55克拉祖母綠罕見現身台灣！Harry Winston頂級珠寶鑑賞會 限時面客
有「鑽石之王」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日在台灣呈現多款頂級珠寶系列高單價商品，其中最高單價為一款首度來台的頂級珠寶系列「非凡祖母綠與鑽石Cluster項鍊」，主石選用重達55.81克拉的非凡祖母綠寶石，訂價更上看1億7,886萬元，已由即日起在台灣展出。
本次最大亮點莫過於首度現身台灣的頂級珠寶系列「非凡祖母綠與鑽石Cluster項鍊」，其主石選用一顆重達55.81克拉之祖母綠，同時其色澤跳脫傳統印象的濃綠，而展現出近乎薄荷綠（Mint Green）的特殊淡藍綠色澤，源自於寶石內部鉻、釩與鐵元素的平衡；項鍊並借助透品牌引以為傲的Cluster錦簇鑲嵌，讓鄰近鑲嵌的鑽石以火光閃耀助攻，像是將一方大自然的奇蹟絕景停留隨身、怦然心動。
黃鑽則是本次頂級珠寶系列的另一焦點，並具現在「方形祖母綠型切工黃鑽鑽石戒指」與「凝世風華The Incredibles黃鑽錦簇鑲嵌戒指」兩款頂級珠寶作品；前者不僅黃鑽份量可達14.07克拉，其色彩飽和度與鮮豔度皆為最等級，並被歸類為FancyVivid（艷彩）等級，是市面黃鑽僅有1%的悉有存在，同時並搭配（鑲嵌）兩顆盾形切工邊鑽；另一款自經典The Incredibles（凝世風華）系列的黃鑽戒指則讓Harry Winston運用近乎隱形的鑲嵌工藝12.61克拉主石宛如懸浮在手指之間，飽滿、明亮、愉悅。
不容錯過得更有一組頂級珠寶系列藍寶石與鑽石項鍊、手鍊及耳環，其中項鍊主石便達11.74克拉，耳環更豪奢地選用5克拉與2.92克拉藍寶石對襯鑲嵌，無論是濃郁飽滿的湛藍色澤，光線在項鍊、手鍊與耳環上的360度自由流轉，美不勝收。海瑞溫斯頓頂級珠寶鑑賞會已由即日起展開，預計將持續至4月5日為止，鑑賞為完全預約制，可洽Harry Winston晶華酒店專門店，或電洽：02-2521-7808、提前預約。
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