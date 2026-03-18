CELINE打造當代巴黎的日常衣櫥 富有視覺張力細節的全新經典

CELINE創意總監Michael Rider的第二個系列——2026夏季系列，正如選址巴黎聖克盧公園的大秀，鬆弛而充滿呼吸感。他想要透過開放且貼近日常的視角，捕捉巴黎的生活節奏，讓服裝不再只是伸展台上的展示品，而是真正能行走於街頭的日常衣著 — 品牌標志性設計元素透過重新詮釋，成為在細節上富有視覺張力的新經典法式衣櫥，並將著裝的權力，重新交到穿著者的手上。

TRIOMPHE標誌、CHASSEUR夾克、牛仔丹寧仍然是CELINE的經典，但又全然不同了。男女裝不再有明確的界線，彷彿是彼此從對方衣櫥中借用而來。Rider改寫比例，西裝輪廓放鬆，以腰帶創造出抽收窄的腰線與寬鬆的長褲，取代了過往極度貼身的線條。有挺闊的肩線的墊肩西裝，同時又以材質和拉長的比例，賦予服裝流動而從容的質感。比起過往，下半身的腰線更往上提，例如新一代的Boyfriend 002丹寧褲，除了更修長的腿部比例，腰部裝飾率性的金屬扣飾，寬鬆的褲管與具有垂墜感的上半身單品，共同勾勒出既修長又舒適的整體廓形。

在上一季為整體造型畫龍點睛的絲巾，本季不再只是可以任意綁在頸間或包款上的裝飾，還是可以融入服裝單品的設計元素：絲巾拼接成寬鬆舒適的七分褲、並裝飾了風衣的內裡，甚至成為包覆全新TEEN TRIOMPHE包款的翻蓋飾面。柔軟布料透過扭結、纏繞與包覆，形成不對稱的立體服裝結構，藉由斜向披掛與精心安排的扭結固定點，甚至也成為穿著者可以自由運用和變化造型的細節。

儘管系列以極簡黑色與中性色作為基底，鮮紅、翠綠、鵝黃與飽和的藍色等高飽和色彩的運用，形成視覺亮點，創造出鮮明的張力。而本季也出現許多傘狀廓型的迷你短裙，帶有60年代的復古氣息，柔軟的摺邊裝飾了皮革外套的下擺，在陽剛與柔美之間巧妙營造出嶄新的都會中性風。機車夾克以刻意收短的版型，在層疊混搭的時候露出內搭的襯衫、針織衫，讓布料和色彩的層次堆疊，流露出穿搭的樂趣。

大受好評的柔軟半月包Halfmoon以更為袖珍尺寸的Little Halfmoon亮相。採用柔軟小羊皮製作的包身，線條延續原作的圓潤、流暢，不僅呼應了服裝的鬆弛感，更在縫線等細節處展現了品牌精湛的工藝傳承。正如秀上模特兒隨興地拎著手袋，或是將包包抱在身上，攜帶方式也改變了包包的呈現方式，讓實用的包款也能是本季全身造型的焦點。

TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，15萬5,000元。圖／CELINE提供

CELINE 2026夏季男女裝系列形象大片。圖／CELINE提供

CELINE RIBBON琺瑯及金色飾面結飾手鐲，39,500元。圖／CELINE提供

FLAT SHOPPER標誌印花大型手袋，64,000元。圖／CELINE提供

LITTLE HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包提供多種材質與色彩選擇。圖／CELINE提供

能輕鬆辯護穿搭方式的絲巾與柔軟的包款為CELINE 2026夏季男女裝重點。圖／CELINE提供

2026春夏主系列的重點半月包LITTLE HALFMOON SOFT TRIOMPHE。圖／CELINE提供

TRIOMPHE FOLIOL天然牛皮革手袋，14萬元。圖／CELINE提供

CELINE 2026夏季男女裝系列形象大片。圖／CELINE提供

TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，15萬5,000元。圖／CELINE提供

DOCTOR柔軟天然牛皮革手拿包，11萬元。圖／CELINE提供

CAGE平底涼鞋，41,000元。圖／CELINE提供

RECTANGLE柔軟牛皮革手袋，13萬5,000元。圖／CELINE提供

LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，11萬元。圖／CELINE提供

HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，87,000元。圖／CELINE提供

CELINE 2026夏季男女裝系列形象大片。圖／CELINE提供

FLAT SHOPPER標誌印花中型手袋，57,000元。圖／CELINE提供

紅色柔軟小羊皮LITTLE HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包。圖／CELINE提供

模特兒演繹LITTLE HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包。圖／CELINE提供