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子瑜要來了！台北「金豬食堂」宣布包場 粉絲嗨翻：TWICE包場？

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
南韓女團TWICE自3月20日起，連續3天在台北大巨蛋開唱。圖／摘自IG
南韓女團TWICE自3月20日起，連續3天在台北大巨蛋開唱。圖／摘自IG

南韓女團TWICE自3月20日起，連續3天在台北大巨蛋展開世界巡演「THIS IS FOR」，不少粉絲除衝到演唱會現場追星以外，也想知道團員們還會去哪裡？由於受許多韓星喜愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店，突然宣布「2026/3/22(日) 全時段包場，當日暫停用餐登記，不開放現場候位」，立刻引發外界聯想，不少粉絲熱議留言「TWICE包場」、「看來是TWICE」。

回顧韓星在「金豬食堂」台北分店的包場紀錄，始於2025年3月時韓國天王 G-DRAGON（GD，權志龍）在小巨蛋連開3場《Übermensch》演唱會，結束後到「金豬食堂」台北分店開慶功宴。當晚現場聚集上千位粉絲守候，只為一睹巨星風采；店家也準備印有雛菊圖案的簽名板供GD簽名，如今還掛在店內當「鎮店之寶」。

2025年11月「龍哥」再度來台，登上台北大巨蛋開唱，二度光顧「金豬食堂」台北分店辦慶功宴，無邊的偶像魅力讓南京東路附近巷弄擠滿人潮，目測約有上千人熱切等候天王到來。

這次金豬食堂包場貼文一出，粉絲也紛紛留言，「韓團包場」、「去蹲點」、「這不用講都知道是誰了吧」。

受許多韓星喜愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店。圖／摘自金豬食堂FB
受許多韓星喜愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店。圖／摘自金豬食堂FB

GD於2025年7月來台開唱時，選在「金豬食堂」台北分店慶功。圖／摘自金豬食堂FB
GD於2025年7月來台開唱時，選在「金豬食堂」台北分店慶功。圖／摘自金豬食堂FB

「金豬食堂」台北分店突然宣布包場，立刻又引發粉絲聯想。圖／摘自金豬食堂FB
「金豬食堂」台北分店突然宣布包場，立刻又引發粉絲聯想。圖／摘自金豬食堂FB

小巨蛋 權志龍 演唱會 周子瑜

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