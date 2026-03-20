影／三井台南outlet擴大營運開幕 台日236家新增名店多

高鐵台南站旁「三井OUTLET PARK」引進多家國內外知名品牌與特色店舖的二期新區今天開幕。三井期待今年營業額能夠從45億增加到50億以上，預計周末可能湧入超過3萬人潮，警方也如臨大敵要加派警力疏導。

三井台南店統計過去平均每名顧客消費超過3500元，過去幾年多以美食、品牌衣物吸客。二期擴大展店針對年輕人、家庭需求引進知名日本店家包括首次來台的母嬰品牌「西松屋」、日系韓國料理品牌「美菜莉」、「天吉屋」、「pommes ポムの樹」、「及第水火鍋」及「檜山坊」等也首次出現，提供多樣化餐飲與商品選擇，希望大局提高人均消費與整體營業額。

今天開幕三井集團日本、台灣相關高管到場見證致詞，代表市府出席的副市長趙卿惠感謝日方與台灣三井各主管、一路支持的地方民代。

她說，台南其實在賴總統市長任內就投入招商，一棒接一棒黃偉哲市長到現在已經有將近4000億的開發案，台灣三井outlet就是311件台南重大投資之一。

趙卿惠指出，隨著各項開發案持續推動，未來一年內當地進駐人潮一定會大幅增加，交通改善部分必須大幅投入，例如市區到高鐵特定區主要公路台86線已逐漸經常塞車，市府會規畫改善方案。

市長黃偉哲表示，三井Outlet自民國111年2月開幕以來，已成為市民休閒購物重要據點。二期擴建完成新增約50家店舖並引進多家特色品牌進駐，使全館規模擴大至約240家店舖，進一步提升整體商場的服務與多元性。

他說，三井Outlet的發展與沙崙科智慧綠能學城的建設相互帶動，未來可望持續強化區域生活機能，打造集購物、休閒與科技發展於一體的優質生活環境，為台南城市發展注入更多活力。

經發局長張婷媛表示，二期被列為台南市重大投資案件，市府協調各相關權管局處加速各項行政審查流程。

三井台南outlet擴大營運開幕，台日236家新增名店多。記者周宗禎／攝影