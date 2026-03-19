快訊

抱怨或說人壞話不是你「不夠善良」 心理專家教如何釋放情緒

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

台股月線保衛戰開打！台積電開低報1,875元 大盤一度急殺逾500點

聽新聞
0:00 / 0:00

陸客大減4成5也沒差！日本2月外國人訪客創新高 台灣這點贏南韓

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今年2月訪日外國人346萬創下當月史上新高，中國旅客大減45%，台灣、南韓、美國等補上來。聯合報系資料照片
今年2月訪日外國人346萬創下當月史上新高，中國旅客大減45%，台灣、南韓、美國等補上來。聯合報系資料照片

受日本首相高市早苗「台灣有事」發言影響，中國發動旅遊自肅，去年12月赴日陸客數量腰斬，團客幾乎消失。2月農曆春節，不少台灣民眾帶家人去日本旅遊，但陸客仍很少。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2026年2月訪日外國人346萬創下當月史上新高，中國旅客大減45%，台灣、南韓、美國等都補上來，台灣旅客增加率贏過南韓。

林氏璧指出，根據日本政府觀光局（JNTO）3月18日公布的數據顯示，2026年2月訪日人數達到346萬6700人，比去年同期增加近19萬人（6.4%）。

前6名為：韓國108萬6400人(較去年增加28.2%），台灣69萬3600人（增加36.7%），中國39萬6400人（減少45.2%），香港23萬3900人（增加19.6%），美國21萬9700人（增加14.7%），泰國11萬7000人（增加0.2%）。

韓國，台灣，美國等18個市場都創下2月最高紀錄。2月處於歐洲訪日旅遊淡季，但因為農曆春節落在2月，東亞諸國訪日需求增加，美國，加拿大和澳洲訪日人數也很多。

林氏璧指出，中國政府呼籲民眾避免前往日本，中國比去年同期的170萬大減92萬人，減少54.1%，直接砍一半以上。台灣、南韓補了73萬人，其他國家人數雖較少也幾乎都有一定的成長，導致這兩個月整體訪日人數不減反增，從704萬增加到了706萬，有0.3%的成長。

林氏璧說，農曆春節去年是1月下旬，今年是2月，這兩個月一起看會更準確。一月和二月台灣都有近70萬人次到日本，這兩個月已經有138萬8100人訪日，比去年同期多出28萬人，增加26%。南韓這兩個月已經累積226萬2400人，比去年同期多出近45萬人，增加24.7%。以增長率來說，台灣贏南韓。

林氏璧 日本旅遊 外國人 陸客

延伸閱讀

晶片出口擴增 日本2月貿易由逆差轉順差

不受陸客影響…日本2月入境外國旅客近350萬人次 創同月新紀錄

賴總統上任迄今 外交部已接待美37名國會議員來訪…展現強勁挺台

日本三重縣知事訪台 盼推進半導體與觀光發展

相關新聞

陸客大減4成5也沒差！日本2月外國人訪客創新高 台灣這點贏南韓

受日本首相高市早苗「台灣有事」發言影響，中國發動旅遊自肅，去年12月赴日陸客數量腰斬，團客幾乎消失。2月農曆春節，不少台灣民眾帶家人去日本旅遊，但陸客仍很少。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2026年2月訪日外國人346萬創下當月史上新高，中國旅客大減45%，台灣、南韓、美國等都補上來，台灣旅客增加率贏過南韓。

獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

愛吃日本壽司的民眾再等等！在日本擁有約360間的連鎖壽司品牌「屋台壽司（や台壽司）」預告即將正式登台。未來台灣民眾不用飛日本，也能品嚐到招牌的壽司、炸物與多樣化的居酒屋料理。

不敵缺工成本壓力嘉義這家人氣燒鳥酒場名店月底熄燈 老饕不捨告別

嘉義市新興湖美商圈，深受饕客喜愛的「四十不惑燒鳥酒場&頂級鐵板燒」，將在31日結束營業熄燈，消息一出，不少老顧客直呼惋惜，感嘆熟悉的美味即將成為回憶。餐廳由市議員黃思婷與夫婿郭福利共同經營，在地方經營多年，累積高知名度與穩定客群。從12年前「三十而立板前割烹」一路發展至今，見證不少饕客的生活軌跡與情感交流。

有行旅／今秋跟著攝影師 探祕加拿大楓紅

加東賞楓，跟著旅居加拿大的知名旅遊作家兼攝影專家陳海騰，走訪加拿大東部最迷人的秋日祕境。從楓葉大道、百年楓林阿岡昆省立公園到聖安妮峽谷，再到有「楓葉島」美譽的千島湖，乘船欣賞水中楓紅倒影。

遠百美麗購物節 化妝品回饋最高達15% 精品同步放送優惠

結構性通膨的定型，讓物價已回不去了，身處通膨時代的餘波，消費者心理趨向「精準花錢」，渴望每一分錢都能換得最高回饋或情緒價值。看準理性消費意識抬頭，遠東百貨母親節首波「美麗購物節」今起至4月15日登場，主打化妝品最高15%回饋，給予消費者實質優惠，讓換季保養與採購需求，能獲得更大的滿足。

agnès b.東京大秀 日本注目新星山田葵開場、潮流男神窪塚洋介現身

法國時尚品牌agnès b.暌違10年後重返東京伸展台，3月17日晚間特別選在法國駐日大使館舉辦男女裝大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。當法國電子樂團AIR經典曲〈Sexy Boy〉音樂響起，曾參與坎城影帝役所廣司主演電影《我的完美日常》、Netflix日劇《First Love初戀》的日本演員、舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。