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Coupang酷澎與NVIDIA合作　打造自有CIC系統加速AI革新

文／ 張瑞文 提供
Coupang 酷澎工程副總裁 Ashish Suryavanshi於 NVIDIA關鍵議程發表「AI工廠」 技術內容。 圖／Coupang 提供
Coupang 酷澎工程副總裁 Ashish Suryavanshi於 NVIDIA關鍵議程發表「AI工廠」 技術內容。 圖／Coupang 提供

美國科技公司Coupang酷澎於NVIDIA輝達GTC 2026年度技術大會關鍵議程Conference & Expo 宣布，與 NVIDIA 的合作已推動Coupang酷澎打造「AI 工廠」（AI factory），加速其未來商務物流與配送服務的創新發展。

本次合作結合Coupang酷澎於2025 年7月推出的 Coupang Intelligent Cloud（Coupang智慧雲）系統 與 NVIDIA DGX SuperPOD，打造一個自助式 AI 環境，讓工程師與資料專家能夠在Coupang酷澎所在的任何營運地區測試新模型，不受實體環境限制。同時，Coupang酷澎亦作為 NVIDIA「Dynamo」的支援夥伴。

目前 Coupang 酷澎已廣泛運用 AI 模型增進營運效能，從預測配送中心最有效率的庫存配置方式，到提升顧客訂單的配送路線；輔以經過 CIC 增能的 AI 模型，更顯著改善配送中心排程與籠車配置，將圖形處理器（GPU）使用率由 65% 提升至 95%。包含台灣在內，Coupang酷澎持續結合AI技術與人才，提升使用者介面、倉儲管理、物流配送等營運效率，同時擴充選品內容、提供具競爭力的價格，致力令顧客感到驚艷。

Coupang 酷澎工程副總裁 Ashish Suryavanshi 表示：
「Coupang 酷澎的核心理念是履行『火箭速配（Rocket Delivery）』承諾——為顧客提供前所未有的速度、選擇與價格，且這項承諾需要持續進化。透過與 NVIDIA 的合作，Coupang酷澎的工程團隊能在既有的 AI 與人工智慧基礎上持續精進，為團隊與顧客解鎖更多創新可能。」

自Coupang酷澎 2010 年成立以來，已投入數十億美元建構端到端的技術與物流基礎設施，整合 AI、客製化機器人等各項科技驅動其營運，幫助Coupang酷澎為美國及全球 190 個國家與地區的顧客提供卓越的配送速度與服務品質。

2026年3月，Coupang連續第二年入選律商聯訊（LexisNexis）「全球百大創新企業」。過去10年，Coupang在全球累計獲准專利達3,919項，年均成長率約45%。LexisNexis指出，該評選反映Coupang近年專利布局持續擴大，並在AI與先進技術領域展現穩定的創新動能。

此外，Coupang 酷澎獲美國商業雜誌《快速企業》（Fast Company）評選為 2025 年度全球最具創新力公司之一，並名列全球零售產業第二。

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