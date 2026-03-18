全球首亮相新作揭新篇章！卡地亞EN ÉQUILIBRE高級珠寶展頂規登台

法國頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）自即日起至26日止於台北舉辦EN ÉQUILIBRE頂級珠寶展，是繼該系列於斯德哥爾摩與北京發表後，特地選於台北揭開舉揭開EN ÉQUILIBRE的全新篇章。展覽匯集逾350件頂級珠寶、腕表與骨董珍藏，其中十多套是全球首度亮相的EN ÉQUILIBRE新作，為台灣頂級收藏市場帶來規模與完整度皆具指標性意義的國際級展覽，足見對台灣藏家的重視。

展場空間以呼應設計的光線、材質與結構動線鋪陳出EN ÉQUILIBRE的設計理念。此次更有由卡地亞珠寶學院策劃的「Les Moments Cartier」區域，由卡地亞珠寶學院總監Alexandre Auberson從40年資深工匠的角度，解析卡地亞珠寶從靈感、選石到工藝實踐層層遞進的珠寶誕生過程。精選絕美裸石的Special Order展區，則以珍稀寶石回應頂級客戶需求，開啟高級訂製的與個人化風格的探索。

以透光玻璃構築而成的「色彩交融」展區，透過流動的光影聚焦頂級珠寶的起點：寶石。卡地亞高級珠寶的設計，寶石往往為建構視覺秩序的關鍵，再透過色調的掌握、形狀的對比、與視覺律動的節奏，彰顯寶石本身的迷人特質。全新作品PARCAE，以北歐神話中的命運女神為靈感，來自馬達加斯加的三顆梨形藍寶石做為視覺節奏的節點，在風箏形、盾形與六角形等幾何切割鑽石構築的線性結構之中，以簡約又繁複的手法體現EN ÉQUILIBRE系列的平衡美學。

PANTHERE ALGARROBO項鍊與戒指套組，以卡地亞最具代表性的美洲豹守護象徵海洋世界的一顆48.62克拉海藍寶石，並以凸圓形和靈動的串珠流蘇呈現層層流動的藍色光譜，透過形狀與線條體現力量與優雅的平衡；以Cane-work藤編結構為靈感的CANESIA項鍊則五顆黃色剛玉、Umba藍寶石與鑽石交織出如蕾絲般的鏤空圖騰，在色彩與虛實之間交織出恰好的平衡；SPLENDAE套組更進一步以純白鑽的剔透與璀璨，構築出流動的光線，在虛實之間創造輕盈律動的動態平衡。

而彷彿由原木積木構成的「光影構型」展區，則以截然不同的氛圍將焦點轉向珠寶的立體結構與空間層次。靈感來自水母的ONDORA項鍊套組，大膽以綠玉髓、尖晶石與綠松石構成豐富色調，圓潤的凸面車工與幾何的三角形層次堆疊，前後雙流蘇的設計不僅能輕鬆調整配戴長度，隨動作擺盪的流蘇呈現如水母般的有機形態，其中更暗藏三角和圓形的鑽石圖騰，讓結構與動態形成詩意平衡；TRAFORATO套組則以三顆哥倫比亞祖母綠為主角，與縞瑪瑙構成卡地亞經典的綠黑對比配色，透過鏤空幾何線條向外延展強化圖形張力，猶如繚繞的回聲波動，展現卡地亞將建築結構轉化為珠寶的深厚底蘊。

此區亦展出傳遞豐富歷史故事的骨董珍藏系列（Cartier Tradition），透過風格之作回溯品牌跨越世紀的美學演進。展品涵蓋從19世紀末到20世紀初最早配合服裝趨勢而大為流行的長項鍊和胸針，到琺瑯工藝與珍珠鑲嵌呈現出的早期裝飾藝術之作。本次更有多件作品出自戰後女性社經地位崛起的時代，黃K金與彩色寶石的組合展現出花卉、動物主題，採用更富有立體感的造型，表現出強烈的生命力。

在頂級製表作品中最不容錯過的是體現技術高度的Rotonde de Cartier Masse Mystérieuse腕表。結合品牌製表作品標誌性的鏤空結構和神秘時計，神秘機芯的機械結構直接就是會轉動的自動盤，不僅懸浮於透明表盤之中，更會隨著手部動作而擺動，打破傳統製表的視覺邏輯。細看Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表，建築式橋板結構中可見會轉動的小飛機造型自動盤，展現鏤空工藝的層次之美，也呼應了Santos為世界第一枚飛行腕表的傲人歷史。

Santos-Dumont微型擺陀鏤空腕表。圖／卡地亞提供

模特兒配戴全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列PANTHERE ALGARROBO項鍊、戒指。圖／卡地亞提供

EN ÉQUILIBRE 系列頂級珠寶展展場「光影構型」展區。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列VITRIS鍊表。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列TRAFORATO項鍊。圖／卡地亞提供

EN ÉQUILIBRE 系列頂級珠寶展展場「Les Moments Cartier」展區。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列PANTHERE ALGARROBO戒指。圖／卡地亞提供

骨董珍藏系列懷表，黃K金與鉑金鑲嵌琺瑯、珍珠與鑽石，Cartier巴黎，1912年。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列SPLENDAE項鍊。圖／卡地亞提供

模特兒配戴全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列ONDORA項鍊、耳環。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列CIEL IPOMÉE戒指。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列白金皇冠。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列PARCAE製作工藝。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列ASUKA胸針。圖／卡地亞提供

EN ÉQUILIBRE 系列頂級珠寶展展場「色彩交融」展區。圖／卡地亞提供

ROTONDE DE CARTIER MASSE MYSTÉRIEUSE腕表。圖／卡地亞提供

骨董珍藏系列耳環鉑金與白K金鑲嵌鑽石，Cartier巴黎，1942年。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列KALEIDOS GEOMETRICUS袖扣。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列TRAFORATO項鍊。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列SPLENDAE項鍊。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列ONDORA製作工藝。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列PARCAE手環。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列ONDORA項鍊。圖／卡地亞提供

全新卡地亞EN ÉQUILIBRE頂級珠寶系列CANESIA項鍊。圖／卡地亞提供

骨董珍藏系列胸針，黃K金、白K金與鉑金鑲嵌珊瑚、祖母綠、藍寶石與鑽石，Cartier 紐約，1966年。圖／卡地亞提供

骨董珍藏系列手鍊，鉑金鑲嵌藍寶石與鑽石，Cartier巴黎，1939年。圖／卡地亞提供