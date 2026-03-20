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《72小時即刻救援》女版即刻救援！蜜拉化身地表最強老媽…絕非普通復仇套路

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
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看完蜜拉喬娃維琪主演的《72小時即刻救援》，當下心情頗微妙。它是一部結構完美的神作嗎？不！但如果，是周末只想配著爆米花看一部不用動太多腦的動作爽片，它過關。

這部片的設定超級有既視感，簡單粗暴來說，就是「女版《即刻救援》（Taken）」加上一點《捍衛任務》的味道。蜜拉飾演的前特種部隊老媽妮基，因為女兒克蘿伊（Chloe）被人口販子綁架，直接化身「地表最強老媽」，在一堆黑幫據點裡殺進殺出。

滿喜歡裡面幾場動作戲的，雖看得出預算沒到頂...但打鬥滿寫實粗暴的。因為體型差距，她必須用更狠的方式對付那些兩百磅的壯漢，像是有一幕用斧頭配上電話線的連招就超派、超痛快！在公路上的那場槍戰也很帥。

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整片最大的亮點絕對是蜜拉本人，她打起來還是超級俐落，身手完全有說服力。而且這次她不只是個冷血殺手，還有很多作為母親快崩潰、絕望的情緒戲。

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不過，這部片的缺點也真的很明顯（難怪國外評價會這麼兩極）。劇情節奏，中間穿插了一堆沒必要的軍隊回憶，還有一條存在感超低、根本沒幫上忙的警察支線，稍微打斷了那種「限時72小時」的緊迫感，裡面的長官角色甚至會讓人有點出戲，滿滿的古早味B級片感。

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至於大家討論度最高的「結局大反轉」...稍微透漏一點點（防雷一下），它絕對不是那種典型的「英雄救回女兒、壞人死光，然後大家過著幸福快樂日子」的直線套路。

這個反轉真的超級挑觀眾，一票人覺得很荒謬、氣到給低分，覺得像在看醫學懸疑片；但我自己沉澱了一下，反而覺得這種帶點心理創傷的收尾滿特別的，至少它試圖玩出跟一般復仇片不一樣的花樣。

就是一部優缺點都在那裡的爆米花動作片...想看一個母親為了孩子沒有退路、把一堆壯漢揍得滿地找牙的狠勁，那這90分鐘還是不會無聊的。給個大概6.5到7分吧，拿來殺時間剛剛好很划算！

◎感謝 來一杯奶茶 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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