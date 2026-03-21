法拉利Ferrari出鋼筆？合作萬寶龍致敬經典1950、1960 GT跑車太懷念

萬寶龍（Montblanc）近日發表與法拉利（Ferrari）聯名的全新Tailor Made Classica特別版書寫工具，本次合作是雙方近年第四度合作，將萬寶龍經典的「大師傑作系列」鋼筆注入1950、1960年代的法拉利經典跑車精神，呈現平面紙張上的思潮狂飆。

Montblanc與Ferrari的合作開始於2021年，當時萬寶龍首先為書寫文化愛好者帶來了「著名人物系列」恩佐·法拉利（Enzo Ferrari）特別版，2023年，萬寶龍再度發表Stilema SP3筆款，除了從法拉利Daytona SP3車款得到啟發，創新注墨機制更是品牌首見；2025年再發表採用經典「Giallo Modena」配色的著名人物系列恩佐·法拉利特別版，本次2026年3月則為雙方四度合作，展現動靜之間的別緻魅力。

本次聯名系列是以1924發表的「大師傑作系列」鋼筆為基礎，從筆身、裝飾、線條輪廓，添加以1950、1960年代生產的法拉利GT跑車細節；像是表面覆有亮漆的紅木筆身呼應了法拉利GT跑車的方向盤觸感；同時GT跑車方向盤金屬幅條的紋理則轉化為筆尾與筆蓋頂端的交叉線條；手工製作的Au 750純金鍍銠筆尖則讓人聯想到法拉利GT跑車手工錘製的車身面板，萬寶龍更大膽將原本象徵品牌與白朗峰（Mont Blanc）的白色六芒星轉化為黃色，用意正是致敬法拉利發源地的義大利Modena市徽顏色。

系列鋼珠筆訂價12萬4,900元，鋼筆訂價則為13萬5,600元，可洽全台萬寶龍專門店詢問。

MONTBLANC發表新款「大師傑作名匠」系列法拉利Tailor Made Classica特別版鋼筆，從細節、筆尖、配色、裝飾，展現法拉利動感風格的斯文一面。圖／萬寶龍提供

萬寶龍全新Tailor Made Classica特別版書寫工具，從法拉利個性化訂製服務經典系列得到啟發。圖／萬寶龍提供

手工Au 750純金鍍銠筆尖則細節是將法拉利GT跑車手工錘製的車身面板加以微縮、改造。圖／萬寶龍提供