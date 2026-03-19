新竹老爺酒店「漫步東門」住房專案 美食巡禮或金工手作體驗二選一

百年市場的煙火氣息、昭和時期百貨建築的歷史風華，以及融合AI科技的數位藝術展覽，在新竹東門街區交織成一幅充滿文化層次的城市風景。新竹老爺酒店今年春季推出「漫步東門」住房專案，即日起至2026年5月31日開放訂房，每房4,568元起，邀請旅人以味蕾與步伐走入城市巷弄，透過在地美食、手作體驗與藝文探索，感受新竹最具魅力的生活風景。

創立於1900年的東門市場，是承載新竹百年城市記憶的重要地標，曾是全台規模最大的公有零售市場之一。近年在青年創業與空間活化的帶動下，逐漸轉型為融合傳統市場文化與多元餐飲的城市聚落。白天保留濃厚的市場人情味與生活氣息，夜晚則匯聚台、日、韓、泰等異國料理與餐酒文化，成為新竹備受矚目的「市場不夜城」。

該專案提供兩種體驗行程供旅客選擇。選擇A方案「東門市場美食巡禮」，可憑券品嚐市場內人氣名店「漁香甜不辣」與「艾比兒甜點」。由市場魚舖起家的漁香甜不辣，傳承三代魚漿製作技藝，堅持每日新鮮製作，口感彈牙鮮甜，是許多在地人從小吃到大的經典市場美味；而2015年從腳踏車甜點攤起家的艾比兒甜點，如今於東門市場三樓設店，其招牌「日式烤布丁」曾獲台灣烘焙大賞優選肯定，被譽為「新竹最強布丁」，滑嫩細緻的口感搭配焦糖香氣，為城市散策留下甜美記憶。

位於東門市場前的「新州屋」同樣見證新竹城市發展。創立於1934年（昭和9年）的新州屋，曾是新竹最時髦的百貨公司，如今由鴻梅文創品牌「或者」團隊重新營運，透過空間再生與文化策展，打造融合閱讀、設計選品與生活美學的「城市客廳」。入住專案旅客持券前往新州屋一、二樓消費可享9折優惠，感受老建築再生的文化魅力。

若選擇B方案「敲敲金工體驗手作DIY」，旅客則可體驗手作飾品的創作樂趣。敲敲金工結合手工飾品販售與金工體驗教學，提供戒指、情侶對戒與銀飾創作課程，本專案可免費兌換鑰匙圈DIY體驗一份，透過敲敲打打完成專屬紀念，為旅程留下獨一無二的回憶。

新竹老爺酒店表示，「漫步東門」不僅是一個住房專案，更是一場融合百年市場文化、在地美食與城市藝術的深度旅遊體驗。專案包含雅緻雙人客房住宿一晚、兩客自助式早餐，以及東門市場巡禮或金工DIY體驗二選一，並可免費使用飯店游泳池、健身房、三溫暖與遊戲室等休閒設施，邀請旅人於春日漫步東門，住進新竹最動人的城市風景，除了上述遊程外，也可以安排一趟藝文行程，造訪新竹市美術館展出的故宮數位展，其中「故宮AI 藝廊」運用生成式AI 與8K 高畫質技術轉譯故宮典藏文物，打造沉浸式藝術體驗，開啟藝術與科技的跨域對話，為城市旅行增添知性深度。

敲敲金工結合手工飾品販售與金工體驗教學，提供戒指、情侶對戒與銀飾創作課程。業者／提供

新竹老爺雅緻客房舒適寬敞窗外景致優美。業者／提供