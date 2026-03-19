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台中誠品生活480周年慶 米其林推薦日本拉麵名店初登台

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
連續七年獲《東京米其林指南》必比登推薦的「中華蕎麦 三藤」首度登台展店。記者宋健生/攝影
連續七年獲《東京米其林指南》必比登推薦的「中華蕎麦 三藤」首度登台展店。記者宋健生/攝影

台中「誠品生活480」迎來開幕2週年，黑卡會員較去年同期成長五成。館內一樓天天出現大排長龍人潮，從日系拉麵、精品甜點到個性化香氛體驗，呈現消費市場已走向「風格與個人化」轉變。其中，3月19日將更迎來連續七年獲日本《東京米其林指南》必比登推薦、自由之丘拉麵排隊名店「中華蕎麦 三藤」的全台首家店點，引起關注。

「中華蕎麦 三藤」由知名老井餐飲集團獨家代理，以長時間燉煮的招牌湯頭雞醬油、貝出汁塩、松露奶油菌菇等3種純正日本風味，搭配岩手縣產小麥製成蕎麥麵，不追求奢華但展現了食材鮮味，展現了日本料理的精髓。

神級甜點Lady M也持續吸客，每日限量的「杜拜巧克力千層蛋糕」1小時內完售，帶動品牌業績較去年同期成長近六成。

另外，頂級香氛、居家氛圍選品等也是熱門主力，師承法國「調香最高殿堂」格拉斯香水學院BY YAN PERFUME全新進駐，推出氣味數據分析的「AI客製香氛體驗」，打造專屬個人香氣配方。

二週年慶活動也延伸至文化與親子體驗。風格繽紛的插畫家「阿惠A-hui」，將於23日起推出個展，展出20幅風格可愛奇趣的畫作，滿額還可收藏「阿惠A-hui」獨家設計ㄅㄆㄇ木漿海綿、BOPOMOFO針織提袋。

迎接兒童節4月4日至5日還有親子限定「480鵝童節」闖關活動，邀請大小朋友體驗套圈圈現場「圈住幸運鵝」，發揮超強記憶力快速翻閱圖卡破關等；提前報名並於當天下午2點至4點成功報到，即可獲得「1010湘食堂」500元餐券，全數破關還可獲得限量Otto2小象蠟筆一份。

台中誠品480從日系拉麵、精品甜點到個性化香氛體驗，呈現「風格與個人化」轉變。業者提供
台中誠品480從日系拉麵、精品甜點到個性化香氛體驗，呈現「風格與個人化」轉變。業者提供

誠品480歡慶2周年，滿額可收藏「阿惠A-hui」獨家設計BOPOMOFO針織提袋。業者提供
誠品480歡慶2周年，滿額可收藏「阿惠A-hui」獨家設計BOPOMOFO針織提袋。業者提供

日本 Lady M 日本料理

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