獨／日本有360間分店！人氣「屋台壽司」將登台 台灣1號店地點曝光了

愛吃日本壽司的民眾再等等！在日本擁有約360間的連鎖壽司品牌「屋台壽司（や台壽司）」預告即將正式登台。未來台灣民眾不用飛日本，也能品嚐到招牌的壽司、炸物與多樣化的居酒屋料理。

根據官網資料，隸屬於Yossix集團旗下的「屋台壽司」，最初自2000年於名古屋起家，主打「壽司居酒屋」的全新型態。店內最大的特色，就是提供由師傅現場捏製的壽司，每貫59日圓起。除此之外，店內還提供多樣化的居酒屋料理，包括各式炸物、手羽先唐揚、烤魚、海鮮丼、沙拉等品項，選擇十分多元。同時每日晚上19:00前，還提供「飲品半價」的優惠，因此十分受到民眾歡迎，目前在日本已經擁有約360間分店。

近日「屋台壽司」已於人力網站進行人才招募作業，並預告「台灣1號店」開幕資訊。預計工作地點為台北市中山區，距離捷運中山站步行可達。隨著屋台壽司的進駐，未來喜愛日本大眾料理的民眾，也將擁有更多的用餐選擇。至於更多相關開幕資訊與菜單細節，仍待官方正式公佈。

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