故宮首度攜手花蓮 7品牌推25款聯名伴手禮拚觀光復甦

國立故宮博物院首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴 洄瀾有禮」合作專案，匯聚花蓮7家在地品牌，共同開發25件聯名文創商品，涵蓋地方特色美食、生活用品等多元品項，業者表示，聯名有助提升溢價並拓展免稅店等通路，讓故宮商品結合伴手禮，讓文化融入生活。

伴手禮業者張獻文表示，商品跟故宮聯名後，對於品牌有一些溢價的效果，那當然還有另外最重要的還有另外一個，故宮它本身有一個19大通路，那是平常接觸不到的，例如圓山飯店、機場免稅店等，尤其免稅店抽成高，對自己來說「做不來」，透過故宮可以有不同的通路，對品牌來說也有正面加分效果。

本次聯名商品分為特色食品與生活選品兩大類，涵蓋甜點、醬料及居家用品，並融入故宮典藏文物意象。食品類中，「阿美麻糬」推出金魚和菓子與琥珀羊羹，以金魚圖像象徵「金玉滿堂」；「百年傳奇」則以清代器物與花鳥畫為靈感，開發沙其馬與花果曲奇，傳達長壽與福祿寓意。

醬料品牌「洄瀾醬人」以歷代帝王肖像為包裝設計，推出剝皮辣椒與蘿蔔小魚乾，呼應「吃飯皇帝大」；「吳府其馬舖」結合宋代人物畫元素推出黃金酥；「食嚐商號」則以文物與本草綱目為概念，設計酸豆辣椒與蝦醬，展現飲食與文化的創意連結。

生活選品方面，「奇鈺家居」以毛公鼎為原型，採用花蓮石材製作擺件，並利用地震後剩餘石料展現永續精神；「大檜仁心」則推出檜木精油禮盒，結合回收老屋木材再製，傳達「老檜新生」理念。

故宮副院長黃永泰表示，此次合作為故宮首次與花蓮在地業者聯名，審查標準嚴格，最終25件商品全數通過，品質表現「至少100分」。商品除於故宮南北院與網路商城販售，也在花蓮多數店家上架，未來有機會成為具文化意涵的外交伴手禮；授權將收取3%至5%權利金，原則為3年期，期滿可續約。

花蓮市公所推出專案摺頁與限量8折優惠券（至2026年底），鼓勵民眾走訪花蓮、選購聯名商品，帶動觀光與產業復甦。

國立故宮博物院首度攜手花蓮市公所推出「故宮相伴 洄瀾有禮」合作專案，匯聚花蓮7家在地品牌，共同開發25件聯名文創商品。記者王思慧／攝影