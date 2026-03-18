agnès b.東京大秀 日本注目新星山田葵開場、潮流男神窪塚洋介現身

法國時尚品牌agnès b.暌違10年後重返東京伸展台，3月17日晚間特別選在法國駐日大使館舉辦男女裝大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。當法國電子樂團AIR經典曲〈Sexy Boy〉音樂響起，曾參與坎城影帝役所廣司主演電影《我的完美日常》、Netflix日劇《First Love初戀》的日本演員、舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕。

選在法國駐日大使館官邸辦秀

agnès b.東京大秀現場，包括日本潮流男神窪塚洋介、日本演員山本美月以及大屋夏南、佐田真由美、涼那等多位日本名模，他們都穿上agnès b.以各自風格呈現，前往參與這場盛會。

agnès b.重返東京辦秀的地點也很特別，選在位於東京都港區南麻布的法國駐日大使館，平常不對外開放的大使官邸，這回為了agnès b.特別敞開大門，這是一座結合現代設計與歷史底蘊的建築，也呼應法日之間的文化連結。

大秀配樂選用法國電子樂團AIR的經典作品〈Sexy Boy〉特別混音版本。自1996年歌曲發行以來，agnès b.就一直支持這個樂團，從店舖音樂的選播到限量T恤的推出，體現時尚與音樂之間持續交織的靈感對話。

窪塚洋介出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供 日本名模佐田真由美出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供 日本名模大屋夏南出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供 日本名模涼那出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供

與年輕世代展開對話的契機

由設計師Agnès Troublè於1975年創立的agnès b.，1976年在巴黎開設首間專賣店。半世紀以來，以簡約雋永的設計吸引同頻愛好者，同時，agnès b.也擁有熱愛藝術、自由精神的品牌精神。除了時裝領域，也投入電影製作、藝術支持和環境保護等文化與公益行動，持續關注創作的獨立性及人文價值。

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供

Agnès女士長期受到日本工藝精神與美學文化的啟發，對於此次於東京舉辦大秀，她分享其構想：「日本在我心中佔有非常特別的位置。我欣賞這裡對細節的講究、對工藝的尊重，以及對美的敏銳感受。同時，日本在傳統與現代之間展現的平衡，也讓我深受撼動」。

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供

相隔10年再度於東京舉辦時裝秀，對Agnès女士而言，是一段與年輕世代展開對話的契機，「那些可能還不太熟悉我的， 邀請他們於獨特場域中感受我的創作世界，就如同某些電影導演般，我傾向不過度詮釋作品。我相信無論是在現場看秀，或是透過其他形式觀看的人，都能在嶄新的展演方式中發現一些熟悉的品牌經典元素。街頭上形形色色的過客，一直是我很重要的靈感來源，我的服裝創作希望能透過街頭人群來演繹，貼近每個人的日常」。

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供 agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供

agnès b.日本限量單品特別發售

這次agnès b.東京大秀首度與「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」合作，為紀念agnès b.參與旨在振興日本時尚界並將其魅力傳播至世界的「by R」項目，特別推出35款agnès b.限量單品，包括山田葵開場所穿的agnès b.標誌性條紋剪裁上衣、以設計師Agnès Troublé拍攝的櫻花照片為主題的襯衫和連身裙，以及專為這次時裝秀設計的托特包，以及亮色皮革包款、皮夾等限量單品，

agnes b.「by R」限定商品，46,200円/税込。圖／agnès b.提供

設計師Agnès Troublé拍攝的櫻花照片為主題設計的襯衫和連身裙，為日本限量單品。圖／agnès b.提供

agnes b.「by R」限定商品，51,700円/税込。圖／agnès b.提供

agnes b.「by R」限定商品，9,900円/税込。圖／agnès b.提供

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供