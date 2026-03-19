全台最浪漫春意的插畫風打卡點！梵克雅寶又幸運又童趣的Lucky Spring

日漸長暖、萬物在光影之間甦醒。適逢春分、意盎然的時節，法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）攜手知名法國插畫藝術家Charlotte Gastaut ，以經典Lucky Spring系列珠寶為靈感，運用繽紛筆觸描繪絢麗的自然景致，即日起至5月底止在台北微風信義旗艦店外牆空間打造充滿童趣與詩意的奇幻限定空間，盛放的各式花朵、蔥鬱林木與溫柔小動物，為畫面注入栩栩如生的氣息，無疑是全台最春意浪漫的打卡點。

同時，梵克雅寶亦再度翻開全新的自然篇章，以全新的Lucky Spring Butterfly系列珠寶與製表作品，透過無盡創意與永恆迷人的珍貴工藝，綻放大自然蓬勃生命力。

●生機蓬勃的春日花園

對大自然的無盡嚮往，正是梵克雅寶Lucky Spring系列的靈感泉源。自2021年面世以來， Lucky Spring始終以錦繡春色，反映對生命的樂觀信念。在梵克雅寶悉心勾勒的春日花園中，綠意蓬勃的樹葉從枝頭探出，梅花以最堅韌的姿態綻放；鈴蘭花在陰影與光斑間低垂著頭，被視為好運象徵的鮮紅瓢蟲展翅穿梭其中。今年，這闋春之頌迎來了全新夥伴：翩然起舞的藍色蝴蝶，與既有的瓢蟲、梅花、鈴蘭和綠葉交織成更為繽紛的田園景致。

今年全新亮相的Lucky Spring Butterfly五款珠寶新作，首度換上了散發溫煦光芒的黃K金材質。15枚圖騰的長項鍊、5枚圖騰手鍊、胸針、Between the Finger指間戒及一雙耳環，將春回大地的意象輕輕化作成充滿童趣與饒富詩意的迷人珠寶。

在由15枚圖騰組成的長項鍊上，三隻以黃K金勾勒身姿的彩蝶，以側面和正面相間的不規則構圖，讓整體動態顯得活潑且富有生機。經典的Between the Finger指間戒採開放式設計，與梅花與鈴蘭隔空相對的蝴蝶，身軀向外微傾，翅膀呈現振翅欲飛的姿態，形成錯落有致的層次感，讓春意在指間活靈活現。

為了演繹花葉扶疏間的翩翩蝶舞，梵克雅寶的工匠會以最嚴苛的標準，精選色澤最勻稱均一的青金石與藍色瑪瑙來點綴蝶翅。由淺入深的藍色調，與綠色瑪瑙構成的嫩葉相互呼應，合奏出微妙而融和的色彩組曲。散發絢麗虹彩的白色珍珠母貝，妝點了梅花和鈴蘭花的柔美花瓣。每一片母貝均經過悉心萃選，具備微妙光澤，能細緻地反射柔和微光，與拋光金質花蕊相映成趣。

●腕間的詩意劇場：Lady Lucky Spring Butterfly

隨著全系列珠寶一起亮相的Lady Lucky Spring Butterfly腕表，無疑是薈萃珠寶、琺瑯、與製表工藝的傑作。在採用深藍色的璣鏤（Guilloché）放射飾紋的表盤上，三朵梅花錯落有致地組成層次豐富的花冠；枝幹的拋光、嫩葉上鐫刻的紋理、以及勾勒花朵輪廓的珠化技術，在極為小巧的細節中展現精湛的金工造詣。

金色圓珠圍攏出鈴蘭造型的小時視窗，可見下面的白色珍珠母貝轉盤散發微妙虹彩。隨著時間的流逝，表盤右下方的正面彩蝶會隨著分鐘的行進在花間向上曼舞，緩緩靠向上方側飛的伴侶；當小時整點抵達，彩蝶會瞬間飛返原點，重啟下一趟尋找舞伴的旅程；與此同時，鈴蘭造型視窗中的時間亦會瞬間跳動。為能完美呈現出蝴蝶輕盈舞動的姿態，這對藍色粉蝶特以琺瑯工藝製作。

驅動這場華麗浪漫的腕上劇場的，正是具備逆跳分鐘及跳時功能的複雜功能機芯；梵克雅寶更細心重新構思這款機芯的結構，讓蝴蝶往上方飛舞，而不是像過往品牌的逆跳分鐘表款一樣以順時鐘的方向顯示時間。精心佈局的春意甚至延續至貼合手腕的腕表底部，金質底蓋鐫刻著嫩葉圖案，透過藍寶石玻璃鏡面，還能看見燦爛盛開的琺瑯花卉與微型彩繪蝴蝶，體現了對細節毫不鬆懈的精緻之美。

梵克雅寶微風信義旗艦店換上春意盎然的裝飾。記者孫曼／攝影

梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列胸針，黃K金，鑲嵌青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙及白色珍珠母貝，30萬8,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列5圖案手鍊，黃K金，鑲嵌青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙及白色珍珠母貝，22萬3,000元。圖／梵克雅寶提供

Lucky Spring手鍊，張開翅膀的瓢蟲。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Lady Lucky Spring Butterfly腕表，黃K金鑲嵌鑽石、琺瑯及白色珍珠母貝，跳時及逆跳分鐘組件，656萬元。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring系列珠寶。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶資料庫中典藏1945年的Butterfly胸針繪圖。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列15枚圖騰長項鍊，黃K金鑲嵌青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙及白色珍珠母貝，73萬元。圖／梵克雅寶提供

Lucky Spring Between the Finger指間戒。圖／梵克雅寶提供

Lucky Spring手鍊，5枚墜飾。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列指間戒，黃K金，鑲嵌青金石、藍色瑪瑙及白色珍珠母貝，27萬1,000元。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列5圖案手鍊、耳環、與指間戒。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列胸針。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶微風信義旗艦店換上春意盎然的裝飾。記者孫曼／攝影

由藝術家Charlotte Gastaut打造的春季櫥窗。記者孫曼／攝影

梵克雅寶微風信義旗艦店換上春意盎然的裝飾。記者孫曼／攝影

Lucky Spring系列胸針製作工藝。圖／梵克雅寶提供

Lucky Spring胸針，玫瑰金，白色珍珠母貝，紅玉髓，縞瑪瑙。圖／梵克雅寶提供

Lady Lucky Spring Butterfly腕表製作工藝。圖／梵克雅寶提供

由藝術家Charlotte Gastaut打造的春季櫥窗。記者孫曼／攝影

梵克雅寶Lucky Spring系列梅花耳環，黃K金鑲嵌白色珍珠母貝，17萬6,000元。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Lucky Spring Butterfly系列腕表與耳環。圖／梵克雅寶提供