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遠百美麗購物節 化妝品回饋最高達15% 精品同步放送優惠

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東百貨「美麗購物節」今起至4月15日登場，化妝品回饋最高達15%。圖／遠百提供
遠東百貨「美麗購物節」今起至4月15日登場，化妝品回饋最高達15%。圖／遠百提供

結構性通膨的定型，讓物價已回不去了，身處通膨時代的餘波，消費者心理趨向「精準花錢」，渴望每一分錢都能換得最高回饋或情緒價值。看準理性消費意識抬頭，遠東百貨母親節首波「美麗購物節」今起至4月15日登場，主打化妝品最高15%回饋，給予消費者實質優惠，讓換季保養與採購需求，能獲得更大的滿足。

台股今年以來頻創新高，激勵消費信心。遠百營運長林彰豐表示，今年從過年期間以來市況相對不錯，遠百至今業績約成長9%，今年母親節目標挑戰120億、業績成長5%。對許多人來說保養品、化妝品是天天使用的必需品與消耗品，時間到了就是需要買。在高物價時代，消費者更會精打細算，進行聰明消費。

遠百美麗購物節主力回饋業種為化妝品：化妝品內睡衣單筆滿3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元；百貨服飾高額消費加碼，當日累計每滿3萬元加送600元，配合14家銀行信用卡單筆刷滿1萬元分6期再加送300元。以上回饋層層堆疊換算下來，若以3萬元的預算最高能拿到4,500元回饋，相當於15%回饋，適合習慣在專櫃固定採購囤貨的使用族群。

不只化妝品，遠百同時端出遠百App會員百貨服飾單筆滿4,000元送300元，保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。針對精品族群也有專屬加碼，遠百竹北獨家推出憑遠百App會員於1F指定精名品櫃位刷遠東商銀信用卡單筆消費滿5萬元加贈500元商品券(限量400份)。台中大遠百即起至4月6日，於國際精品指定櫃位（含珠寶、手表、配件）及8樓MEISSEN頂級瓷器，單櫃消費滿1萬元送500元；針對特定國際精品指定櫃位還有單櫃滿1萬元送1,000元的高回饋，對於鎖定精品配件或居家藝術品的客群而言，是很好的進場時機。

遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百，配合13大銀行國際精名品單筆刷滿1萬分6期送700元。10大銀行全館當日刷滿5,000元送100元、滿15,000元送300元，9大銀行數位3C（含APPLE）單筆刷1萬分6期送500元，讓消費者靈活運用分期回饋，享受更多購物優惠。

遠百嘉義Lancôme蘭蔻推出小黑水搶購組，內含超極限肌因精華露150ml(2入)等明星保養，價值6,717元、優惠價5,000元。圖／遠百提供
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遠百花蓮Estée Lauder經典小棕瓶修護鐵粉組，價值13,350元、特價7,200元，約5.4折優惠。圖／遠百提供
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遠百信義A13 BAO BAO ISSEY MIYAKE「SIGN托特包」，16,200元。圖／遠百提供
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遠百板橋中山WOOSA洋食鬆餅屋推出春季限定「泰奶椰香冰淇淋鬆餅」，搭配雲朵奶蓋泰式奶茶，每份440元。圖／遠百提供
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遠百竹北clé de peau彩虹藻鑽光精華保養組，內含塑妍逆引煥活菁萃與彩虹藻鑽光精華等多款明星保養，優惠價21,000元，限量10組並獨家加贈保養品。圖／遠百提供
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消費 消費信心 情緒價值

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