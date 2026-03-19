Global Mall《美好購物節》登場 祭全台8店最高20%回饋

Global Mall第1季在商品定位及會員經營策略助攻下，業績較去年同期成長10%，掀起春季購物熱潮，為延續買氣動能迎接母親節檔期，Global Mall於3月26日至4月15日推出《美好購物節》，祭出多項消費回饋全面搶攻前哨戰商機，包含全台8店「滿額最高回饋20%」，搭配Global Mall聯名卡線上線下再加碼，指定專門店消費滿2,000元享3%回饋，同時二、三星會員消費滿6,000元再加贈200元，還能搭配15大銀行滿額禮及行動支付優惠，多重好康擴大會員回饋力道，優惠層層疊加，創造春季購物饗宴。

此外，Global Mall新北中和限定打造「美好隨選」沉浸式體驗區，將環球Online多款熱銷商品實體化展示，消費者打破空間限制，實現隨地選、隨時購的全通路購物模式，聰明消費、體驗再升級。環球Online更策畫「春季購物大賞」，集結近百款人氣熱銷甜點伴手禮、獨家好物、季節限定商品，為5月母親節檔期暖身。

迎戰上半年度重要檔期，Global Mall全台8店引進多家人氣品牌新櫃，包含時尚潮流品牌、電動車大廠特斯拉、日系排隊美食等近50家品牌進駐，品牌力全面升級；且《美好購物節》活動期間會員於餐飲品牌消費滿額即可抽「日本來回機票」，美食結合旅遊打造春季購物盛會。今年更首度與知名插畫家包大山攜手合作，結合經典角色「熊超人」推限量療癒會員禮，包含春季必備的野餐墊與不鏽鋼隨行杯，展開愜意野餐時光，還有可愛午睡毯、造型抱枕等生活小物，享受慵懶午後片刻，創造溫馨美好生活，為母親節揭開序幕，預計4-5月檔期業績力拚成長10%。

迎接4月連假出遊、春季購物潮，Global Mall全台8店力推「滿額最高回饋20%」，3月26日至4月15日Global Mall新北中和、桃園A8、桃園A19、屏東市會員至指定專門店當日單筆消費滿3,000元贈300元電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡再加贈300元電子商品禮券；Global Mall板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站，會員至指定專門店當日單筆消費滿2,000元贈200元電子商品禮券，刷Global Mall聯名卡再加贈200元電子商品禮券，會員暢享購物回饋最高達20%。

兒童節連假再加碼，4月3日至4月6日Global Mall新北中和、桃園A8、桃園A19、屏東市會員至指定專門店當日單筆消費滿3,000元贈100元電子商品禮券；Global Mall南港車站、林口A9、新左營車站會員於指定專門店當日單筆消費滿2,000元贈100元電子商品禮券，會員好康疊加，假期歡樂購物幸福加成。因應支付工具多元化，囊括15家銀行、行動支付推滿額贈，包括玉山銀行、星展銀行、合作金庫銀行，綁定GMpay達指定門檻即可兌限量100元電子商品禮券，電子支付集結LINE Pay、icash Pay、悠遊付等最高18%回饋，遊逛購物消費者都能享便利又超值。

線上線下串聯搶攻春季美麗商機，Global Mall新北中和限定打造「美好隨選」沉浸式體驗區，集結流行服飾、潮流包款及經典鞋款等多元品項，現場特別陳列環球Online線上銷售商品，將網購商品實體化展示，讓消費者在館內能親自試穿、試用，下單採買更安心，無縫式串聯購物體驗，消費者輕鬆下單、快速到手，享受更便利全新購物模式，打造春日購物新風潮。

環球Online規劃「春季購物大賞」，3月26日至4月15日祭天天消費滿3,000元現折300元回饋，集結近百款人氣熱銷甜點伴手禮、獨家好物、季節限定商品，為母親節做足準備；此外，會員還能獨享「SNOOPY點+金」優惠，透過點數加價購或點數免費兌換，即可將SNOOPY繽紛生活餐具系列帶回家，6吋陶瓷碗、手持泡麵碗、8.5吋雙耳湯碗療癒日常用餐時光，另有單人套裝組原價999元、會員優惠價499元，或使用10點加399元加價購亦是用600點數數輕鬆兌，多元方式滿足收藏與實用需求，線上線下共同沉浸美好購物體驗。

Global Mall迎接上半年度檔期活動，全台8店進駐近50家人氣品牌新櫃，其中以Global Mall新北中占比最多，主打跨世代生活風格，從Z世代潮流到家庭親子兼具打造時尚購物體驗，特別引進「特斯拉」新北商場首店駐點展示，車迷近距離感受科技魅力，和「Porter International」全新店型提供沈浸式購物體驗，以及服飾「SEQUI HIBI」新北首店，為女性創造更自在日常穿搭選擇；餐飲面則引進「滿雞軒」全台商場首店，主打溫潤鴨肉高湯，獨特香氣與鮮味在日本拉麵界占有一席之地；3樓主打親子共好場域，集結母嬰與兒童品牌及親子同樂空間，上半年度擴大親子手做區域，引進「GAGA monster史萊姆怪獸星球」，打造更寬敞舒適的童趣樂園，其他還有31冰淇淋、OWNDAY、ROYAL ELASTICS、JUN MEN、Projext、Simply Yours、WFS運動商城等多元品牌，購物體驗更豐富，營造兼具都會時尚感的城區購物新地標。

Global Mall板橋車站上半年以美食新櫃為主，多達半數為新北獨家專門店，集結話題與品質的美食版圖，吸引通勤族與周邊商辦客群停留，鞏固車站型商場聚客實力。新北獨家新櫃包含曾獲米其林指定伴手禮的「傳遞幸福」法式甜點，以及日系熱門生甜甜圈「雪系町」、韓國甜點「B.Lattice釜山甜」、美食Youtuber人氣品牌「WA!COOKIES」與榮獲500碗推薦的基隆小吃名店「吳姳麵館」，甜鹹風味一次滿足。

除此之外，還集結多家板橋區域獨家新櫃，2樓戶外餐廳引進豊漁集團旗下品牌「季樂和牛鐵板燒」與「牛喜壽喜燒．水炊鍋」提供豐富聚餐選擇，B1樓層打造TOGO美食區，方便車站旅客快速採購，包含薯條界天花板「Potato Corner」、法式馬卡龍「HABIBI」、職人茶飲「茶萃Cha Trade」，打造車站店最具話題性美食聚集地；另，Global Mall南港車站同步引進「Supreme Salmon 美威鮭魚」全新店型，嚴選新鮮鮭魚提供多款餐點與生鮮商品，滿足饕客高品質海鮮需求。

Global Mall桃園A19融合購物與城市樂園特色，吸引眾多家庭客群，成為周邊居民生活重要場域，上半年度將引進兩大桃園獨家新櫃，包含日本必逛的人氣母嬰百貨，商品涵蓋嬰幼兒衣物、育兒雜貨到日常用品應有盡有，不必飛日本即可輕鬆採購，以及簡約時尚品牌「SIMPLY YOURS」，為女性打造低調奢華的日常穿著；因應青埔居住型態轉變，打造零售品牌多元化，進駐青埔獨家「MUJI無印良品」尋找對美好生活提案，為家增添質感，還有全台商場首家「SOKER」電動二輪專門店，踏上微型電動車或電動滑板車自由探索城市，打造購物與生活兼具的全新城市體驗。

Global Mall桃園A8、林口A9坐擁機場捷運交通優勢，結合餐飲、購物與生活機能，串聯通勤族與周邊居民，打造便利的消費場域，其中Global Mall桃園A8進駐桃園商場獨家「MAJOR MADE」，融合歐美日流行元素，打造適合亞洲女性的時尚服裝，豐富館內零售版圖；美食部分則是引進區域獨家「品川蘭」，彈牙麵條與鮮嫩牛肉撼動味蕾，展現牛肉麵濃厚滋味；另外，Global Mall林口A9則同步引進「七口家暖心鍋物」，家常好味端上桌，聚餐中感受家的溫度與美味。