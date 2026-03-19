台中星享道酒店集團春季限定饗宴 櫻花料理浪漫登場

春天不只是用來欣賞，更能用味蕾細細感受。台中星享道酒店集團旗下星饗道國際自助餐In Sky Buffet與沐青餐廳，今春同步推出期間限定料理，以櫻花入饌，打造一場結合視覺與味覺的春日盛宴。

星饗道國際自助餐此次以「桜の饗宴：粉色食驗室」為主題，運用日本鹽漬櫻花入菜，從前菜到熱食皆洋溢春日氣息。包含櫻花最中餅、櫻花壽司、櫻花冷細麵與櫻花洛神篿菜醋等多道春季限定料理；熱食則推出櫻花鮭魚炊飯與櫻花春筍蒸鮮魚，層層堆疊春日風味。

活動自即日起至5月31日止，3月平日午、晚餐推出「穿粉色4人同行1人免費」限定優惠，邀請消費者與好友共享粉嫩食光。

主打森林系風格的沐青餐廳，則於3月28日推出全新春季菜單，融合在地食材與創意料理手法，帶來多款話題新品，包括鮮蝦花枝鹹蛋苦瓜麻花捲麵、唐辛子柑橘鮪魚沙拉，以及提供照燒與椒麻雙風味的紋甲花枝墨魚飯。3月21日至27日同步展開新品試賣，提前為春季饗宴暖身。

此外，沐青餐廳亦於3月28日至4月3日推出會員專屬禮遇，凡出示會員畫面點購新品或「海派大口吃套餐」，即可享免服務費優惠。套餐內容包含明太子龍蝦沙拉披薩、酥炸廣島牡蠣及柏克金啤酒，讓消費者以實惠價格品嚐豐盛海味。

星享道酒店集團深耕台中，隨著城市發展持續成長，看好區域觀光潛力，未來將加大投資布局，並規劃升級加入萬豪酒店集團旗下「雅樂軒(Aloft)」品牌，全面提升服務品質與國際能見度，為旅客打造更具風格的住宿與餐飲體驗。

星饗道國際自助餐以櫻花入饌，打造一場結合視覺與味覺的春日盛宴。記者宋健生／攝影