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燦坤「春季購物節」家電5折起 空調早鳥省很大再享9重好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤寵物會員卡最給力，毛孩與主人一起「有省錢」，指定商品最低26折起，買寵物價商品獨家抽8,820燦坤K幣。圖／燦坤提供
燦坤寵物會員卡最給力，毛孩與主人一起「有省錢」，指定商品最低26折起，買寵物價商品獨家抽8,820燦坤K幣。圖／燦坤提供

搶攻春季換季採購商機，燦坤3C家電即日起至3月31日推出「璀燦春季購物節」，以「五星級（有省錢）」為核心訴求，主打只要親民價格就能享受高規格體驗，全面升級消費者生活品質。

檔期集結多元3C與家電商品，推出「獨家現折3重奏」優惠，包含指定品牌會員價最低5折起、單品最高現折2,599元，並可搭配節能補助與汰舊換新方案，最高回饋達6,000元。同時，單筆消費滿3,344元且綁定「TK3C」APP，即可參加每週「週三幸福抽」，有機會將高人氣家電帶回家，打造高規格且無負擔的購物體驗。

燦坤也針對會員強化回饋機制，推出限量「璀璨生活APP券」，面額自399元至999元不等，購買指定品牌商品即可折抵使用，進一步放大優惠效益。此外，隨著寵物經濟持續升溫，燦坤同步推出「會員寵物卡」，不僅提供入會好禮，還可享專屬商品優惠與抽獎回饋，帶動毛孩相關消費需求。

為鼓勵民眾避開空調安裝旺季，燦坤鎖定夏季前空調商機，推出「空調早鳥」專案，單筆最高回饋達16,300元，並享獨家9重好禮，包括預約場勘送折價券、抽燦坤K幣、品牌贈禮、現折活動及延長保固等。同時主打專業安裝服務，由專人提供從場勘到施工的一站式規劃，強調品質與居家美感兼顧。針對都會區消費者，也推出「今天買、明天裝」的快速安裝服務，讓消費者買空調不必久候，馬上享受涼爽節能生活。

因應春季換季與過敏需求，燦坤也加碼推出清潔與空氣淨化相關商品優惠，祭出LG吸塵器享最低5.8折起、LG清淨機享最低6.9折起，並搭配滿額送立享券、舊換新及寵物卡折扣等多重優惠，協助消費者提升居家清潔效率與空氣品質

此外，燦坤同步推出「燦坤K幣 只省錢不省幸福」方案，消費者購買指定商品時，只需使用最低80K幣即可享折扣價，現省300元起，提升點數使用效益。讓會員以更輕鬆的負擔，享受高品質的日常生活體驗。

燦坤3C家電璀燦春季購物節登場，「五星級有省錢」體驗升級，指定商品最高現折2,599元，滿額再抽萬元好禮。圖／燦坤提供
燦坤3C家電璀燦春季購物節登場，「五星級有省錢」體驗升級，指定商品最高現折2,599元，滿額再抽萬元好禮。圖／燦坤提供

升級你的「五星級」生活，把握早鳥限定最划算！買四季冷暖空調到燦坤3C家電，單筆最高回饋達16,300元，並享獨家9重好禮。圖／燦坤提供
升級你的「五星級」生活，把握早鳥限定最划算！買四季冷暖空調到燦坤3C家電，單筆最高回饋達16,300元，並享獨家9重好禮。圖／燦坤提供

省時省力省荷包，燦坤推出換季清掃與除菌抗敏必備利器，LG吸塵器享5.8折起、清淨機享6.9折起，指定單品享滿萬送千。圖／燦坤提供
省時省力省荷包，燦坤推出換季清掃與除菌抗敏必備利器，LG吸塵器享5.8折起、清淨機享6.9折起，指定單品享滿萬送千。圖／燦坤提供

燦坤推出「燦坤K幣只省錢不省幸福」，指定商品最低使用80燦坤K幣，直接現省300元起。圖／燦坤提供
燦坤推出「燦坤K幣只省錢不省幸福」，指定商品最低使用80燦坤K幣，直接現省300元起。圖／燦坤提供

空氣品質 商品 消費者

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