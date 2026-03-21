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杜拜巧克力千層蛋糕「300炒到1500」！Lady M祭新規 全網看傻：當愛馬仕賣？

聯合新聞網／ 綜合報導
「杜拜巧克力」近期在台灣掀起熱潮，其中Lady M推出的「杜拜巧克力千層蛋糕」更成為排隊搶購焦點，甚至被代購炒到原價5倍，引發關注。麗晶精品／提供
「杜拜巧克力」近期在台灣掀起熱潮，其中Lady M推出的「杜拜巧克力千層蛋糕」更成為排隊搶購焦點，甚至被代購炒到原價5倍，引發關注。麗晶精品／提供

杜拜巧克力」近期在台灣掀起熱潮，其中Lady M推出的「杜拜巧克力千層蛋糕」更成為排隊搶購焦點，甚至被代購炒到原價5倍，引發關注。店家20日宣布調整販售方式，想購買杜拜巧克力口味蛋糕，就必須額外再購買4片別種口味的蛋糕，讓不少網友相當傻眼。

Lady M在臉書表示，「杜拜巧克力千層蛋糕」將在23至30號調整販售方式，內用方面，購買一片杜拜巧克力千層蛋糕，需搭配至少一杯飲品；外帶則限制一次最多可買2片該口味，但必須同時搭配4片其他口味蛋糕，等於一次需購買6片，祭出限購措施，來抑制搶購與轉賣情況。

Lady M說明，杜拜巧克力千層蛋糕口味僅供應至3月30日，19日前已完成訂位的顧客不受新規影響，而即日起也暫停開放訂位，全面改為現場候位制。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「現在你們蛋糕當Hermes包在賣？要配貨？」、「為什麼要因為那些代購的人，處罰單純想吃的人？還要多買那麼多蛋糕」、「就只是巧克力蛋糕，有好吃到需要浪費生命去排隊嗎」、「杜拜巧克力改成內用，就不會有代購的問題了」、「他沒有要防代購啊，只是看大家願意花那麼多錢吃杜拜巧克力，所以順便捆綁清庫存」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為能降低搶購亂象，回應「想要阻擋代購行為吧，大家可能都只想要杜拜巧克力口味，因為要配貨了，多的蛋糕不見得有人收」、「把機會留給真正想吃願意花錢吃的人」、「一開始就應該這樣，配銷」。

「杜拜巧克力」相關產品近期在台灣相當火紅，本站曾報導，一名網友拿出台灣的「草仔粿」來PK，好奇發問「草仔粿是否也算是台版杜拜巧克力？」。對此，不少網友都表示「前幾天看到有人說杜拜巧克力像草仔粿」、「終於有人說出我的心聲了」、「能夠知道的是：杜拜巧克力消失的時候，草仔粿還會在」。

杜拜巧克力 台灣 愛馬仕 Lady M 代購

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