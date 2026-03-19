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聯名日本海洋研究開發機構 SEIKO全新Prospex旗艦款全球限量致敬1968

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表JAMSTEC限量版（型號：HBF002），12萬3,000元。圖／SEIKO提供
SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表JAMSTEC限量版（型號：HBF002），12萬3,000元。圖／SEIKO提供

日系製表品牌SEIKO近日發表全新Prospex Marinemaster旗艦系列，一款選擇與「日本海洋研究開發機構」（JAMSTEC）合作、限量生產，另一只則為常規款式，表款皆使用SEIKO的8L45自動上鍊機芯，鎖定300米防水、精確與機械表等關鍵字，成為日常生活的品質之選。

SEIKO最早曾在1965年發表日本首款潛水表，並伴隨著日本南極觀測隊在1966至1969年間前往南極執行任務，同時在1968年發表日本第一款300米防水性能潛水表；時間軸再往近代推移，SEIKO同時與日本海洋研究開發機構於1983年展開合作：兩只防水性能達600米的專業潛水表被運用在JAMSTEC操作的載人深海探測潛水器SHINKAI 2000上完成測試，並成為今日兩只聯名表款的靈感。

其中聯名款的SEIKO Prospex Marinemaster 1968復刻潛水表JAMSTEC限量版（型號：HBF002），將破冰船前行時冰面的痕跡轉化為藍色的面盤紋理，同時由中央向外、由深藍到淺藍的漸層色彩，更象徵了南極的冷冽與航海科學家的負重前行與堅毅；醒目的夜光時標與具份量的指針提升了低光源場域的辨識度，藍色的陶瓷表圈更耐刮磨，展現新一代的深潛硬派。

常規款（型號：HBF001）則在設計上則略有不同，以黑色面盤搭配黑色陶瓷表圈，然兩只表款皆運用SEIKO的8L45自動上鍊機械機芯為動力，並皆具備300米防水性能；其中常規款訂價11萬5,000元，限量款訂價則為12萬3,000元，全球限量1,000只，預計7月上市、並僅在全球SEIKO旗艦店與指定經銷商提供販售。

限量款的HBF002並在封閉式底蓋刻有JAMSTEC LIMITED EDITION字樣與限量編號。圖／SEIKO提供
限量款的HBF002並在封閉式底蓋刻有JAMSTEC LIMITED EDITION字樣與限量編號。圖／SEIKO提供

SEIKO的8L45自動上鍊機械機芯的主發條與游絲皆採用自家研發Spron合金，機芯並具備72小時動力儲存。圖／SEIKO提供
SEIKO的8L45自動上鍊機械機芯的主發條與游絲皆採用自家研發Spron合金，機芯並具備72小時動力儲存。圖／SEIKO提供

表款表扣可以滑動內側按鈕可進行每次2mm的間距調節，為潛水或日常配戴的需求帶來更舒適的體驗感。圖／SEIKO提供
表款表扣可以滑動內側按鈕可進行每次2mm的間距調節，為潛水或日常配戴的需求帶來更舒適的體驗感。圖／SEIKO提供

破冰船前行時冰面的痕跡轉化為藍色面盤紋理，漸層色彩則象徵了南極的冷冽與航海科學家的負重前行與堅毅。圖／SEIKO提供
破冰船前行時冰面的痕跡轉化為藍色面盤紋理，漸層色彩則象徵了南極的冷冽與航海科學家的負重前行與堅毅。圖／SEIKO提供

南極 日本

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