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「亞洲50」延伸榜單揭曉！晶華軒首度進榜排第64、MUME連續10年進百大

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」，以深厚的傳統粵味結合當代審美。圖／亞洲50最佳餐廳提供
台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」，以深厚的傳統粵味結合當代審美。圖／亞洲50最佳餐廳提供

2026「亞洲 50 最佳餐廳（ASIA'S 50 BEST RESTAURANTS）」公布本年度第 51～100 名榜單，國內有兩家餐廳入榜，分別是連續第10年進榜的新歐式摩登料理餐廳「MUME」，今年排名第61；首次進榜的粵菜餐廳「晶華軒」，則獲得排名第64肯定。

「MUME」是主廚林泉 ( Richie Lin ) 所創辦的MMHG湘樂餐飲集團 (MUME Hospitality Group)旗下新歐式摩登料理餐廳。自2014年開業以來，便以新歐式摩登料理為核心，持續探索食材的更多可能。

這樣的料理觀，具體落實在選材上——菜單中超過九成食材來自台灣在地。對林泉而言，台灣豐富而多元的物產，不只是供應來源，更是創作的起點；也因此，「MUME」的每一道菜，都是一次從土地出發、再被重新詮釋的風味實驗。

台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」，由中餐廚藝總監鄔海明掌勺，以深厚的傳統粵味結合當代審美，屢屢擄獲城中老饕味蕾，於2023、2024、2025「500盤」締造「三連霸」紀錄，也被各界譽為「米其林榜單最強遺珠」。

這次進入今年「亞洲50最佳餐廳」第51～100名榜單，鄔海明表示，這份肯定屬於每一位支持及鼓勵我們的客人、辛勤付出的餐飲夥伴。「未來我們會持續精進，用心做好每一道料理，期待與大家分享更多美好的餐桌時刻。」

在今年的「亞洲50最佳餐廳」第51～100名榜單中，共有12間餐廳初次入選第51～100名榜單，其中有4個城市——釜山、成都、金澤及西川首度於榜單中亮相，反映出亞洲餐飲界的持續演變與深度。

今年首爾以7間上榜餐廳領先所有城市，包括新入選的San（No.54） ；曼谷有5間餐廳入選，新加坡和香港各有4間餐廳佔榜，東京有3間餐廳躋身此延伸榜單。

2026「亞洲50最佳餐廳」第51～100名公布。圖／亞洲50最佳餐廳提供
2026「亞洲50最佳餐廳」第51～100名公布。圖／亞洲50最佳餐廳提供

「MUME」連續10年進入「亞洲50最佳餐廳」榜單。圖／亞洲 50 最佳餐廳提供
「MUME」連續10年進入「亞洲50最佳餐廳」榜單。圖／亞洲 50 最佳餐廳提供

台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明。圖／亞洲50最佳餐廳提供
台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明。圖／亞洲50最佳餐廳提供

「MUME」創辦人暨主廚林泉。圖／亞洲50最佳餐廳提供
「MUME」創辦人暨主廚林泉。圖／亞洲50最佳餐廳提供

料理 食材 米其林 晶華

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