抗磨性等特質，讓表款久戴依然長保如新；經拋光處理、表柱經緞面打磨的白金中層則成為這一座時光遊樂場的隱藏關卡：粉紅、粉藍與粉紫色三款分別鑲嵌了鑽石與黃色及藍色藍寶石、鑽石與粉色藍寶石及沙弗萊石，以及鑽石、橙色藍寶石與紅寶石，像是一道又一道難以突破的障礙，但透過色彩與奇異視覺，挑動心深處的好奇與挑戰破關欲望。

表款的CRMA2自動上鍊鏤空機芯是以五級鈦合金打造，以K金為材質的可變幾何結構自動盤可在動力儲存高或低時自動調節，機芯底板與橋板再經電漿處理，完美凝聚了RM 07-01成為一座超現實的遊樂亞空間，當視線自由穿梭其中，驚奇、歡快與冒險，就在下一秒瞬間生成。

RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷表粉藍色款，全球限量50只、價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM 07-01彩色陶瓷表粉色款，全球限量50只、價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供