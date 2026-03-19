只有18天！日本長崎蛋糕「文明堂總本店」快閃登台　想吃不用飛日本

不用飛日本也吃得到！長崎蛋糕Castella的發源本家「文明堂總本店」，將於3月20日至4月6日，在 SOGO忠孝館「春の日本展」展開為期18天的登台快閃計畫，現場將提供經典長崎蛋糕、抹茶長崎蛋糕、巧克力長崎蛋糕等明星商品，讓民眾品嚐傳承120年的甜美滋味。

文明堂總本店由中川安五郎於1900年在長崎創立，以職人堅持，將16世紀由西班牙傳入日本的金黃色燒菓子，轉化為富有東方滋味與文化底蘊的經典甜點，過去對於海外販售的態度保守、鮮少離開日本。本次快閃由苗林行引進，並將招牌商品空運來台，藉此確保保持鮮度與口感。

文明堂總本店的長崎蛋糕Castella，皆由熟練職人依循傳統技藝手工製作，特色在於其「絕妙的金黃烤色」與「新鮮素材構築的芳醇風味」，口感濕潤且層次豐富，尤其是底部特有的雙目糖顆粒質感，更被視為長崎蛋糕的靈魂。

本次快閃來台，現場提供經典的「0.6號條裝長崎蛋糕」，每份10片680元；活動現場亦提供經典長崎蛋糕、抹茶長崎蛋糕、巧克力長崎蛋糕，採5片獨立包裝禮盒，每份580元，品項均採限量販售。

文明堂總本店快閃來台，將販售經典長崎蛋糕、抹茶長崎蛋糕、巧克力長崎蛋糕。圖／苗林行提供