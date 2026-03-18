全家Let’s Tea「柳丁橙柚綠、芭C檸檬綠」升級！再推現煮精品茶新品

春日腳步漸近，清爽解渴型茶飲需求持續上升，全家便利商店將Let’s Tea果茶類最為熱銷的「柳丁橙柚綠」與「芭C檸檬綠」改版升級，並分別提升果粒與果香表現；隨著民眾對無糖原茶接受度攀升，Let’s Tea現煮精品茶也同步導入新品「焙韻隱山烏龍」。

根據「全家」觀察，清爽果茶已成為Let’s Tea春夏茶飲銷售的重要動能，其中「柳丁橙柚綠」憑藉多層次柑橘果香與清爽口感，成為 Let’s Tea人氣長銷商品，年銷超過百萬杯，相當於每分鐘售出2杯，穩居品牌「果茶天王」寶座；而「芭C檸檬綠」則以芭樂清香結合檸檬酸甜層次，去年上市首月迅速熱銷，躍升為Let’s Tea春夏人氣果茶代表，亦成為助攻果茶類業績破億元的主因之一。

全新升級版「柳丁橙柚綠」嚴選台灣在地柳丁入茶，果粒含量增加20%，茶底採用具雨林聯盟認證的優質茶葉為原料，使茶感與果香更加平衡；「芭C檸檬綠」則同步調降甜度比例，並提升芭樂果香濃郁度，整體口感更加清爽、果味更為飽滿，呈現清新回甘的台式果茶風味；3月31日前2款人氣果茶皆享單杯59元嘗鮮價。

隨著健康意識抬頭，「無糖輕飲」已成為重視口感、健康的消費者新選擇，「全家」無糖原茶代表商品「四季春青茶」長期穩居Let’s Tea人氣茶飲之一。看好此一需求，「全家」同步推出Let’s Tea現煮精品茶新品「焙韻隱山烏龍」，以凍頂烏龍為茶底，融合牛樟芝與白鶴靈芝草本元素，並透過甜菊葉帶出自然甘甜風味，入口帶有熟穀焙香與淡雅草本香氣，呈現清爽不厚重的原茶層次，原價55元，3月31日前享新品嘗鮮價49元。

「全家」Let’s Tea現煮精品茶目前於全台1,000間導入膠囊茶機店舖販售，消費者亦可透過「全家」APP地圖趣「Let’s Café & Let’s Tea地圖」查詢鄰近販售店舖資訊。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。