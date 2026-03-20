麥卡倫續寫007傳奇！金剛鑽55週年限量版威士忌 融入紅酒潤桶工藝

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫，繼先前推出全球矚目的「麥卡倫詹姆士龐德60週年限量版」後，今年再度攜手英國電影傳奇，為致敬007系列經典作品《金剛鑽（Diamonds Are Forever）》首映55週年，隆重發表全新「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever55週年限量版威士忌」。這款年度鉅作不僅是影迷與藏家的夢幻逸品，更透過精湛的釀酒工藝，將電影中反轉的劇情與「所見非所得」的意象，轉譯為層次深邃的感官體驗。

《金剛鑽》作為第一代龐德史恩・康納萊（Sean Connery）出演的最後一部007電影，在影史佔有舉足輕重的地位。麥卡倫釀酒師Russell Greig特別選用蒸餾於2007年的酒液，在客製化桶型的歐美橡木桶中歷經18年熟成，並巧妙融入曾盛裝紅酒的美國橡木桶，構築出充滿張力的風味輪廓。酒液色澤映照出《金剛鑽》主要拍攝地拉斯維加斯周邊的紅橙色阿茲特克砂岩，酒精濃度特別設定為45.5%，精準呼應上映55週年的紀念意義。

品飲這款限量威士忌，宛如一場隨劇情推進的旅程。入口即感受到柔滑焦糖與帶有松露氣息的可可風味，隨後甜美果香逐層展開，最終在淡雅的肉荳蔻餘韻中收尾。這種醇厚卻隱含細膩甜美的口感，完美呼應電影中特務詹姆士．龐德憑藉品酒知識洞察線索的經典橋段。外盒設計則取材自電影製作原畫，重現雷射衛星、拉斯維加斯基地等視覺元素，讓這款威士忌成為承載時代記憶的文化藝術品。

麥卡倫創意總監Jaume Ferras強調，電影不只是畫面，更是一種能被品味的敘事。麥卡倫多年來出現在超過290部影視作品中，此次再度與007合作，成功將蘇格蘭工藝與銀幕經典凝鍊為值得珍藏的作品，為威士忌收藏市場再創話題巔峰。

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「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」的風味精準呼應電影「所見非所得」的意象。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」為威士忌藏家與007影迷，留下跨越銀幕的經典象徵。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

適逢007系列經典之作《金剛鑽》首映55週年，麥卡倫推出「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫金剛鑽Diamonds Are Forever 55週年限量版威士忌」熟成在客製化桶型的歐美橡木桶與曾盛裝紅酒的美國橡木桶，構築層次豐富的風味輪廓。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

致敬電影中的永恆經典，麥卡倫再度攜手詹姆士．龐德007推出年度鉅作。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康