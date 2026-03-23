有你共創啟動 IPO 前募資！國際策略夥伴入局 加速擴張 IP 文娛與全通路版圖

致力於整合 IP 內容與品牌全通路營運的團隊有你共創（uniicreative）宣布完成新一輪 IPO 前募資，引入香港國際影業（Animation International Ltd.）、美國新東陽與嘖嘖等具產業關鍵資源的國際策略夥伴。此次策略投資不僅為企業發展注入資本動能，更透過內容、供應鏈與國際市場通路的資源整合，加速有你共創在全球 IP 文娛與品牌商品市場的整體佈局。

有你共創長期深耕「內容 × 產品 × 數據 × 場域」的閉環營運模式，打造具規模與可複製的商業架構，協助品牌在海內外市場建立長期且可持續的消費影響力。本次募資象徵資本市場對該模式的高度認可，也代表公司在國際市場拓展上邁出關鍵一步。

財務成長超越預期 IP內容與品牌商品雙引擎發酵

根據公司資料顯示，有你共創於 2025 年營運表現大幅成長，整體獲利較前一年度翻倍，成長率超過 100%。成長動能來自於 IP 文娛內容與品牌商品整合營運的成熟模式：一方面透過 IP 主題快閃店、展覽與場域活動創造高流量消費場景；另一方面將流量轉換為商品開發與多元銷售通路，形成完整的市場轉換能力。

(圖 / 有你共創提供 – 團隊以千萬筆數據與 AI 精準預測需求，協助 IP 品牌低風險佈局 。)

策略夥伴進場 串聯內容、供應鏈與市場通路

此次有你共創募得超過 500 萬美元資金挹注，加入的策略夥伴橫跨文娛內容、供應鏈與創新通路三大面向。國際影業提供 IP 與內容投資視角，美國新東陽帶來全球通路資源，嘖嘖則作為社群與新品測試平台，形成「市場驗證—商品化—通路放大」的完整循環。

有你共創總經理林倫慶表示：「我們不只是舉辦快閃店或銷售商品，而是從 IP 源頭到市場運用，打造一個能讓內容、品牌與通路共同成長的共創生態系。透過內容吸引力帶動商品需求，再由通路與數據回饋優化產品與策略，形成可持續且可複製的商業模式。」

透過資源共享、能力互補的合作方式，有你共創將進一步拓展內容開發、商品設計、品牌活動與全球通路串聯的整合能力。

(圖 /有你共創提供 – 透過 IP 內容與品牌商品雙引擎驅動，2025 年獲利成長逾 100%，展現強勁的市場轉換實力。 )

千萬筆數據與 AI 驅動 強化市場預測與供應鏈效率

有你共創強調，商業模式的可擴展性建立在「數據驅動」能力之上。公司長期經營電商與實體活動，累積大量第一線資料，可與策略夥伴共同提升供應鏈效率並重塑消費場景。

目前公司每年觸及逾百萬實體活動人流，結合線上線下訂單，累積近千萬筆交易資料，掌握消費輪廓與偏好；同時擁有約 280 萬註冊會員，並經營數百萬社群粉絲。透過數據洞察與 AI 人工智慧技術，團隊得以更精準預測商品需求、優化庫存與補貨節奏，並提升行銷操作的轉換效率。未來這套「數據 + 內容 + 通路」的能力，將與策略夥伴的資源加乘，實現「快速驗證、低風險放大」的市場策略。

林倫慶進一步指出：「此次的募資價值不僅在於資金，更在於整合 IP 內容端、品牌產品端與市場通路端資源。未來 IP 品牌商品進軍亞洲乃至全球市場，都能以更低風險、更高效率完成落地。」

(圖 / 有你共創提供 – 有你共創與國際策略夥伴，串聯 IP 與通路，穩健邁向上市。)

以共創生態系為願景 打造全球 IP 與品牌零售整合服務

全球授權與通路市場前景廣闊，根據 Licensing International 最新產業研究，2024 年全球授權商品與服務市場規模達 3,696 億美元，續創歷史新高；其中亞洲為成長最快的區域之一，顯示亞洲消費者對 IP 角色和品牌的文化認同與消費動能持續提升。在此宏觀背景下，有你共創所推動的 IP 與品牌全通路整合，正切中了市場需求與未來發展趨勢。

未來，有你共創將持續以 「共創生態系」 為核心願景，串聯內容授權方、品牌廠商與終端消費者，擴大全球 IP 與零售市場的規模與影響力。同時，公司亦將積極籌備更大規模的資本運作與佈局，以穩健步伐邁向上市目標，為投資人與市場創造可預期的長期價值。