陸客大減4成5也沒差！日本2月外國人訪客創新高 台灣這點贏南韓

受日本首相高市早苗「台灣有事」發言影響，中國發動旅遊自肅，去年12月赴日陸客數量腰斬，團客幾乎消失。2月農曆春節，不少台灣民眾帶家人去日本旅遊，但陸客仍很少。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2026年2月訪日外國人346萬創下當月史上新高，中國旅客大減45%，台灣、南韓、美國等都補上來，台灣旅客增加率贏過南韓。

林氏璧指出，根據日本政府觀光局（JNTO）3月18日公布的數據顯示，2026年2月訪日人數達到346萬6700人，比去年同期增加近19萬人（6.4%）。

前6名為：韓國108萬6400人(較去年增加28.2%），台灣69萬3600人（增加36.7%），中國39萬6400人（減少45.2%），香港23萬3900人（增加19.6%），美國21萬9700人（增加14.7%），泰國11萬7000人（增加0.2%）。

韓國，台灣，美國等18個市場都創下2月最高紀錄。2月處於歐洲訪日旅遊淡季，但因為農曆春節落在2月，東亞諸國訪日需求增加，美國，加拿大和澳洲訪日人數也很多。

林氏璧指出，中國政府呼籲民眾避免前往日本，中國比去年同期的170萬大減92萬人，減少54.1%，直接砍一半以上。台灣、南韓補了73萬人，其他國家人數雖較少也幾乎都有一定的成長，導致這兩個月整體訪日人數不減反增，從704萬增加到了706萬，有0.3%的成長。

林氏璧說，農曆春節去年是1月下旬，今年是2月，這兩個月一起看會更準確。一月和二月台灣都有近70萬人次到日本，這兩個月已經有138萬8100人訪日，比去年同期多出28萬人，增加26%。南韓這兩個月已經累積226萬2400人，比去年同期多出近45萬人，增加24.7%。以增長率來說，台灣贏南韓。