快訊

美股早盤／油價一度飆升至119美元 四大指數盡墨、美光摔5%

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

國際名廚江振誠操刀！饗 A Joy炭香和牛舌餅、環島西班牙海鮮飯亮相了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
饗 A Joy攜手國際名廚江振誠，首波推出「炙烤炭香和牛舌餅」、「白中白－石斑魚骨膠原白湯」與「環島西班牙海鮮飯」。記者陳睿中／攝影
饗 A Joy攜手國際名廚江振誠，首波推出「炙烤炭香和牛舌餅」、「白中白－石斑魚骨膠原白湯」與「環島西班牙海鮮飯」。記者陳睿中／攝影

饗賓集團旗下「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠共同打造的年度企劃《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons》，將於4月1日正式展開春季篇章。饗 A Joy也正式公佈3款全新菜色，包括有「炙烤炭香和牛舌餅」、「白中白－石斑魚骨膠原白湯」與「環島西班牙海鮮飯」，讓民眾享受全新的Buffet餐飲境界。

此次登場的《四季交饗曲》，以春、夏、秋、冬為年度敘事主軸，將台灣四季的物產、氣候與風土印象，轉化為四季不同的專屬料理及餐台設計。透過策展式編排，饗 A Joy 原有的山、海、原、城四境語彙，也被進一步串聯與強化，讓賓客在用餐過程中，感受更清晰的季節主題與空間節奏。

新登場的「炙烤炭香和牛舌餅」，、將和牛舌炙烤後，搭配烙到微酥的牛舌餅上，並以蔥蒜美乃滋與酸奶油調和風味，能夠品嚐到台灣人熟悉的鑊氣與炙燒香氣，同時也有俐落的鹹香麻辣滋味。另道「白中白－石斑魚骨膠原白湯」去除顏色線索，僅保留白色元素，讓賓客不再用視覺預判，專注於料理質地和口感。湯底由魚骨膠原熬出滑稠口感，搭配不同食材，搭配出多層次的平衡，極簡中帶著深厚底蘊。至於「環島西班牙海鮮飯」以反向配置設計，鍋巴在最上層，中層是吸滿海味湯汁的米飯，海鮮留在下方，入口具有叻沙的鹹、辣與香料的味蕾變化。

除了嶄新的料理之外，本次也將「Selective Dining」、「風味路徑」的概念帶入Buffet之中，創造出更具起承轉合、貼近當代生活方式的用餐體驗。《四季交饗曲》將隨春、夏、秋、冬四個季度陸續展開，透過料理、策展與風味節奏的整合，持續為饗 A Joy 建立更具辨識度的品牌語言，也讓台灣四季之美，透過餐桌被更完整地看見與感受。

環島西班牙海鮮飯。記者陳睿中／攝影
環島西班牙海鮮飯。記者陳睿中／攝影

炙烤炭香和牛舌餅。記者陳睿中／攝影
炙烤炭香和牛舌餅。記者陳睿中／攝影

白中白－石斑魚骨膠原白湯。記者陳睿中／攝影
白中白－石斑魚骨膠原白湯。記者陳睿中／攝影

料理 生活方式 環島

延伸閱讀

翻轉Buffet文化 饗賓集團攜手名廚江振誠

日本「大皿節慶宴席」重現！HAYASE推「賞櫻之宴」共享海味

相關新聞

國際名廚江振誠操刀！饗 A Joy炭香和牛舌餅、環島西班牙海鮮飯亮相了

饗賓集團旗下「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠共同打造的年度企劃《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons》，將於4月1日正式展開春季篇章。饗 A Joy也正式公佈3款全新菜色，包括有「炙烤炭香和牛舌餅」、「白中白－石斑魚骨膠原白湯」與「環島西班牙海鮮飯」，讓民眾享受全新的Buffet餐飲境界。

台中星享道酒店集團春季限定饗宴 櫻花料理浪漫登場

春天不只是用來欣賞，更能用味蕾細細感受。台中星享道酒店集團旗下星饗道國際自助餐In Sky Buffet與沐青餐廳，今春同步推出期間限定料理，以櫻花入饌，打造一場結合視覺與味覺的春日盛宴。

全台最浪漫春意的插畫風打卡點！梵克雅寶又幸運又童趣的Lucky Spring

日漸長暖、萬物在光影之間甦醒。適逢春分、意盎然的時節，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）攜手知名法國插畫藝術家Charlotte Gastaut ，以經典Lucky Spring系列珠寶為靈感，運用繽紛筆觸描繪絢麗的自然景致，即日起至5月底止在台北微風信義旗艦店外牆空間打造充滿童趣與詩意的奇幻限定空間，盛放的各式花朵、蔥鬱林木與溫柔小動物，為畫面注入栩栩如生的氣息，無疑是全台最春意浪漫的打卡點。

2026港澳米其林揭曉！三星穩定蟬聯 法國女廚神名店晉升二星成亮點

第18屆《香港澳門米其林指南2026》今（19日）晚間於澳門上葡京綜合度假村舉行，公布進榜餐廳完整名單，共有278間餐廳進榜，包括星級、必比登推介及入選餐廳名單；其中包括219間香港餐廳及59間澳門餐廳。

《訂閱男友》Jisoo下戲回歸Dior當小公主 最新IT包Diorly伴遊巴黎

韓國人氣女星、BLACKPINK成員Jisoo主演的Netflix韓劇《訂閱男友》於3月上線後迅速掀起討論，還創下2026年韓劇首播高評價紀錄，身為Dior品牌大使的她，近日更特地遠赴巴黎看秀，並在社群上分享在花都忙裡偷閒的輕鬆時刻。她在照片中身穿奶茶色短版針織上衣，搭配淺咖啡色工裝長褲，透過柔和大地色系呼應肩上的Diorly米色麂皮包款，以一身俐落率性的都會造型，為品牌新作增添實穿示範。

故宮首度攜手花蓮 7品牌推25款聯名伴手禮拚觀光復甦

國立故宮博物院首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴 洄瀾有禮」合作專案，匯聚花蓮7家在地品牌，共同開發25件聯名文創商品，涵蓋地方特色美食、生活用品等多元品項，業者表示，聯名有助提升溢價並拓展免稅店等通路，讓故宮商品結合伴手禮，讓文化融入生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。