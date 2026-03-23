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會是下一個髒髒包嗎？杜拜巧克力爆紅背後的社群甜點跟風現象

聯合新聞網／ 食力Foodnext
Lady M自2026年3月推出期間限定「杜拜巧克力千層蛋糕」，引發代排代購與高價轉賣的黃牛亂象。（圖片來源：Lady M提供）
Lady M自2026年3月推出期間限定「杜拜巧克力千層蛋糕」，引發代排代購與高價轉賣的黃牛亂象。（圖片來源：Lady M提供）

近期，一股來自中東的巧克力旋風悄然席捲台灣，從社群媒體的瘋狂洗版，到實體店面前的排隊人潮，「杜拜巧克力」這個名詞迅速竄升，成為現階段最火紅的甜點關鍵字。這股現象背後，其實包含了社群傳播的強大力量、消費者對新奇體驗的渴望，以及台灣甜點市場對國際趨勢的快速反應能力。

風潮的源頭，大致可追溯至網紅Maria Vehera發布的一段試吃影片，該影片在引發轟動，全球累積觀看破億。影片中清脆的咀嚼聲、切開時開心果醬緩緩流出的畫面，以及厚實巧克力外殼，包裹著中東傳統酥皮Kataifi的獨特組合，瞬間點燃了全球網友的購買慾望。

台灣消費者向來對嘗鮮文化具有高度接受度，透過社群媒體的推波助瀾，使杜拜巧克力迅速走紅。那種酥脆外殼與綿密內餡交織的多層次口感，恰好符合現代消費者對甜點「視覺與味覺雙重享受」的期待。更重要的是，切開巧克力時開心果醬流出的瞬間，具有極強的社群分享價值，成為Instagram、threads和Dcard上的熱門話題。

面對這股來勢洶洶的風潮，甜點業者展現出驚人的反應速度與創新能力，各家烘焙坊與甜點品牌紛紛推出自家版本的杜拜巧克力，試圖在這波熱潮中分一杯羹。台中市的檨艸Sur Tsao以尺寸大、用料實在著稱，每日限量20顆的策略成功營造出稀缺感，吸引甜點愛好者提前預訂。

台北的Rayya Bakes則在經典配方中加入草莓元素，推出「草莓蛋糕脆脆」等創新口味，成功吸引年輕族群的目光。部分南部甜點品牌如永玖甜點，則展現出更強的產品研發能力，除了提供苦甜與牛奶雙基底選擇外，還延伸出多種口味變化，以滿足不同消費者的需求。

就連連鎖品牌也加入戰局，例如85°C推出單顆不到百元的杜拜巧克力Q餅，大幅降低入手門檻，使這股風潮逐漸普及到更廣泛的大眾市場。國際品牌Lady M也不落人後，推出期間限定的杜拜巧克力千層蛋糕，單片約300元的定價鎖定高端客群，並成為節慶送禮的新選擇。

以Lady M為例，部分門市採取每日限量與每人限購策略，雖然成功維持產品的稀缺性，卻也催生出黃牛與代排亂象，門市前甚至出現代排隊人潮，早起排隊的消費者仍可能撲空，而社群代購價格更被炒高至原價的數倍。這種情況迫使業者逐步強化線上預購與購買機制。

這些品牌的共同特色，在於原料標示相對透明、口感還原度高，並善於運用社群媒體與消費者互動。多數業者採取限量策略，一方面維持產品的新鮮度與品質，另一方面也延續杜拜巧克力原本所具有的稀缺性魅力。

然而，也有業者因為不當創新而「翻車」，桃園有烘焙坊業者以王子麵或科學麵替代Kataifi，並宣稱這是一種「台灣味創新」，進而引發社群討論。此舉引發消費者強烈反彈，社群平台上湧現大量負評，質疑業者標示不符、口感落差過大，甚至有人批評「排隊買到這種東西太誇張」。

面對輿論壓力，業者最終公開道歉並開放退款，這也代表在地化創新固然值得鼓勵，但仍必須尊重產品的核心定義，並清楚告知消費者原料差異，否則容易被視為「魚目混珠」，進而損害品牌信譽。

這場風潮同時也暴露出市場的一些問題，例如部分業者急於跟風而忽視品質與誠信、詐騙集團趁機斂財、限量策略所引發的購買不公平，以及法規與創新之間可能存在的落差。更嚴重的問題則是盜版與仿冒品的氾濫。有詐騙集團盜用正版開箱影片，甚至冒用百貨公司粉絲專頁，販售縮水版或品質低劣的仿品。這些產品不僅外觀與實品落差極大，品質也難以保障。

杜拜巧克力在台灣的爆紅，不僅是一場甜點風潮，更是社群時代商業「速食化」的縮影。當中展現了視覺傳播的力量、消費者對新奇體驗的渴望，以及台灣市場對國際趨勢的快速消化與再創造能力。從風潮興起到本土品牌大量推出相關產品，前後不過數月時間，展現出台灣烘焙產業的高度彈性與創新能量。

從整體市場來看，台灣消費者對國際趨勢的敏銳度與接受度相當高，甜點市場的反應速度也十分驚人。稀缺行銷確實能創造話題，但若缺乏長久的發展實力，也可能再次變成泡沫。前車之鑑如「髒髒包」在爆紅後迅速退燒，這一波杜拜巧克力熱潮是否也會重蹈覆轍，仍值得持續觀察。

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

【本文獲王福闓授權刊登，原文標題：《會是下一個髒髒包嗎？杜拜巧克力風潮席捲台灣》】

審稿編輯：林玉婷

社群 杜拜巧克力 消費者

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