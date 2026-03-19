米其林3月新入選公布 5家臺中、臺南上榜餐廳一次收

《米其林指南》公佈5家位於臺中、臺南的3月新入選餐廳，分別是臺中的創新菜餐廳「肉料理 · 福」、日料「鮨承」，臺南的台菜餐廳「咩灣裡羊肉店」、時尚法料「Lumière」與在地人氣小吃「竹記冬菜鴨」。

臺中的創新菜餐廳「肉料理 · 福」菜單融合西式、中式與日式料理，米其林評審員特別推薦限量供應的炭烤和牛舌下叉燒，「做法類似港式叉燒，突顯肉嫩富膠質的口感，配上自製的冰梅醬，酸甜可口。」此外，內臟料理也獲得米其林評審員的青睞，「前菜煙燻黑白切，將豬舌、豬心與肝連以糖燻方式處理，別有滋味。」

位於臺中市南屯區的日料「鮨承」，採用檜木板前座位，營造出精緻優雅氛圍，清酒選擇豐富，可由唎酒師推薦。食材由豐洲市場進口，多為來自北海道的漁獲。米其林評審員特別推薦安康魚肝，「以小火煮至入口即化，在唇齒間留下香醇鮮美的餘韻，令人印象深刻。」

臺南的台菜餐廳「咩灣裡羊肉店」創立於1962年，已傳承至第三代，是當地的人氣名店。店家選用臺南善化的溫體羊，每日新鮮配送，米其林評審員特別推薦招牌山羊鍋，「以純羊肉熬煮三至五小時，湯汁溫潤甘甜。客人可選擇肉品部位，尤其推薦瘦肉片與帶皮羊肉，後者肥瘦勻稱並保留羊皮的膠質。」白板上的每日私房炒菜，也同樣獲得米其林評審員的青睞。

時尚法料「Lumière」選址於臺南市市定古蹟，店家將祖宅的雞舍改建成帶有北歐鄉村風情的用餐空間。為紀念家族以畜養雞隻發跡，餐廳菜單會固定提供一道雞蛋料理。菜單每日更新，以法式技法處理紅面番鴨、破布子、金針菇等在地食材，展現出獨到觀點。

「竹記冬菜鴨」成立於1942年，專精於使用肉質軟嫩有彈性的四個月大屏東內埔溫體鴨，製作各式鴨肉料理。鴨肉有原味及煙燻兩款口味，米其林評審員特別推薦冬菜鴨冬粉，「湯頭入口甘醇鹹香，令人滿足。」

◎《臺灣米其林指南》2026年3月新入選餐廳：

．肉料理 · 福：臺中市西區向上北路145號。電話：04-2301-5252

．鮨承：臺中市南屯區大墩十二街300號。電話：04-2326-0111

．咩灣裡羊肉店：臺南市南區興南街36號。電話：06-296-0764

．Lumière：臺南市後壁區後壁里40號。電話：0910-995-572

．竹記冬菜鴨：臺南市中西區中山路47號。電話：06-222-7872

臺南的「Lumière」。圖／摘自米其林官網

臺中的「鮨承」。圖／摘自米其林官網

臺南的「咩灣裡羊肉店」。圖／摘自米其林官網