《訂閱男友》Jisoo下戲回歸Dior當小公主 最新IT包Diorly伴遊巴黎

韓國人氣女星、BLACKPINK成員Jisoo主演的Netflix韓劇《訂閱男友》於3月上線後迅速掀起討論，還創下2026年韓劇首播高評價紀錄，身為Dior品牌大使的她，近日更特地遠赴巴黎看秀，並在社群上分享在花都忙裡偷閒的輕鬆時刻。她在照片中身穿奶茶色短版針織上衣，搭配淺咖啡色工裝長褲，透過柔和大地色系呼應肩上的Diorly米色麂皮包款，以一身俐落率性的都會造型，為品牌新作增添實穿示範。

全新Diorly包款由創意總監Jonathan Anderson操刀設計，以更貼近日常的語彙重新詮釋Dior包款的優雅輪廓。整體設計強調隨興自然的風格態度，包身線條柔軟且富有彈性，搭配精緻結構與細膩收邊處理，在輕鬆氛圍中融入低調復古氣息，展現品牌對當代女性生活節奏的細膩觀察。

在材質運用上，Diorly提供兩種風格選擇，一為柔軟皮革款式，並飾以品牌經典Cannage籐格紋縫線，延續Dior標誌性元素；另一則為麂皮版本，以細膩質感呈現更為溫潤的視覺效果。所有包款均備有可調節式肩背帶，上面點綴金屬「Dior」字樣，流露不經意的優雅。Diorly推出中型與大型兩種尺寸，包身壓印品牌標誌，內部配置拉鍊口袋與雙翻蓋結構，提升收納便利性。從外型到細節，皆在舒適與功能之間取得平衡，使其成為日常與正式場合皆宜的實用單品。

Jisoo搭配Dior 2026春夏Diorly包款。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__ IG) (1)

Diorly馬鞍色麂皮中型肩背包，14萬元。圖／Dior提供

Dior 2026春夏新列大秀上亮相的Diorly包。圖／Dior提供

Dior 2026春夏新列大秀上亮相的Diorly包。圖／Dior提供

Diorly包備有可調節式肩背帶，上面點綴金屬「Dior」字樣。圖／Dior提供

Diorly米色麂皮中型肩背包，14萬元。圖／Dior提供

Jisoo搭配Dior 2026春夏Diorly包款。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__

Diorly黑色大型籐格紋中型肩背包，15萬元。圖／Dior提供

Diorly包備有可調節式肩背帶，上面點綴金屬「Dior」字樣。圖／Dior提供