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花東鐵路通車百年 台鐵推限量周邊商品、1000份紀念套票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為紀念花東鐵路玉里至關山段通車滿100年，台鐵公司將於3月20日在台東關山站舉辦「百周年慶祝典禮」，配合活動推出周邊商品及限量套票。圖／台鐵提供
為紀念花東鐵路玉里至關山段通車滿100年，台鐵公司將於3月20日在台東關山站舉辦「百周年慶祝典禮」，配合活動推出周邊商品及限量套票。圖／台鐵提供

為紀念花東鐵路玉里至關山段通車滿100年，台鐵公司將於3月20日在台東關山站舉辦「百周年慶祝典禮」，並配合活動推出造型明信片、「蒸汽機車女王」CT273造型編織飄帶等周邊商品，典禮當天另發售限量1000份紀念套票，每人限購2組，每套500元。

玉里至關山段鐵路於100年前正式通車，克服花東縱谷地形條件，成為串聯南北花東的重要交通命脈。鐵路的開通，不僅大幅提升地方交通便利性，也促進農產外運、人口往來與產業發展，對花東地區的社會與經濟發展具有深遠影響。

為紀念花東鐵路玉里至關山段通車滿100年，台鐵公司預定於3月20日台東縣關山站舉辦百周年慶祝典禮，並規畫系列周邊商品，包含關山舊站（里壠驛）等花東沿線景點的造型明信片、本次活動主秀機車頭有「蒸汽機車女王」美名的CT273造型編織飄帶等周邊商品，還有餐旅熊兄妹童趣系列。

台鐵表示，本次典禮選在具有歷史意義的關山站舉行，象徵鐵路與地方共同成長的深厚情感。活動現場透過歷史回顧、紀念展示及祈福祝賀儀式，呈現花東鐵路百年來的演進軌跡，也向長年奉獻於鐵路建設與營運的前輩及第一線同仁致上最高敬意。

另外，慶祝典禮當天在關山站另發售限量1000份的紀念套票，預計3月20日上午9時在關山站售票窗口開賣，每人每次限購2組，套票內含以玉里站站名牌為設計理念的紀念鑰匙圈，玉里至關山區間的名片式車票1張，以及以玉里站舊名「璞石閣」、關山站舊名「里壠」印製的名片式月台票，每套售價新台幣500元，數量有限售完為止。

為紀念花東鐵路玉里至關山段通車滿100年，台鐵公司將於3月20日在台東關山站舉辦「百周年慶祝典禮」，配合活動推出周邊商品及限量套票。圖／台鐵提供
為紀念花東鐵路玉里至關山段通車滿100年，台鐵公司將於3月20日在台東關山站舉辦「百周年慶祝典禮」，配合活動推出周邊商品及限量套票。圖／台鐵提供

花東縱谷 台鐵

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