快訊

不明無人機闖華府陸軍基地！美國務卿及防長都住那 白宮急商對策

伊朗戰火延燒足球隊！伊朗還能參加世界盃嗎？

國民年金瘋狂加碼！朝野立委喊到1萬 衛福部曝每年支出恐近千億

只有18天！日本長崎蛋糕「文明堂總本店」快閃登台　想吃不用飛日本

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
創業已有百年歷史的文明堂總本店。圖／苗林行提供
創業已有百年歷史的文明堂總本店。圖／苗林行提供

不用飛日本也吃得到！長崎蛋糕Castella的發源本家「文明堂總本店」，將於3月20日至4月6日，在 SOGO忠孝館「春の日本展」展開為期18天的登台快閃計畫，現場將提供經典長崎蛋糕、抹茶長崎蛋糕、巧克力長崎蛋糕等明星商品，讓民眾品嚐傳承120年的甜美滋味。

文明堂總本店由中川安五郎於1900年在長崎創立，以職人堅持，將16世紀由西班牙傳入日本的金黃色燒菓子，轉化為富有東方滋味與文化底蘊的經典甜點，過去對於海外販售的態度保守、鮮少離開日本。本次快閃由苗林行引進，並將招牌商品空運來台，藉此確保保持鮮度與口感。

文明堂總本店的長崎蛋糕Castella，皆由熟練職人依循傳統技藝手工製作，特色在於其「絕妙的金黃烤色」與「新鮮素材構築的芳醇風味」，口感濕潤且層次豐富，尤其是底部特有的雙目糖顆粒質感，更被視為長崎蛋糕的靈魂。

本次快閃來台，現場提供經典的「0.6號條裝長崎蛋糕」，每份10片680元；活動現場亦提供經典長崎蛋糕、抹茶長崎蛋糕、巧克力長崎蛋糕，採5片獨立包裝禮盒，每份580元，品項均採限量販售。

文明堂總本店快閃來台，將販售經典長崎蛋糕、抹茶長崎蛋糕、巧克力長崎蛋糕。圖／苗林行提供
文明堂總本店快閃來台，將販售經典長崎蛋糕、抹茶長崎蛋糕、巧克力長崎蛋糕。圖／苗林行提供

經典長崎蛋糕。圖／苗林行提供
經典長崎蛋糕。圖／苗林行提供

西班牙 日本 巧克力

延伸閱讀

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

麥當勞草莓季開打！日本爆紅「草莓白巧克力三角派」登台 開賣日曝光

吃得到草莓大福、明太子玉子燒、赤蝦握壽司！欣葉、旭集春季新菜上桌

相關新聞

陸客大減4成5也沒差！日本2月外國訪客創新高 台灣這點贏南韓

受日本首相高市早苗「台灣有事」發言影響，中國發動旅遊自肅，去年12月赴日陸客數量腰斬，團客幾乎消失。2月農曆春節，不少台灣民眾帶家人去日本旅遊，但陸客仍很少。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2026年2月訪日外國人346萬創下當月史上新高，中國旅客大減45%，台灣、南韓、美國等都補上來，台灣旅客增加率贏過南韓。

只有18天！日本長崎蛋糕「文明堂總本店」快閃登台　想吃不用飛日本

不用飛日本也吃得到！長崎蛋糕Castella的發源本家「文明堂總本店」，將於3月20日至4月6日，在 SOGO忠孝館「春の日本展」展開為期18天的登台快閃計畫，現場將提供經典長崎蛋糕、抹茶長崎蛋糕、巧克力長崎蛋糕等明星商品，讓民眾品嚐傳承120年的甜美滋味。

米其林3月新入選公布 5家臺中、臺南上榜餐廳一次收

《米其林指南》公佈5家位於臺中、臺南的3月新入選餐廳，分別是臺中的創新菜餐廳「肉料理 · 福」、日料「鮨承」，臺南的台菜餐廳「咩灣裡羊肉店」、時尚法料「Lumière」與在地人氣小吃「竹記冬菜鴨」。

燦坤「春季購物節」家電5折起 空調早鳥省很大再享9重好禮

搶攻春季換季採購商機，燦坤3C家電即日起至3月31日推出「璀燦春季購物節」，以「五星級（有省錢）」為核心訴求，主打只要親民價格就能享受高規格體驗，全面升級消費者生活品質。

Beautyworld Taipei美容展明盛大開展 首創香氣美學專區引領療癒商機

年度美容盛會「Beautyworld Taipei」將於3月20日至3月23日在臺北世界貿易中心盛大登場，由聯合線上主辦，並攜手法蘭克福展覽集團導入國際資源，正式宣告台灣美容展會全面升級。此次以「連結創新‧美麗綻放」為主題，不僅擴大規模，更聚焦全球美業趨勢，成為今年最受矚目的產業指標展會。

2件1688變「現折1688」！台灣潮牌Plain-me標錯價 霸氣喊：照出貨

台灣知名服飾潮牌Plain-me近日在蝦皮賣場舉辦促銷活動，但工作人員不慎將「指定包款2件1688元」…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。