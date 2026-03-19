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2026港澳米其林揭曉！三星穩定蟬聯 法國女廚神名店晉升二星成亮點

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
香港的「Amber」餐廳。圖／摘自米其林官網
香港的「Amber」餐廳。圖／摘自米其林官網

第18屆《香港澳門米其林指南2026》今（19日）晚間於澳門上葡京綜合度假村舉行，公布進榜餐廳完整名單，共有278間餐廳進榜，包括星級、必比登推介及入選餐廳名單；其中包括219間香港餐廳及59間澳門餐廳。

今年共有98間餐廳獲得星級肯定，其中包括兩家新科二星餐廳與以及4家新科一星餐廳。在三星餐廳的部分，今年名單沒有變動，共有9間米其林三星餐廳，當中包括7間香港餐廳及2間澳門餐廳。位於香港的米其林三星餐廳包括「8 1/2 Otto e Mezzo – Bombana」、「Amber」、「Caprice」、「富臨飯店」、「志魂」、「旅」以及、「唐閣」；而澳門則包括、「譽瓏軒」以及「天巢法國餐廳」。

在二星餐廳方面，今年共有19間餐廳獲得二星殊榮，其中包括13間香港餐廳與6間澳門餐廳。其中位於香港、由知名法國大廚在亞洲開設的第二間餐廳「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」，今年晉升為米其林二星餐廳。另一家香港廳「L'Atelier De Joël Robuchon」在重新裝修後，以新餐廳姿態甫進榜就拿下二星肯定。

今年共有70間餐廳獲得一星殊榮，包括57間香港餐廳與13間澳門餐廳。其中兩間香港餐廳「唐人館」與「Sushi Takeshi」，首次進榜即獲頒一星。兩間澳門餐廳「當奥豐素1890」及「御花園」，則從入選餐廳名單晉升為一星餐廳。

此外，香港的「Amber」、「Feuille」、「摩」、「Roganic」，以及澳門的「澳門旅遊大學教學餐廳」共5家餐廳，基於對未來餐飲業的追求和願景，繼續受到評審員認同，獲得米其林綠星肯定。

香港餐廳「唐人館」。圖／摘自米其林官網
香港餐廳「唐人館」。圖／摘自米其林官網

香港餐廳「摩」。圖／摘自米其林官網
香港餐廳「摩」。圖／摘自米其林官網

香港的「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」餐廳。圖／摘自米其林官網
香港的「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」餐廳。圖／摘自米其林官網

香港餐廳「唐人館」。圖／摘自米其林官網
香港餐廳「唐人館」。圖／摘自米其林官網

今年港澳共有9間餐廳，拿下三星殊榮。圖／米其林提供
今年港澳共有9間餐廳，拿下三星殊榮。圖／米其林提供
今年二星餐廳名單變動不大。圖／米其林提供
今年二星餐廳名單變動不大。圖／米其林提供
知名法國大廚在亞洲開設的第二間餐廳 「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」，今年晉升二星；經裝修後重開幕的 「L'Atelier De Joël Robuchon」以新進榜餐廳之姿閃耀回歸。圖／米其林提供
知名法國大廚在亞洲開設的第二間餐廳 「Cristal Room by Anne-Sophie Pic」，今年晉升二星；經裝修後重開幕的 「L'Atelier De Joël Robuchon」以新進榜餐廳之姿閃耀回歸。圖／米其林提供

米其林 餐廳 香港 澳門

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