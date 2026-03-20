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台南三井 Outlet Park 二期 今日開幕

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺南高鐵站旁「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期20日正式開幕營運。照片／台南市府提供
臺南高鐵站旁「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期20日正式開幕營運。照片／台南市府提供

臺南高鐵站旁「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期20日正式開幕營運，引進多家國內外知名品牌與特色店舖進駐，其中包括首次來臺展店的日本知名母嬰品牌「西松屋」，以及日系精緻韓國料理品牌「美菜莉」。

此外，「天吉屋」、「pommes ポムの樹」、「及第水火鍋」及「檜山坊」等人氣品牌也首次於臺南展店，提供多樣化餐飲與商品選擇，將帶給民眾全新的體驗。

臺南市政府黃偉哲市長表示，三井Outlet自111年2月開幕以來，已成為臺南市民休閒購物的重要據點。隨著二期擴建完成，新增約50家店舖並引進多家特色品牌進駐，使全館規模擴大至約240家店舖，進一步提升整體商場的服務與多元性。

三井Outlet的發展與沙崙科智慧綠能學城的建設相互帶動，未來可望持續強化區域生活機能，打造集購物、休閒與科技發展於一體的優質生活環境，為臺南城市發展注入更多活力。

經發局長張婷媛表示，「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期在113年2月2日正式開工前的規劃設計送審階段，即被列為臺南市重大投資案件之一，透過市長定期主持的投資會報機制，積極協調各相關權管局處，加速各項行政審查流程。

在市府團隊通力合作與協助下，本案順利於114年9月4日取得使用執照，隨後即展開各專櫃室內裝修工程，並於今日正式開幕營運，為臺南市民帶來更多元的購物與休閒選擇。

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