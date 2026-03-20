中華郵政和義美聯名開賣小泡芙1萬盒 今開賣已完售

中華郵政公司為歡慶130週年推出「郵局×義美小泡芙聯名經典禮盒」，今（20）日上午10時於「i郵購」正式開賣，掀起一波搶購熱潮，限量1萬盒在短時間宣告完售，展現經典品牌跨界聯名及波波鴿的驚人魅力與市場號召力。

中華郵政公司表示，聯名禮盒以「郵政130 義美遞心意」為主題，攜手陪伴台灣人成長的國民品牌義美食品，將郵政文化與經典零食創意結合，成功引發消費者高度關注。開賣當下湧入大量訂單，不少民眾表示「一上線就搶」、「根本秒殺」，同步掀起社群討論熱度，成為今日最夯話題之一。

此次中華郵政首度與義美食品跨界合作，從「郵筒」到「小泡芙」，將深植人心的生活記憶轉化為創新商品，不僅成功吸引年輕族群，也喚起不同世代的共同回憶。對於本次熱銷佳績，中華郵政公司感謝民眾熱情支持，未來將持續推出更多結合文化與創意的商品，為品牌注入新活力，為民眾帶來更多驚喜與感動。