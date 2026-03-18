CELINE打造當代巴黎的日常衣櫥 富有視覺張力細節的全新經典
CELINE創意總監Michael Rider的第二個系列——2026夏季系列，正如選址巴黎聖克盧公園的大秀，鬆弛而充滿呼吸感。他想要透過開放且貼近日常的視角，捕捉巴黎的生活節奏，讓服裝不再只是伸展台上的展示品，而是真正能行走於街頭的日常衣著 — 品牌標志性設計元素透過重新詮釋，成為在細節上富有視覺張力的新經典法式衣櫥，並將著裝的權力，重新交到穿著者的手上。
TRIOMPHE標誌、CHASSEUR夾克、牛仔丹寧仍然是CELINE的經典，但又全然不同了。男女裝不再有明確的界線，彷彿是彼此從對方衣櫥中借用而來。Rider改寫比例，西裝輪廓放鬆，以腰帶創造出抽收窄的腰線與寬鬆的長褲，取代了過往極度貼身的線條。有挺闊的肩線的墊肩西裝，同時又以材質和拉長的比例，賦予服裝流動而從容的質感。比起過往，下半身的腰線更往上提，例如新一代的Boyfriend 002丹寧褲，除了更修長的腿部比例，腰部裝飾率性的金屬扣飾，寬鬆的褲管與具有垂墜感的上半身單品，共同勾勒出既修長又舒適的整體廓形。
在上一季為整體造型畫龍點睛的絲巾，本季不再只是可以任意綁在頸間或包款上的裝飾，還是可以融入服裝單品的設計元素：絲巾拼接成寬鬆舒適的七分褲、並裝飾了風衣的內裡，甚至成為包覆全新TEEN TRIOMPHE包款的翻蓋飾面。柔軟布料透過扭結、纏繞與包覆，形成不對稱的立體服裝結構，藉由斜向披掛與精心安排的扭結固定點，甚至也成為穿著者可以自由運用和變化造型的細節。
儘管系列以極簡黑色與中性色作為基底，鮮紅、翠綠、鵝黃與飽和的藍色等高飽和色彩的運用，形成視覺亮點，創造出鮮明的張力。而本季也出現許多傘狀廓型的迷你短裙，帶有60年代的復古氣息，柔軟的摺邊裝飾了皮革外套的下擺，在陽剛與柔美之間巧妙營造出嶄新的都會中性風。機車夾克以刻意收短的版型，在層疊混搭的時候露出內搭的襯衫、針織衫，讓布料和色彩的層次堆疊，流露出穿搭的樂趣。
大受好評的柔軟半月包Halfmoon以更為袖珍尺寸的Little Halfmoon亮相。採用柔軟小羊皮製作的包身，線條延續原作的圓潤、流暢，不僅呼應了服裝的鬆弛感，更在縫線等細節處展現了品牌精湛的工藝傳承。正如秀上模特兒隨興地拎著手袋，或是將包包抱在身上，攜帶方式也改變了包包的呈現方式，讓實用的包款也能是本季全身造型的焦點。
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