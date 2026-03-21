Apple啟動全球慶祝活動 Alicia Keys紐約揭序幕、CORTIS首爾嗨唱新歌

歡慶50周年，Apple在全球展開一系列慶祝活動，3月13日在紐約地標Apple Grand Central中央車站舉辦特別演出，正式揭開全球慶祝活動序幕。當天由榮獲17座葛萊美獎的音樂人Alicia Keys登上標誌性階梯現場演奏鋼琴，帶來多首經典作品外，整場演出同時透過iPhone 17 Pro進行影像紀錄，，細膩捕捉現場的情感張力與親密互動，展現當人們手中擁有合適的Apple產品時所能創造的精彩成果。

在紐約場活動中，Alicia Keys展現橫跨音樂製作、敘事與創新的多元實力。她亦是最早將完整音樂作品以空間音訊形式登上Apple Music的藝術家之一，並曾參與Apple Music Live演出。2024年推出的沉浸式內容《Alicia Keys：親臨排練現場》，更成為Apple Vision Pro初期代表性的Apple Immersive體驗之一，讓樂迷能近距離一探其創作過程。

緊接著在韓國首爾Apple明洞，邀請新生代K-pop團體CORTIS與粉絲展開互動交流。CORTIS出道未滿一年即在全球爆紅，此次活動除了分享創作歷程外，也超有誠意熱唱3首歌曲，包含超洗腦的〈GO!〉，還加碼新歌〈YOUNGCREATORCREW〉。CORTIS過去曾登上Apple Music廣播節目《The Zane Lowe Show》，建立國際知名度，近期亦推出結合Apple Vision Pro的沉浸式音樂體驗，讓觀眾能以全新形式觀看舞蹈排練內容。

另外，李宇春也在中國Apple成都太古里帶來精彩演出，作為華語流行文化重要人物之一，其作品橫跨音樂、時尚與藝術領域，累積超過260項音樂獎項肯定。她以融合流行、電子與另類音樂風格聞名，其創作理念亦深受Apple經典「不同凡想」精神啟發。

Apple透過在全球各地舉辦系列慶祝活動，串連不同文化與世代的創作者，進一步擴大創意社群影響力。在4月1日周年紀念日來臨前據說還會有其他驚喜，下一場演出會在哪？大家可以一起猜猜看。

K-pop人氣團體CORTIS於首爾Apple明洞演出，慶祝Apple 50周年。圖／Apple提供

CORTIS成員在首爾Apple明洞坐下來進行一場對話，分享演藝心路歷程。圖／Apple提供

在紐約市舉行的Apple 50周年慶祝活動上，Tim Cook與Alicia Keys向現場觀眾致意。圖／Apple提供

Tim Cook在Apple成都太古里與李宇春及舞者合影自拍。圖／Apple提供

李宇春於Apple成都太古里演出，慶祝Apple成立50周年。圖／Apple提供