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台南「糖葫蘆吃到飽」1699元掀熱議 網酸：不如吃Buffet

聯合新聞網／ 綜合報導
糖葫蘆示意圖。圖/AI生成
糖葫蘆示意圖。圖/AI生成

台南一家糖葫蘆業者，近期推出「吃到飽」活動，引發網路熱議。這家糖葫蘆曾於2021年登上招待外交使節國宴，如今再以創意企劃吸引目光，但價格與形式也掀起兩極評價。

業者在社群平台Threads發文表示，將於4月4日與4月5日舉辦「糖葫蘆吃到飽」活動，每場時間為晚間5時至6時30分，單場限額12人。收費標準為0至5歲免費、6至12歲每人999元、13歲以上每人1699元，並需提供年齡證明。活動採預約制，報名至3月28日截止，並須於3月31日前完成付款。

店家指出，現場將提供多種口味，包括大、小草莓、小蘋果、麝香無籽葡萄、番茄、蜜餞、山楂、藍莓、奇異果等，並強調因應水果產季，品項可能調整，活動僅限內用、限時供應。

不過消息曝光後，隨即引發網友熱烈討論。不少人質疑價格偏高，「現在的人是不是想賺錢想瘋了」、「一根算60元也很難吃到回本」、「再怎麼好吃也不可能一次吃很多支」；也有家長認為，讓孩子以近千元價格吃大量糖分並不適合，「不會讓小孩這樣吃糖」。

另有網友以成本計算指出，即便以每支100元估算，13歲以上消費者須食用約17支以上才不會虧，直言「更適合大胃王參加」。甚至有人將價格與自助餐比較，表示「不如去吃Buffet」。

不過也有部分網友持不同看法，認為活動屬於店家限定企劃，「本業並非吃到飽，純粹特別活動」，呼籲外界不必過度批評；也有人指出，0至5歲免費的設計相當佛心，甚至笑稱「抓錯重點，其實是公益活動」。

這場糖葫蘆吃到飽活動雖成功引發話題，但在價格、實際食用量與健康考量間，仍讓消費者意見分歧，店家則尚未對外界質疑進一步回應。

糖葫蘆是在台灣相當普及的街頭小吃，先前本站曾報導，一名媽媽帶孩子到台北101玩，結果孩子吵著要吃一支290元的糖葫蘆，雖然她內心不太想買，但後來轉念，認為都已經花了門票上來101觀景台，不要為了290元掃興。最後小孩吃得心滿意足，她也大讚這糖葫蘆口感細緻，完全是對得起價格的高級甜點。

吃到飽 價格 台南

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