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愛買攜手JA全農青森開賣真空包山藥、青森米 滿額送聯名磁吸燈箱

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
愛買跨海攜手JA全農青森，販售多款青森特色農產品。記者黃筱晴／攝影
愛買跨海攜手JA全農青森，販售多款青森特色農產品。記者黃筱晴／攝影

青森農產搶佔台灣消費者餐桌！愛買量販宣布與日本青森縣代表性農業組織「JA全農青森」展開年度深度合作計畫，首波主打的青森蘋果系列商品，單季即創下8位數營收佳績，隨著蘋果產季進入尾聲，緊接著將由青森山藥與青森米接力登場，全年合作業績預估可望突破9位數，挑戰億元產值。

雙方於今日在愛買南雅店舉行合作意向簽署儀式，由JA全農青森野菜部部長坂本浩親自率隊來台。愛買營運長姚偉昱表示，青森蘋果與蘋果汁在台銷售表現亮眼，未來將持續引進更多青森優質農特產品，從水果延伸至主食與根莖類，讓台灣消費者一年四季皆能品嚐來自青森直送的風味。

為提升整體消費體驗，此次更跨品牌結合日本象印電子鍋，主打「日本好米搭配日本製電鍋」，強調米飯口感的香甜與層次，無論搭配台式滷肉、豬腳或日式料理都能提升家常料理美味。同時，針對甜點市場，愛買推出期間限定「青森蘋果卡士達奶油千層塔」，即日起至3月24日於南雅店每日限量販售，單顆59元，以酥脆塔皮結合濃郁卡士達與青森蘋果果香，以多樣變化展現青森農產魅力。

愛買同步推出雙重優惠，即日起至3月24日，購買青森蘋果、蘋果汁、山藥或青森米，單筆滿699元即可獲得「愛買 × JA青森農產」限量聯名小燈箱；3月22日前，APP會員享有加碼折扣，包括青森米滿320元折50元、蘋果與山藥類商品滿500元折30元，以及指定日本製象印電子鍋現折1,000元（限南雅店）。日本蜜富士蘋果、王林蘋果每袋4粒159元，青森蘋果汁每瓶189元，青森山藥每條159元，青森米每包1公斤320元。

此外，愛買也將於3月21日至3月22日在板橋南雅店、桃園店及台中復興店舉辦週末試吃活動，邀請消費者現場體驗青森農產的新鮮風味。

針對整體營運策略，姚偉昱受訪時表示，愛買正推動結構性轉型，以達成今年轉虧為盈目標。隨著實體零售競爭加劇，電商已被定位為最重要的「分店」，目前營收占比達17%，未來將更聚焦獲利能力而非單純規模擴張。除持續強化熟食與烘焙等高毛利自製品，同時透過與日本品牌等外部合作提升商品價值。

青森米本部米小姐來台推銷青森特產青天霹靂米。記者黃筱晴／攝影
青森米本部米小姐來台推銷青森特產青天霹靂米。記者黃筱晴／攝影

日本王林蘋果每袋4粒159元。記者黃筱晴／攝影
日本王林蘋果每袋4粒159元。記者黃筱晴／攝影

即日起至3月24日至愛買全台分店購買指定青森農產品滿額送聯名小燈箱。圖／愛買量販提供
即日起至3月24日至愛買全台分店購買指定青森農產品滿額送聯名小燈箱。圖／愛買量販提供

青森蘋果卡士達奶油千層塔，即日起至3月24日每日限量販售單顆只要59元(限南雅店)。記者黃筱晴／攝影
青森蘋果卡士達奶油千層塔，即日起至3月24日每日限量販售單顆只要59元(限南雅店)。記者黃筱晴／攝影

愛買APP會員購買指定象印日本製電子鍋現折1,000元（限南雅店）。圖／愛買量販提供
愛買APP會員購買指定象印日本製電子鍋現折1,000元（限南雅店）。圖／愛買量販提供

日本青森山藥L，每條159元。記者黃筱晴／攝影
日本青森山藥L，每條159元。記者黃筱晴／攝影

日本蜜富士46
日本蜜富士46"2粒79元，單顆40元。記者黃筱晴／攝影

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