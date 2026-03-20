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「Beautyworld Taipei」開展首日上萬人逛展 4大亮點與世界接軌

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「Beautyworld Taipei」3月20日至3月23日在台北世界貿易中心登場，開展首日就吸引上萬人逛展。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」3月20日至3月23日在台北世界貿易中心登場，開展首日就吸引上萬人逛展。記者林士傑／攝影

歷史悠久的「台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo）」全面升級，更名為「Beautyworld Taipei」，今天起至3月23日在台北世界貿易中心登場，開展首日就吸引上萬人逛展。不少攤位也賣出好成績，像是藝群當日最大單198,000元，熱銷商品包括PDRN白光修復精華、B5青春精華露、神經醯胺精華露等；育膚堂最大單140,000元，日式海洋微晶套組買氣最旺；米蘿美甲最大單100,000元，Dr.Spirit德靈護甲最受歡迎。

本屆展會以「連結創新．美麗綻放」為主題，集結醫學美容、香氛美學、美容保養、新秀專區等4大亮點，共有數百家國際品牌進駐，一次看透全球趨勢、與世界接軌，還有眾多展會限定專屬優惠。

全台首創香氣美學展更值得一逛，帶領大家從調香師的故事書、香氣的密碼、島嶼的氣味、世界的香氣等不同角度感受香氛的多元面貌。

現場還有夢幻連動的「500甜店家專區」，集結某某、珠寶盒法式點心坊、MHO、GABEE.、Dolce Gelateria 義大利冰淇淋等品牌，打造跨越甜點、咖啡、冰淇淋的饗宴，各品牌每日限量供應、售完為止。於「500甜店家專區」加入XLian LINE好友送波妞優格飲，限量送完為止。

3月21日展場限定優惠包括LIN_A到攤位追蹤IG並打卡，即贈品牌色系擴香石一份（數量有限贈完為止），消費滿3,000元即贈隨機品牌小禮；藝群海洋乳霜、眼霜、光感BC霜、無瑕CC霜任選兩件限定優惠價999元，面膜任選3盒限定優惠價399元。

主辦單位也舉辦好康活動，凡持當日單筆消費滿1,000元（含）以上之發票，即可獲得一次抽獎機會（以發票張數為準、金額不累計計算），獎項為攤位精美小禮。現場購票還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品。

「Beautyworld Taipei」現場有夢幻連動的「500甜店家專區」。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」現場有夢幻連動的「500甜店家專區」。記者林士傑／攝影

「Beautyworld Taipei」會場的全台首創香氣美學展，可親身感受香氛的多元面貌。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」會場的全台首創香氣美學展，可親身感受香氛的多元面貌。記者林士傑／攝影

「Beautyworld Taipei」為美業人士打造交流、採購的平台。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」為美業人士打造交流、採購的平台。記者林士傑／攝影

「Beautyworld Taipei」3月20日至3月23日在台北世界貿易中心登場，開展首日就吸引上萬人逛展。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」3月20日至3月23日在台北世界貿易中心登場，開展首日就吸引上萬人逛展。記者林士傑／攝影

「Beautyworld Taipei」會場的全台首創香氣美學展，可親身感受香氛的多元面貌。記者林士傑／攝影
「Beautyworld Taipei」會場的全台首創香氣美學展，可親身感受香氛的多元面貌。記者林士傑／攝影

「Beautyworld Taipei」展場限定優惠：3月21日到LIN_A攤位追蹤IG並打卡即贈品牌色系擴香石一份，數量有限、贈完為止。圖／主辦單位提供
「Beautyworld Taipei」展場限定優惠：3月21日到LIN_A攤位追蹤IG並打卡即贈品牌色系擴香石一份，數量有限、贈完為止。圖／主辦單位提供

「500甜店家專區」集結當紅品牌出攤，打造跨越甜點、咖啡、冰淇淋的饗宴。記者林士傑／攝影
「500甜店家專區」集結當紅品牌出攤，打造跨越甜點、咖啡、冰淇淋的饗宴。記者林士傑／攝影

「Beautyworld Taipei」展場限定優惠：3月21日藝群海洋乳霜、眼霜、光感BC霜、無瑕CC霜任選兩件限定優惠價999元。圖／主辦單位提供
「Beautyworld Taipei」展場限定優惠：3月21日藝群海洋乳霜、眼霜、光感BC霜、無瑕CC霜任選兩件限定優惠價999元。圖／主辦單位提供

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