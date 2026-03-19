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上海最仙氣新地標！Boucheron上海新天地旗艦店 貫穿東西的藝術相匯

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
寶詩龍Boucheron上海新天地旗艦店二樓的貴賓沙龍，將東方傳統家邸的會客廳惟妙惟肖還原。圖／Boucheron提供
寶詩龍Boucheron上海新天地旗艦店二樓的貴賓沙龍，將東方傳統家邸的會客廳惟妙惟肖還原。圖／Boucheron提供

法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近日在上海新天地開設全新旗艦店，全新店面位於上海新天地精華地段，也是全世界繼巴黎芳登、東京銀座後的第三間旗艦規格大店，佔地約278平方公尺，空間內大量融合東西方文化與經典設計、藝術，展現巴黎與上海的無違和藝術風格共鳴。

全新的寶詩龍（Boucheron）上海新天旗艦店全店大量選用綠與紅色為主軸，正因為Boucheron所愛用的經典綠色，以及象徵東方文化的低調朱紅。建築外的歐式庭院，還原了具穹頂與金屬結構特色的法式「冬日花園」（Jardin d’hiver）景致，讓人在上海亦能領略古典的歐式建築情趣。

踏入旗艦店空間後，入口弧形、寬闊量體的鏡面櫥窗內有著中國藝術家閆曉靜以靈芝為元素的藝術裝置搭配各式高級珠寶，藝術家從東方文化中象徵延年益壽的靈芝為裝置媒材，經乾燥、上色等處理後打造成一方奇趣的靜態景致。一樓天花板的360度圓形壁畫《the carnival of the animals》則出自法國藝術家Claire Nicolet之筆，她將對大自然中各種動植物、飛禽走獸的觀察化為可愛圖像，仔細觀察，不少動物也曾出現在Boucheron Animaux動物系列珠，甚至動物們身上也藏入了像是Quatre、Plume de Paon等珠寶，展現法式品味與插畫家的未泯童心。

一樓的角落並安排了象徵Boucheron的綠色寵物墊與同色系寵物碗，原來這是同步巴黎芳登旗艦店為品牌寵貓Wladimir安排的專屬「C位」，起因Wladimir除了是Boucheron店內嬌客，更頻頻成為戒指、珠寶項鍊的靈感，帶來慵懶華麗印象。同樣位於一樓的婚嫁沙龍區域則從上海經典地標豫園取經，將九曲橋下的流水、隨波飄蕩的水草改以半透霧面玻璃、太平地毯，以及藝術家Pierre Mesguich所創作的馬賽克地形式典雅重現，其中地面的橢圓形金屬塊更暗喻著水下錦鯉，小巧點睛、活靈活現。

二樓獨家的兩間貴賓沙龍更將東方傳統家邸的會客廳巧妙還原，除再度運用紅綠二色呈現在木質鑲板、中式櫥櫃與大理石桌面，牆面的De Gournay壁紙並以宋代名畫家王希孟的《千里江山圖》為靈感，於金箔上重現了寄情於山水的幻夢恬淡場景。

而假使在夜間途經Boucheron上海旗艦店時也不妨留意，兩層樓的建築結構將不定期上演光影藝術動畫，品牌的黑色寵貓Wladimir在上海的紅色磚牆上嬉戲奔跑，燈光逐漸點點亮起勾勒出牆外超現實的常春藤，此時常春藤不僅是Boucheron高級珠寶的靈感泉源，更以堅韌的生命力，呈現東西方藝術與文化的相會，恣意開展、生生不息。

二樓貴賓沙龍中的金箔壁紙，致敬了宋代畫家王希孟的《千里江山圖》，寄情於山水，典雅華麗。圖／Boucheron提供
二樓貴賓沙龍中的金箔壁紙，致敬了宋代畫家王希孟的《千里江山圖》，寄情於山水，典雅華麗。圖／Boucheron提供

寶詩龍（Boucheron）近日上海新天地全新旗艦店一樓的穹頂壁畫、弧形與立面的藝術裝置展櫃，宛如東西方文化的藝術對談。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）近日上海新天地全新旗艦店一樓的穹頂壁畫、弧形與立面的藝術裝置展櫃，宛如東西方文化的藝術對談。圖／Boucheron提供

婚嫁沙龍區域面向外側的月洞門，則取中國傳統建築為靈感，搭配從Boucheron經典祖母形切割幾何元素構建成形，象徵人們從喧鬧的上海街頭進入店內瞬間穿越了國界、文化與時間的限制，從內心感受到寧靜、仙氣自來。圖／Boucheron提供
婚嫁沙龍區域面向外側的月洞門，則取中國傳統建築為靈感，搭配從Boucheron經典祖母形切割幾何元素構建成形，象徵人們從喧鬧的上海街頭進入店內瞬間穿越了國界、文化與時間的限制，從內心感受到寧靜、仙氣自來。圖／Boucheron提供

寶詩龍（Boucheron）上海新天地旗艦店的婚嫁沙龍區。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）上海新天地旗艦店的婚嫁沙龍區。圖／Boucheron提供

寶詩龍（Boucheron）近日為上海新天地全新旗艦店正式開幕，也是品牌全世界第三間旗艦規格大店。圖／Boucheron提供
寶詩龍（Boucheron）近日為上海新天地全新旗艦店正式開幕，也是品牌全世界第三間旗艦規格大店。圖／Boucheron提供

藝術家林嘉裕打造了以翠竹為素材的雕塑式展櫃，鮮豔的綠色漸層效果也令人聯想到Boucheron與竹材所投射的謙虛、堅韌等美德。圖／Boucheron提供
藝術家林嘉裕打造了以翠竹為素材的雕塑式展櫃，鮮豔的綠色漸層效果也令人聯想到Boucheron與竹材所投射的謙虛、堅韌等美德。圖／Boucheron提供

360度圓形壁畫《the carnival of the animals》出自法國藝術家Claire Nicolet之手，幽默、童心未泯。圖／Boucheron提供
360度圓形壁畫《the carnival of the animals》出自法國藝術家Claire Nicolet之手，幽默、童心未泯。圖／Boucheron提供

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