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《我獨自蜜月》婚禮當天被毀婚！大叔失戀拍得超唯美…看完想秒飛義大利

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
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原本對《我獨自蜜月》(Solo Mio)沒有抱太大期待，以為大概就是那種套路滿滿的爆米花愛情喜劇，結果看完心情超級好，完全有挖到寶的感覺！這部片真的完全打破對Kevin James的既定印象，必須說它絕對是近期最讓人驚喜的暖心小品。

電影一開始的設定其實滿地獄的。Kevin James飾演的50歲小學美術老師馬特，滿心歡喜在羅馬辦婚禮，結果未婚妻居然在婚禮當天落跑，留他一個人面對完全不能退費的雙人義大利蜜月行程...

把那種「單身狗被丟在浪漫異鄉」的心碎感拍得很寫實，像是他一個人在高級餐廳吃雙人套餐、自己踩著原本該是兩個人騎的協力車，看著看著真的會替他感到一陣心酸，但又忍不住會心一笑。

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本電影最讓我喜歡的地方，是它沒有好萊塢喜劇常有的那種低俗爛梗。Kevin James這次收起了以前那種誇張搞笑的演法，把一個中年失戀男子的脆弱跟真誠演得超好，真的在心裡替他委屈...

且配角群像是Jonathan Roumie跟Kim Coates的火花也超讚，笑點都很自然，非那種硬搔癢的尷尬喜劇。

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必須要稱讚一下它的畫面跟音樂，義大利的風景真的拍得太美了！

從羅馬街道到鄉間風光，配上Andrea Bocelli的歌聲，看電影的這將近兩小時簡直就像跟著去了一趟歐洲長假，看完超想直接訂機票飛一波義大利！

男女主角途中騎車遊羅馬的浪漫片段也有致敬《羅馬假期》的味道，看了特別賞心悅目。

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女主角Nicole Grimaudo飾演的當地咖啡廳老闆娘也非常有魅力，兩人之間那種互相治癒的互動自然又舒服。

微微雷一下，就在以為這只是一部單純的異國療傷浪漫史時，電影後半段給了一個滿大的轉折。

當初落跑的未婚妻居然又跑回來了！這讓劇情瞬間變得很有張力，而最後結局的處理方式也非常漂亮，完全跳脫了那種俗套的愛情公式，反而帶出了關於放手與重生的深刻意義。

如果看膩了那種為了搞笑而搞笑的喜劇，或是刻意賣慘的愛情片，《我獨自蜜月》絕對會耳目一新。

節奏舒服、風景超美、笑點跟淚點都抓得剛剛好，看完心裡會覺得暖暖的；願意給到8.5甚至9分的高評價！

◎感謝 來一杯奶茶 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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