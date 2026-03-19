2件1688變「現折1688」！台灣潮牌Plain-me標錯價 霸氣喊：照出貨

台灣知名服飾潮牌Plain-me近日在蝦皮賣場舉辦促銷活動，但工作人員不慎將「指定包款2件1688元」錯誤設定為「2件現折1688元」，造成短時間內接到321筆超乎預期訂單，Plain-me表示，將全額吸收這些訂單並如期出貨，負責任的態度也讓不少網友大讚。

3月13日的蝦皮活動中，Plain-me的團隊不慎將促銷包款的價格設定錯誤，導致訂單異常大量湧入且結帳成功，Plain-me發現後立即召開緊急會議，並決定全額吸收，「全數認賠、照單出貨」。

Plain-me也在臉書粉專發文表示，「在公司財務可負擔的情況下，我們珍惜與每一位顧客建立關係的機會。我們誠摯希望透過這次的處理方式，讓大家看見我們對品牌的堅持與誠信。」

Plain-me強調，他們不會責難任何夥伴，而是將此次經驗視為品牌成長的養分。而為了避免未來再發生類似情況，Plain-me已經實施了雙重覆核機制，並加強內部教育，以提升團隊的專業能力。

事件曝光後，許多網友在社交媒體上紛紛留言表示支持，稱讚品牌的負責任態度。有網友表示，「了不起，負責！」、「其實失去的會用另一種形式被彌補回來」、「你們很棒，有負責任，又不責怪夥伴們」、「反觀之前某些放錯價格的店家」。

Plain-me創立於2005年，發跡於台北，是台灣具代表性的服裝選貨店（Select Shop），風格走簡約路線，強調服飾著重生活機能，便於穿著搭配，該品牌亦有各種顏色的背包和旅行小包受到消費者歡迎。