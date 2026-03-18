快訊

夜襲德黑蘭！以色列宣布再度成功斬首 除掉伊朗情報部長

日職／徐若熙熱身賽初登板 對中日先發5.2局失1分飆7K

黃國昌罵鏡週刊「垃圾」挨告求償百萬 法院判他免賠理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

全家Let’s Tea「柳丁橙柚綠、芭C檸檬綠」升級！再推現煮精品茶新品

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店Let’s Tea春夏果茶雙星「柳丁橙柚綠」、「芭C檸檬綠」改版升級。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Let’s Tea春夏果茶雙星「柳丁橙柚綠」、「芭C檸檬綠」改版升級。圖／全家便利商店提供

春日腳步漸近，清爽解渴型茶飲需求持續上升，全家便利商店將Let’s Tea果茶類最為熱銷的「柳丁橙柚綠」與「芭C檸檬綠」改版升級，並分別提升果粒與果香表現；隨著民眾對無糖原茶接受度攀升，Let’s Tea現煮精品茶也同步導入新品「焙韻隱山烏龍」。

根據「全家」觀察，清爽果茶已成為Let’s Tea春夏茶飲銷售的重要動能，其中「柳丁橙柚綠」憑藉多層次柑橘果香與清爽口感，成為 Let’s Tea人氣長銷商品，年銷超過百萬杯，相當於每分鐘售出2杯，穩居品牌「果茶天王」寶座；而「芭C檸檬綠」則以芭樂清香結合檸檬酸甜層次，去年上市首月迅速熱銷，躍升為Let’s Tea春夏人氣果茶代表，亦成為助攻果茶類業績破億元的主因之一。

全新升級版「柳丁橙柚綠」嚴選台灣在地柳丁入茶，果粒含量增加20%，茶底採用具雨林聯盟認證的優質茶葉為原料，使茶感與果香更加平衡；「芭C檸檬綠」則同步調降甜度比例，並提升芭樂果香濃郁度，整體口感更加清爽、果味更為飽滿，呈現清新回甘的台式果茶風味；3月31日前2款人氣果茶皆享單杯59元嘗鮮價。

隨著健康意識抬頭，「無糖輕飲」已成為重視口感、健康的消費者新選擇，「全家」無糖原茶代表商品「四季春青茶」長期穩居Let’s Tea人氣茶飲之一。看好此一需求，「全家」同步推出Let’s Tea現煮精品茶新品「焙韻隱山烏龍」，以凍頂烏龍為茶底，融合牛樟芝與白鶴靈芝草本元素，並透過甜菊葉帶出自然甘甜風味，入口帶有熟穀焙香與淡雅草本香氣，呈現清爽不厚重的原茶層次，原價55元，3月31日前享新品嘗鮮價49元。

「全家」Let’s Tea現煮精品茶目前於全台1,000間導入膠囊茶機店舖販售，消費者亦可透過「全家」APP地圖趣「Let’s Café & Let’s Tea地圖」查詢鄰近販售店舖資訊。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

「全家」Let’s Tea現煮精品茶導入新品「焙韻隱山烏龍」，3月31日前可享49元嘗鮮價。圖／全家便利商店提供
「全家」Let’s Tea現煮精品茶導入新品「焙韻隱山烏龍」，3月31日前可享49元嘗鮮價。圖／全家便利商店提供

全家便利商店

延伸閱讀

經典神還原！7-ELEVEN開賣孔雀餅乾雪糕 冰沙新品搭子瑜聯名杯太吸睛

真的要轉行甜點店？全家超狂新品「一顆布丁捲蛋糕」 真的有整顆布丁

搶療癒商機！全家 minimore 神仙混搭風甜點登場

相關新聞

全家Let’s Tea「柳丁橙柚綠、芭C檸檬綠」升級！再推現煮精品茶新品

春日腳步漸近，清爽解渴型茶飲需求持續上升，全家便利商店將Let’s Tea果茶類最為熱銷的「柳丁橙柚綠」與「芭C檸檬綠」改版升級，並分別提升果粒與果香表現；隨著民眾對無糖原茶接受度攀升，Let’s Tea現煮精品茶也同步導入新品「焙韻隱山烏龍」。

CELINE打造當代巴黎的日常衣櫥 富有視覺張力細節的全新經典

CELINE創意總監Michael Rider的第二個系列——2026夏季系列，正如選址巴黎聖克盧公園的大秀，鬆弛而充滿呼吸感。他想要透過開放且貼近日常的視角，捕捉巴黎的生活節奏，讓服裝不再只是伸展台上的展示品，而是真正能行走於街頭的日常衣著 — 品牌標志性設計元素透過重新詮釋，成為在細節上富有視覺張力的新經典法式衣櫥，並將著裝的權力，重新交到穿著者的手上。

行程不漏接！LINE推「行事曆」新功能 Premium付費方案月底前正式上線

許多台灣人每天高度依賴的通訊軟體LINE，近期即將迎來許多變化。LINE今宣布在聊天室中正式推出全新「LINE行事曆」功能，讓用戶可直接從對話中建立行程、整合不同群組活動，並透過自動提醒提升時間管理效率，讓日常通訊與行程規劃更流暢不漏接。

每3件彩粧就1件近全新 環團推回收計畫減少浪費

環團與彩粧品牌進行化粧品浪費調查，發現台灣使用彩粧的族群平均每人擁有58件彩粧品，約每3件就有1件幾乎全新；今天宣布啟動...

「頭牙」拜拜必備！全聯麻糬熱銷破600萬盒 甜點系列改版質感再升級

農曆二月初二「土地公頭牙」帶動祭祀商機，其中象徵「黏財、黏福」的花生麻糬成為消費首選，也讓麻糬類甜點在節令期間買氣明顯升溫。根據全聯統計，We Sweet麻糬系列近3年業績穩定成長，2025年整體銷售突破3億元，累計銷量超過600萬盒，其中花生麻糬長年穩居銷售冠軍，年銷量突破百萬顆，不僅是祭拜供品首選，也成為日常甜點熱門品項。去年頭牙檔期，單一花生麻糬品項更創下千萬元業績。

三商炸雞「買6送8」14塊炸雞現省381 必勝客「OREO鹹酥雞比薩」開賣

迎接4月連續假期，三商餐飲集團旗下「三商炸雞」與「三商鮮五丼」同步推出期間限定優惠。三商炸雞自即日起至4月7日，推出「買6送8」超值組合，凡購買「6塊義式炸雞桶」送「8塊滋汁綜合桶」，原價750元，特價369元。另外「6塊避風塘炸雞」原價450元，特惠價199元；「10隻青花椒二節翅」原價200元，特惠價99元。同時三商炸雞自3月20日起，開賣新品「義式肉醬起司炸水餃」，原價129元，外帶加購優惠價69元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。