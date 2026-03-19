國際名廚江振誠操刀！饗 A Joy炭香和牛舌餅、環島西班牙海鮮飯亮相了

饗賓集團旗下「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠共同打造的年度企劃《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons》，將於4月1日正式展開春季篇章。饗 A Joy也正式公佈3款全新菜色，包括有「炙烤炭香和牛舌餅」、「白中白－石斑魚骨膠原白湯」與「環島西班牙海鮮飯」，讓民眾享受全新的Buffet餐飲境界。

此次登場的《四季交饗曲》，以春、夏、秋、冬為年度敘事主軸，將台灣四季的物產、氣候與風土印象，轉化為四季不同的專屬料理及餐台設計。透過策展式編排，饗 A Joy 原有的山、海、原、城四境語彙，也被進一步串聯與強化，讓賓客在用餐過程中，感受更清晰的季節主題與空間節奏。

新登場的「炙烤炭香和牛舌餅」，、將和牛舌炙烤後，搭配烙到微酥的牛舌餅上，並以蔥蒜美乃滋與酸奶油調和風味，能夠品嚐到台灣人熟悉的鑊氣與炙燒香氣，同時也有俐落的鹹香麻辣滋味。另道「白中白－石斑魚骨膠原白湯」去除顏色線索，僅保留白色元素，讓賓客不再用視覺預判，專注於料理質地和口感。湯底由魚骨膠原熬出滑稠口感，搭配不同食材，搭配出多層次的平衡，極簡中帶著深厚底蘊。至於「環島西班牙海鮮飯」以反向配置設計，鍋巴在最上層，中層是吸滿海味湯汁的米飯，海鮮留在下方，入口具有叻沙的鹹、辣與香料的味蕾變化。

除了嶄新的料理之外，本次也將「Selective Dining」、「風味路徑」的概念帶入Buffet之中，創造出更具起承轉合、貼近當代生活方式的用餐體驗。《四季交饗曲》將隨春、夏、秋、冬四個季度陸續展開，透過料理、策展與風味節奏的整合，持續為饗 A Joy 建立更具辨識度的品牌語言，也讓台灣四季之美，透過餐桌被更完整地看見與感受。

環島西班牙海鮮飯。記者陳睿中／攝影

炙烤炭香和牛舌餅。記者陳睿中／攝影