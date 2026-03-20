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麥卡倫續寫007傳奇！金剛鑽55週年限量版威士忌 融入紅酒潤桶工藝

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」酒色濃郁深沉，入口卻優雅順口，在層層轉折中留下令人難忘的驚喜。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」酒色濃郁深沉，入口卻優雅順口，在層層轉折中留下令人難忘的驚喜。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，繼先前推出全球矚目的「麥卡倫詹姆士龐德60週年限量版」後，今年再度攜手英國電影傳奇，為致敬007系列經典作品《金剛鑽（Diamonds Are Forever）》首映55週年，隆重發表全新「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever55週年限量版威士忌」。這款年度鉅作不僅是影迷與藏家的夢幻逸品，更透過精湛的釀酒工藝，將電影中反轉的劇情與「所見非所得」的意象，轉譯為層次深邃的感官體驗。

《金剛鑽》作為第一代龐德史恩・康納萊（Sean Connery）出演的最後一部007電影，在影史佔有舉足輕重的地位。麥卡倫釀酒師Russell Greig特別選用蒸餾於2007年的酒液，在客製化桶型的歐美橡木桶中歷經18年熟成，並巧妙融入曾盛裝紅酒的美國橡木桶，構築出充滿張力的風味輪廓。酒液色澤映照出《金剛鑽》主要拍攝地拉斯維加斯周邊的紅橙色阿茲特克砂岩，酒精濃度特別設定為45.5%，精準呼應上映55週年的紀念意義。

品飲這款限量威士忌，宛如一場隨劇情推進的旅程。入口即感受到柔滑焦糖與帶有松露氣息的可可風味，隨後甜美果香逐層展開，最終在淡雅的肉荳蔻餘韻中收尾。這種醇厚卻隱含細膩甜美的口感，完美呼應電影中特務詹姆士．龐德憑藉品酒知識洞察線索的經典橋段。外盒設計則取材自電影製作原畫，重現雷射衛星、拉斯維加斯基地等視覺元素，讓這款威士忌成為承載時代記憶的文化藝術品。

麥卡倫創意總監Jaume Ferras強調，電影不只是畫面，更是一種能被品味的敘事。麥卡倫多年來出現在超過290部影視作品中，此次再度與007合作，成功將蘇格蘭工藝與銀幕經典凝鍊為值得珍藏的作品，為威士忌收藏市場再創話題巔峰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」的風味精準呼應電影「所見非所得」的意象。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」的風味精準呼應電影「所見非所得」的意象。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」為威士忌藏家與007影迷，留下跨越銀幕的經典象徵。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」為威士忌藏家與007影迷，留下跨越銀幕的經典象徵。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

適逢007系列經典之作《金剛鑽》首映55週年，麥卡倫推出「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
適逢007系列經典之作《金剛鑽》首映55週年，麥卡倫推出「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」熟成在客製化桶型的歐美橡木桶與曾盛裝紅酒的美國橡木桶，構築層次豐富的風味輪廓。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」熟成在客製化桶型的歐美橡木桶與曾盛裝紅酒的美國橡木桶，構築層次豐富的風味輪廓。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

致敬電影中的永恆經典，麥卡倫再度攜手詹姆士．龐德007推出年度鉅作。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
致敬電影中的永恆經典，麥卡倫再度攜手詹姆士．龐德007推出年度鉅作。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

外盒與瓶身設計取材自《金剛鑽》的電影製作原畫，融入雷射衛星、替身角色、拉斯維加斯基地與經典開場字幕等視覺元素。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
外盒與瓶身設計取材自《金剛鑽》的電影製作原畫，融入雷射衛星、替身角色、拉斯維加斯基地與經典開場字幕等視覺元素。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 電影 麥卡倫

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