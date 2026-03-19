聽新聞
0:00 / 0:00
台中誠品生活480周年慶 米其林推薦日本拉麵名店初登台
台中「誠品生活480」迎來開幕2週年，黑卡會員較去年同期成長五成。館內一樓天天出現大排長龍人潮，從日系拉麵、精品甜點到個性化香氛體驗，呈現消費市場已走向「風格與個人化」轉變。其中，3月19日將更迎來連續七年獲日本《東京米其林指南》必比登推薦、自由之丘拉麵排隊名店「中華蕎麦 三藤」的全台首家店點，引起關注。
「中華蕎麦 三藤」由知名老井餐飲集團獨家代理，以長時間燉煮的招牌湯頭雞醬油、貝出汁塩、松露奶油菌菇等3種純正日本風味，搭配岩手縣產小麥製成蕎麥麵，不追求奢華但展現了食材鮮味，展現了日本料理的精髓。
神級甜點Lady M也持續吸客，每日限量的「杜拜巧克力千層蛋糕」1小時內完售，帶動品牌業績較去年同期成長近六成。
另外，頂級香氛、居家氛圍選品等也是熱門主力，師承法國「調香最高殿堂」格拉斯香水學院BY YAN PERFUME全新進駐，推出氣味數據分析的「AI客製香氛體驗」，打造專屬個人香氣配方。
二週年慶活動也延伸至文化與親子體驗。風格繽紛的插畫家「阿惠A-hui」，將於23日起推出個展，展出20幅風格可愛奇趣的畫作，滿額還可收藏「阿惠A-hui」獨家設計ㄅㄆㄇ木漿海綿、BOPOMOFO針織提袋。
迎接兒童節4月4日至5日還有親子限定「480鵝童節」闖關活動，邀請大小朋友體驗套圈圈現場「圈住幸運鵝」，發揮超強記憶力快速翻閱圖卡破關等；提前報名並於當天下午2點至4點成功報到，即可獲得「1010湘食堂」500元餐券，全數破關還可獲得限量Otto2小象蠟筆一份。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。