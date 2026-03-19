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Beautyworld Taipei美容展明盛大開展 首創香氣美學專區引領療癒商機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
年度美容盛會「Beautyworld Taipei」將於3月20日至3月23日在臺北世界貿易中心盛大登場。圖／主辦單位提供
年度美容盛會「Beautyworld Taipei」將於3月20日至3月23日在臺北世界貿易中心盛大登場。圖／主辦單位提供

年度美容盛會「Beautyworld Taipei」將於3月20日至3月23日在臺北世界貿易中心盛大登場，由聯合線上主辦，並攜手法蘭克福展覽集團導入國際資源，正式宣告台灣美容展會全面升級。此次以「連結創新‧美麗綻放」為主題，不僅擴大規模，更聚焦全球美業趨勢，成為今年最受矚目的產業指標展會。

本屆展會主打「最多國家參展、規模最大」，集結數百家國際品牌，規劃醫學美容、香氛美學、美容保養與新秀專區四大亮點。其中最受關注的，莫過於全台首創香氣美學展「Beautyworld Taipei x SCENT Taipei」，將香氛從單純產品展示，提升為一場結合文化、感官與生活風格的沉浸式體驗。

香氣美學展透過四大主題帶領參觀者深入探索嗅覺世界。「調香師的故事書」以香水為媒介，傳遞調香師的獨特記憶與情感；「香氣的密碼」則解析柑橘、花香、木質等氣味如何形塑個人風格；「島嶼的氣味」更以台灣在地元素，如稻米、檜木與月桃，轉化為獨特嗅覺語言，喚醒與土地最深層的連結；「世界的香氣」則集結來自全球的品牌，讓民眾無需出國，即可體驗各地香氛文化，打造兼具知識性與感官性的展覽內容。

呼應亞洲「療癒經濟」崛起，精油與香氛專區也成為重要焦點，根據統計，台灣的精油市場預計在2030年市場規模將達到3.963億美元。此次展區網羅天然芳療、感官保養與生活香氛選品，呈現從美容保養延伸至生活風格的消費趨勢，隨著亞洲市場對自然療癒與感官體驗需求持續成長，此區也提供相關品牌拓展市場與買家媒合的關鍵平台。

除香氛亮點外，展會同步規劃醫美、新秀與歐洲美妝精品館等主題專區。醫美專區聚焦非侵入式療程與抗老科技，新秀專區則挖掘潛力品牌，歐洲館則首度引進多家高端品牌，展現歐洲美容美妝的獨特魅力與工藝精神，進一步帶領台灣與國際美容產業趨勢接軌。

活動主打「最多國家參展、規模最大」，集結數百家國際品牌，規劃四大類美容保養專區。圖／主辦單位提供
活動主打「最多國家參展、規模最大」，集結數百家國際品牌，規劃四大類美容保養專區。圖／主辦單位提供

活動首創香氣美學專區，引領療癒商機。圖／主辦單位提供
活動首創香氣美學專區，引領療癒商機。圖／主辦單位提供

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