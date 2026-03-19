翻轉Buffet文化 饗賓集團攜手名廚江振誠

翻轉台灣的Buffet飲食文化，饗賓集團今天宣布攜手名廚江振誠，要帶入Selective Dining的體驗給顧客，把選擇權跟決定權交給顧客，不再追求吃得更多，而是吃得更有層次及方向。

饗賓集團旗下的饗 A Joy今天宣布，從4月起攜手名廚江振誠推出年度企劃「四季交響曲」，將在每個季度推出3道限定料理，希望為饗 A Joy跟台灣的Buffet文化帶來不同以往Selective Dining的體驗。

江振誠說，Selective Dining將會是一個趨勢，過去所理解的Buffet 就是把最好的食材擺在桌上，讓消費者吃到飽，但Selective Dining則是不僅對食材品質的要求，對味道開始有自己想法，把選擇權跟決定權交給顧客，讓顧客不再追求吃得更多，而是吃得更有方向跟層次。

江振誠表示，就像是故宮一樣，每一個季度都有不一樣的組合，這次是青銅器，下一次則是玉器一樣，透過這種策展概念讓飲食更有主題性。

饗賓集團董事長陳毅航說，希望透過與江振誠的合作，重新詮釋台灣的四季之美，讓世界可以看見台灣，要用台灣觀點很自信的說台灣到底有多美好。

江振誠在春季推出的主題料理從山、海、原、城的城出發，以嚐鮮、暖心及暖胃為主旋律，像是炙烤炭香和牛舌餅，是既國際又在地的一道料理；環島西班牙海鮮飯則是以「台灣像是一碗海鮮飯」為主題，呈現出台灣的米跟四面環海的海鮮。

欣葉國際餐飲集團旗下欣葉日本料理品牌則是推出「春日．九州大賞」，透過職人對地域歷史的嚴謹考據，致力在餐檯上還原九州春日的味覺記憶 ；茹曦酒店Sunny Buffet則是推出全新南洋主題餐檯，以檸檬、香茅、魚露與椰奶等經典元素呈現多道南洋道地佳餚。