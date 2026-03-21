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Apple啟動全球慶祝活動 Alicia Keys紐約揭序幕、CORTIS首爾嗨唱新歌

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
3月13日特別活動當天，Apple Grand Central廣場前擠滿了顧客。圖／Apple提供
3月13日特別活動當天，Apple Grand Central廣場前擠滿了顧客。圖／Apple提供

歡慶50周年，Apple在全球展開一系列慶祝活動，3月13日在紐約地標Apple Grand Central中央車站舉辦特別演出，正式揭開全球慶祝活動序幕。當天由榮獲17座葛萊美獎的音樂人Alicia Keys登上標誌性階梯現場演奏鋼琴，帶來多首經典作品外，整場演出同時透過iPhone 17 Pro進行影像紀錄，，細膩捕捉現場的情感張力與親密互動，展現當人們手中擁有合適的Apple產品時所能創造的精彩成果。

在紐約場活動中，Alicia Keys展現橫跨音樂製作、敘事與創新的多元實力。她亦是最早將完整音樂作品以空間音訊形式登上Apple Music的藝術家之一，並曾參與Apple Music Live演出。2024年推出的沉浸式內容《Alicia Keys：親臨排練現場》，更成為Apple Vision Pro初期代表性的Apple Immersive體驗之一，讓樂迷能近距離一探其創作過程。

緊接著在韓國首爾Apple明洞，邀請新生代K-pop團體CORTIS與粉絲展開互動交流。CORTIS出道未滿一年即在全球爆紅，此次活動除了分享創作歷程外，也超有誠意熱唱3首歌曲，包含超洗腦的〈GO!〉，還加碼新歌〈YOUNGCREATORCREW〉。CORTIS過去曾登上Apple Music廣播節目《The Zane Lowe Show》，建立國際知名度，近期亦推出結合Apple Vision Pro的沉浸式音樂體驗，讓觀眾能以全新形式觀看舞蹈排練內容。

另外，李宇春也在中國Apple成都太古里帶來精彩演出，作為華語流行文化重要人物之一，其作品橫跨音樂、時尚與藝術領域，累積超過260項音樂獎項肯定。她以融合流行、電子與另類音樂風格聞名，其創作理念亦深受Apple經典「不同凡想」精神啟發。

Apple透過在全球各地舉辦系列慶祝活動，串連不同文化與世代的創作者，進一步擴大創意社群影響力。在4月1日周年紀念日來臨前據說還會有其他驚喜，下一場演出會在哪？大家可以一起猜猜看。

K-pop人氣團體CORTIS於首爾Apple明洞演出，慶祝Apple 50周年。圖／Apple提供
K-pop人氣團體CORTIS於首爾Apple明洞演出，慶祝Apple 50周年。圖／Apple提供

CORTIS成員在首爾Apple明洞坐下來進行一場對話，分享演藝心路歷程。圖／Apple提供
CORTIS成員在首爾Apple明洞坐下來進行一場對話，分享演藝心路歷程。圖／Apple提供

在紐約市舉行的Apple 50周年慶祝活動上，Tim Cook與Alicia Keys向現場觀眾致意。圖／Apple提供
在紐約市舉行的Apple 50周年慶祝活動上，Tim Cook與Alicia Keys向現場觀眾致意。圖／Apple提供

Tim Cook在Apple成都太古里與李宇春及舞者合影自拍。圖／Apple提供
Tim Cook在Apple成都太古里與李宇春及舞者合影自拍。圖／Apple提供

李宇春於Apple成都太古里演出，慶祝Apple成立50周年。圖／Apple提供
李宇春於Apple成都太古里演出，慶祝Apple成立50周年。圖／Apple提供

Alicia Keys在Apple Grand Central標誌性的階梯頂端演出，為Apple 50周年慶祝活動揭開序幕。圖／Apple提供
Alicia Keys在Apple Grand Central標誌性的階梯頂端演出，為Apple 50周年慶祝活動揭開序幕。圖／Apple提供

首爾 音樂 Apple

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