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agnès b.東京大秀 日本注目新星山田葵開場、潮流男神窪塚洋介現身

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
曾參與坎城影帝役所廣司主演電影《我的完美日常》的日本演員、舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕。圖／agnès b.提供
曾參與坎城影帝役所廣司主演電影《我的完美日常》的日本演員、舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕。圖／agnès b.提供

法國時尚品牌agnès b.暌違10年後重返東京伸展台，3月17日晚間特別選在法國駐日大使館舉辦男女裝大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。當法國電子樂團AIR經典曲〈Sexy Boy〉音樂響起，曾參與坎城影帝役所廣司主演電影《我的完美日常》、Netflix日劇《First Love初戀》的日本演員、舞蹈家山田葵（Aoi Yamada）特別為agnès b.久別的東京大秀做開場，以充滿個人特色的即興舞步為大秀揭開序幕。

選在法國駐日大使館官邸辦秀

agnès b.東京大秀現場，包括日本潮流男神窪塚洋介、日本演員山本美月以及大屋夏南、佐田真由美、涼那等多位日本名模，他們都穿上agnès b.以各自風格呈現，前往參與這場盛會。

agnès b.重返東京辦秀的地點也很特別，選在位於東京都港區南麻布的法國駐日大使館，平常不對外開放的大使官邸，這回為了agnès b.特別敞開大門，這是一座結合現代設計與歷史底蘊的建築，也呼應法日之間的文化連結。

大秀配樂選用法國電子樂團AIR的經典作品〈Sexy Boy〉特別混音版本。自1996年歌曲發行以來，agnès b.就一直支持這個樂團，從店舖音樂的選播到限量T恤的推出，體現時尚與音樂之間持續交織的靈感對話。

窪塚洋介出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供
窪塚洋介出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供
日本名模佐田真由美出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供
日本名模佐田真由美出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供
日本名模大屋夏南出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供
日本名模大屋夏南出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供
日本名模涼那出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供
日本名模涼那出席agnès b.東京大秀。圖／agnès b.提供

與年輕世代展開對話的契機

由設計師Agnès Troublè於1975年創立的agnès b.，1976年在巴黎開設首間專賣店。半世紀以來，以簡約雋永的設計吸引同頻愛好者，同時，agnès b.也擁有熱愛藝術、自由精神的品牌精神。除了時裝領域，也投入電影製作、藝術支持和環境保護等文化與公益行動，持續關注創作的獨立性及人文價值。

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供
agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供

Agnès女士長期受到日本工藝精神與美學文化的啟發，對於此次於東京舉辦大秀，她分享其構想：「日本在我心中佔有非常特別的位置。我欣賞這裡對細節的講究、對工藝的尊重，以及對美的敏銳感受。同時，日本在傳統與現代之間展現的平衡，也讓我深受撼動」。

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供
agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供

相隔10年再度於東京舉辦時裝秀，對Agnès女士而言，是一段與年輕世代展開對話的契機，「那些可能還不太熟悉我的， 邀請他們於獨特場域中感受我的創作世界，就如同某些電影導演般，我傾向不過度詮釋作品。我相信無論是在現場看秀，或是透過其他形式觀看的人，都能在嶄新的展演方式中發現一些熟悉的品牌經典元素。街頭上形形色色的過客，一直是我很重要的靈感來源，我的服裝創作希望能透過街頭人群來演繹，貼近每個人的日常」。

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供
agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供
agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供
agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供

agnès b.日本限量單品特別發售

這次agnès b.東京大秀首度與「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」合作，為紀念agnès b.參與旨在振興日本時尚界並將其魅力傳播至世界的「by R」項目，特別推出35款agnès b.限量單品，包括山田葵開場所穿的agnès b.標誌性條紋剪裁上衣、以設計師Agnès Troublé拍攝的櫻花照片為主題的襯衫和連身裙，以及專為這次時裝秀設計的托特包，以及亮色皮革包款、皮夾等限量單品，

agnes b.「by R」限定商品，46,200円/税込。圖／agnès b.提供
agnes b.「by R」限定商品，46,200円/税込。圖／agnès b.提供

設計師Agnès Troublé拍攝的櫻花照片為主題設計的襯衫和連身裙，為日本限量單品。圖／agnès b.提供
設計師Agnès Troublé拍攝的櫻花照片為主題設計的襯衫和連身裙，為日本限量單品。圖／agnès b.提供

agnes b.「by R」限定商品，51,700円/税込。圖／agnès b.提供
agnes b.「by R」限定商品，51,700円/税込。圖／agnès b.提供

agnes b.「by R」限定商品，9,900円/税込。圖／agnès b.提供
agnes b.「by R」限定商品，9,900円/税込。圖／agnès b.提供

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供
agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供

agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供
agnès b.東京大秀，涵蓋2026春夏與秋冬系列，共呈現52套造型。圖／agnès b.提供

agnes b.「by R」限定商品，77,000円/税込。圖／agnès b.提供
agnes b.「by R」限定商品，77,000円/税込。圖／agnès b.提供

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