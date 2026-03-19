快訊

抱怨或說人壞話不是你「不夠善良」 心理專家教如何釋放情緒

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

台股月線保衛戰開打！台積電開低報1,875元 大盤一度急殺逾500點

聽新聞
0:00 / 0:00

不敵缺工成本壓力嘉義這家人氣燒鳥酒場名店月底熄燈 老饕不捨告別

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市新興湖美商圈，深受饕客喜愛的「四十不惑燒鳥酒場&頂級鐵板燒」，將在31日結束營業熄燈，消息一出，不少老顧客直呼惋惜，感嘆熟悉的美味即將成為回憶。圖／取自四十不惑燒鳥酒場&頂級鐵板燒臉書
嘉義市新興湖美商圈，深受饕客喜愛的「四十不惑燒鳥酒場&頂級鐵板燒」，將在31日結束營業熄燈，消息一出，不少老顧客直呼惋惜，感嘆熟悉的美味即將成為回憶。圖／取自四十不惑燒鳥酒場&頂級鐵板燒臉書

嘉義市新興湖美商圈，深受饕客喜愛的「四十不惑燒鳥酒場&頂級鐵板燒」，將在31日結束營業熄燈，消息一出，不少老顧客直呼惋惜，感嘆熟悉的美味即將成為回憶。餐廳由市議員黃思婷與夫婿郭福利共同經營，在地方經營多年，累積高知名度與穩定客群。從12年前「三十而立板前割烹」一路發展至今，見證不少饕客的生活軌跡與情感交流。

郭福利透過臉書社群平台發文表示，這是艱難的決定，主要原因在於長期面臨人力短缺問題，始終難以補齊人手；同時原物料成本持續攀升，經營壓力與日俱增，最終不得不忍痛按下暫停鍵。他以「感恩與感謝」形容這段歷程，感謝顧客多年支持，讓餐廳累積無數溫暖回憶，為回饋顧客，業者熄燈前推出感恩優惠，即日起至3月31日祭出「4人同行1人免費」活動，希望在最後時光與熟客再聚一回。

許多顧客得知消息後紛紛表達不捨。顧客表示，店內餐點選擇豐富，從沙拉、燒烤、熱炒到炸物一應俱全，搭配各式飲品與酒類，無論聚餐或小酌都相當合適，每道料理幾乎不踩雷，是朋友聚會的重要據點。如今即將歇業，等同少了一個能共享美食與情感交流的空間。

黃思婷坦言，熄燈是不得已決定，尤其主廚離職後，招募無人應徵，人力始終無法補足缺口，營運困難。感謝長期支持的顧客，陪伴餐廳走過多年歲月，共同創造珍貴記憶。在缺工與成本雙重夾擊下，餐飲業經營愈發艱辛。這間承載在地情感的名店即將畫下句點，也再次凸顯當前服務業面臨的人力與經營挑戰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

壓力 情感 餐廳

延伸閱讀

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

宜蘭向日葵冰店驚傳歇業！經營30年承載兩代回憶 老闆娘盼尋接班人

獨／才復活一年多！台北人氣小吃「阿英海產粥」預告熄燈 粉絲捨不得

相關新聞

陸客大減4成5也沒差！日本2月外國人訪客創新高 台灣這點贏南韓

受日本首相高市早苗「台灣有事」發言影響，中國發動旅遊自肅，去年12月赴日陸客數量腰斬，團客幾乎消失。2月農曆春節，不少台灣民眾帶家人去日本旅遊，但陸客仍很少。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2026年2月訪日外國人346萬創下當月史上新高，中國旅客大減45%，台灣、南韓、美國等都補上來，台灣旅客增加率贏過南韓。

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

愛吃日本壽司的民眾再等等！在日本擁有約360間的連鎖壽司品牌「屋台壽司（や台壽司）」預告即將正式登台。未來台灣民眾不用飛日本，也能品嚐到招牌的壽司、炸物與多樣化的居酒屋料理。

不敵缺工成本壓力嘉義這家人氣燒鳥酒場名店月底熄燈 老饕不捨告別

嘉義市新興湖美商圈，深受饕客喜愛的「四十不惑燒鳥酒場&頂級鐵板燒」，將在31日結束營業熄燈，消息一出，不少老顧客直呼惋惜，感嘆熟悉的美味即將成為回憶。餐廳由市議員黃思婷與夫婿郭福利共同經營，在地方經營多年，累積高知名度與穩定客群。從12年前「三十而立板前割烹」一路發展至今，見證不少饕客的生活軌跡與情感交流。

有行旅／今秋跟著攝影師 探祕加拿大楓紅

加東賞楓，跟著旅居加拿大的知名旅遊作家兼攝影專家陳海騰，走訪加拿大東部最迷人的秋日祕境。從楓葉大道、百年楓林阿岡昆省立公園到聖安妮峽谷，再到有「楓葉島」美譽的千島湖，乘船欣賞水中楓紅倒影。

遠百美麗購物節 化妝品回饋最高達15% 精品同步放送優惠

結構性通膨的定型，讓物價已回不去了，身處通膨時代的餘波，消費者心理趨向「精準花錢」，渴望每一分錢都能換得最高回饋或情緒價值。看準理性消費意識抬頭，遠東百貨母親節首波「美麗購物節」今起至4月15日登場，主打化妝品最高15%回饋，給予消費者實質優惠，讓換季保養與採購需求，能獲得更大的滿足。

agnès b.東京大秀 日本注目新星山田葵開場、潮流男神窪塚洋介現身

法國時尚品牌agnès b.暌違10年後重返東京伸展台，3月17日晚間特別選在法國駐日大使館舉辦男女裝大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。當法國電子樂團AIR經典曲〈Sexy Boy〉音樂響起，曾參與坎城影帝役所廣司主演電影《我的完美日常》、Netflix日劇《First Love初戀》的日本演員、舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。