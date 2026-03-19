不敵缺工成本壓力嘉義這家人氣燒鳥酒場名店月底熄燈 老饕不捨告別

嘉義市新興湖美商圈，深受饕客喜愛的「四十不惑燒鳥酒場&頂級鐵板燒」，將在31日結束營業熄燈，消息一出，不少老顧客直呼惋惜，感嘆熟悉的美味即將成為回憶。餐廳由市議員黃思婷與夫婿郭福利共同經營，在地方經營多年，累積高知名度與穩定客群。從12年前「三十而立板前割烹」一路發展至今，見證不少饕客的生活軌跡與情感交流。

郭福利透過臉書社群平台發文表示，這是艱難的決定，主要原因在於長期面臨人力短缺問題，始終難以補齊人手；同時原物料成本持續攀升，經營壓力與日俱增，最終不得不忍痛按下暫停鍵。他以「感恩與感謝」形容這段歷程，感謝顧客多年支持，讓餐廳累積無數溫暖回憶，為回饋顧客，業者熄燈前推出感恩優惠，即日起至3月31日祭出「4人同行1人免費」活動，希望在最後時光與熟客再聚一回。

許多顧客得知消息後紛紛表達不捨。顧客表示，店內餐點選擇豐富，從沙拉、燒烤、熱炒到炸物一應俱全，搭配各式飲品與酒類，無論聚餐或小酌都相當合適，每道料理幾乎不踩雷，是朋友聚會的重要據點。如今即將歇業，等同少了一個能共享美食與情感交流的空間。

黃思婷坦言，熄燈是不得已決定，尤其主廚離職後，招募無人應徵，人力始終無法補足缺口，營運困難。感謝長期支持的顧客，陪伴餐廳走過多年歲月，共同創造珍貴記憶。在缺工與成本雙重夾擊下，餐飲業經營愈發艱辛。這間承載在地情感的名店即將畫下句點，也再次凸顯當前服務業面臨的人力與經營挑戰。

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